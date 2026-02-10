Cloudera 揭示 AI Inferencing 及統一數據存取功能的全新發展階段

加州聖塔克拉拉, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，今日宣佈將 Cloudera AI Inference 及整合 Trino 的 Cloudera Data Warehouse 擴展至本地部署環境，讓客戶能夠直接從其數據中心內部運用先進的 AI 及分析功能。 公司亦宣佈強化 Cloudera Data Visualization 中的 AI 及分析能力，從而簡化跨越雲端、邊緣及數據中心環境的 AI 工作流程。

隨著企業將 AI 從試驗推進至實際生產階段，討論焦點已經蛻變：數據儲存地點固然重要，但關鍵在於確保 AI 無論何時何地都能獲得安全可靠且受妥善管制的數據存取權。 Cloudera 近期發布的《企業 AI 與數據架構現狀》(The State of Enterprise AI and Data Architecture) 報告指出，近半數公司將數據儲存在數據倉庫內。 透過確保 AI 應用能安全存取這些數據，機構便能取得深具意義的洞察分析，而又避免將敏感資料轉移至受保護環境之外。 此舉不僅能將安全風險減至最低，亦減少合規層面的潛在問題，更能簡化營運流程。

如今，由 NVIDIA 技術驅動的 Cloudera AI Inference 已支援本地部署。機構得以在其數據中心內直接部署及擴展任何 AI 模型，涵蓋最新的 NVIDIA Nemotron 開放模型，例如大型語言模型 (LLM)、欺詐偵測、電腦視覺、語音識別等多種應用。 憑著 NVIDIA AI 堆疊、NVIDIA Blackwell 圖形處理器 (GPU)、NVIDIA Dynamo-Triton Inference Server 以及專為可擴展高性能模型服務而設的 NVIDIA NIM 微服務加速推進，Cloudera AI Inference 協助企業實現安全可控的大規模 AI 部署，同時達致卓越的成本效益及清晰可期的經濟回報。 此方案提供出色的成本效益及清晰可期的經濟回報。透過避開雲端服務的波動成本，機構能全面掌控延遲、合規及數據私隱，並確保 AI 進入穩定生產後，長期成本得以維持在更易管理的較低水平。

整合了 Trino 的 Cloudera Data Warehouse 現已進駐數據中心環境，能為整個數據資產提供集中化的安全防護、密切管治，確保可予觀測，同時更快獲取洞察分析。 企業可借助其一體化的 AI 驅動分析及可視化能力，在無損安全防護、合規標準或營運控制的前提下，將複雜數據化為切實可行的方案。

Cloudera Data Visualization 的功能有所增強，讓機構獲取更豐富的洞察分析，並精簡數據中心以至更大範圍內的 AI 推動工作流程， 當中包括：

AI 註解：無須人工撰寫，即可為圖表及視覺化內容瞬間生成摘要及情境化洞察分析，令整個數據資產脈絡更為清晰

穩健可靠 AI 功能：完善功能現可應對暫時性故障，並提供詳細的使用情況分析，讓監察及完善工作更為輕鬆

AI 查詢記錄及追溯功能：系統會為每次 AI 查詢記錄訊息 ID、時間戳和問題內容，確保能夠追溯，讓過程更清楚透明，問題解決更順暢無阻

簡化管理員配置：利用最新的配置參數，輕鬆分配管理員角色，不必使用硬編碼憑證和手動提升用戶權限，從而簡化基於單一登入 (SSO) 的設定流程

Cloudera 產品總監 Leo Brunnick 表示：「這些功能增強後，讓客戶更易控制，亦有更大的靈活彈性。 如今，Cloudera AI Inference、整合 Trino 的 Cloudera Data Warehouse 以及 Cloudera Data Visualization 均可在數據中心內使用，機構得以在最關鍵數據的所在地，安全地部署 AI 和分析應用。 換言之，企業在推動創新、獲取洞察的同時，無須在數據安全、規例遵循或營運效率上有所讓步。」

NVIDIA 策略企業合作夥伴關係副總裁 Pat Lee 表示：「唯有當 AI 能夠安全而靈活地部署於數據所在地，才能充分發揮企業數據的價值。 我們與 Cloudera 合作，讓客戶得以運用 NVIDIA Blackwell GPU、Dynamo-Triton 和 NIM 微服務來部署和擴展 AI 推理，從而獲得卓越的掌控能力、清晰可期的經濟回報，同時提升數據中心效率。」

歡迎瀏覽 Cloudera 網站，進一步了解 Cloudera AI Inference、整合 Trino 的 Cloudera Data Warehouse 以及 Cloudera Data Visualization。

切勿錯過 Cloudera 在 2026 年 2 月 18 日至 20 日 DeveloperWeek 的活動，我們將主持一場專題會議，探討如何運用 Apache Iceberg 建立雲端原生開放式湖倉架構。 在此登記。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型機構唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、本地數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖品牌均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅、拯救生命。

如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

