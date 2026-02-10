Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Olli Liitola

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2026 KLO 16.30





Harvia Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Harvian osakkeilla.

Harvia Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Olli Liitola

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj

LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 142259/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306873

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(2): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(3): Volyymi: 397 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(4): Volyymi: 417 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(5): Volyymi: 417 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(6): Volyymi: 819 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(7): Volyymi: 1008 Yksikköhinta: 41.76 EUR

(8): Volyymi: 1562 Yksikköhinta: 41.76 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):

Volyymi: 5000 Keskihinta: 41.76 EUR

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/