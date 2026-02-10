Cloudera 发布 Al Inferencing 与统一数据访问能力新阶段

加利福尼亚州圣克拉拉, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一将 AI 能力延伸至任意数据所在地的公司 Cloudera 今日宣布，将 Cloudera AI Inference 和 Cloudera Data Warehouse with Trino 扩展至本地部署环境，让客户能够直接在数据中心内利用先进的 AI 与分析能力。 该公司还宣布，在 Cloudera Data Visualization 中增强了 AI 与分析功能，从而优化了跨云、边缘及数据中心环境的 AI 工作流程。

随着企业从 AI 实验迈向生产部署，讨论重点已发生变化：不再仅关注数据存储位置，而是确保 AI 无论在何处，都能安全、可靠且受管控地访问数据。 根据 Cloudera 最新报告 《企业 AI 与数据架构现状》（The State of Enterprise AI and Data Architecture），近一半企业将数据存储在数据仓库中。 通过确保 AI 应用能够安全访问数据，企业便能在受保护的环境内提取有价值的洞见，而无需将敏感信息外泄。 此方法有助于最大限度降低安全风险，控制合规风险，并优化运营流程。

借助 NVIDIA 技术驱动、现已可在本地部署的 Cloudera AI Inference，企业可直接在数据中心部署并扩展任意规模的 AI 模型，包括最新 NVIDIA Nemotron 开源模型——涵盖大语言模型、欺诈检测、计算机视觉、语音等应用。 在 NVIDIA AI 技术栈（由 NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Dynamo-Triton Inference Server 和用于高性能、可扩展模型服务的 NVIDIA NIM 微服务所组成）的加速下，Cloudera AI Inference 能够实现安全、受管控的企业级 AI 部署，提供卓越的成本效益和可预测的经济效益。 通过避免云环境的成本波动，该方案不仅提供卓越的成本效率与可预测的经济表现，还让企业全面掌控延迟、合规及数据隐私，同时确保 AI 进入稳定生产阶段后，长期成本更低、更易管理。

Cloudera Data Warehouse with Trino 现已可在数据中心部署——在加速洞察获取的同时，实现覆盖整个数据资产的集中式安全、治理与可观测性。 通过集成 AI 驱动的分析与可视化能力，企业可在不影响安全、合规及运营管控的前提下，将复杂数据转化为可落地的成果。

Cloudera Data Visualization 的增强功能，使企业能够获得更深入的洞察，并简化数据中心及其他环境中的 AI 驱动工作流程。 其中包括：

AI 标注：可即时为图表与可视化内容生成摘要与情境洞察，无需人工撰写，从而提升整个数据资产的解读清晰度

AI 韧性功能：系统具备强大的抗扰能力，可处理瞬时问题，并提供详细使用分析，便于监控与优化

AI 查询日志与可追溯性：每次 AI 查询都会记录消息 ID、时间戳和问题内容，实现可追溯性，从而提升透明度并简化问题解决流程

简化管理：通过更新配置参数轻松分配管理员角色，移除硬编码凭据和手动权限提升，从而简化基于单点登录（SSO）的设置流程

“这些进步为我们的客户提供了更高水平的控制力和灵活性。”Cloudera 首席产品官 Leo Brunnick 表示， “借助 Cloudera AI Inference、Cloudera Data Warehouse with Trino 以及 Cloudera Data Visualization（均可在数据中心部署），企业能够在最关键的数据所在位置安全地部署 AI 和分析能力。 这意味着企业可以在推动创新和获取洞察的同时，确保数据安全、合规性或运营效率不受影响。”

“当 AI 能够安全且灵活地部署在数据所在位置时，企业数据的价值才能真正实现。”NVIDIA 战略企业合作副总裁 Pat Lee 表示， “我们与 Cloudera 的合作，使客户能够利用 NVIDIA Blackwell GPU、Dynamo-Triton 以及 NIM 微服务部署并扩展 AI 推理，从而获得更高的控制力、可预测的经济效益以及数据中心运营效率。”

