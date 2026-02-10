Sampo Oyj, lehdistötiedote, 10.2.2026 klo 17.35

Sampo hinnoittelee uuden Restricted Tier 1 -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun

Sampo Oyj (”Sampo”) on tänään onnistuneesti hinnoitellut 1,5 miljardin Ruotsin kruunun suuruisen SEK-määräisen vaihtuvakorkoisen rajoitetun luokan 1 pääoman (Restricted Tier 1) joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) liikkeeseenlaskun. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka määräytyy 3 kuukauden STIBOR-koron mukaan lisättynä 1,80 prosentilla vuodessa. Ensimmäinen lunastuspäivä on 18.2.2031. Joukkovelkakirjalaina on eräpäivätön, ja Sampo voi tiettyjen ehtojen täyttyessä käyttää oikeuttaan lunastaa tai ostaa Joukkovelkakirjalainan sen ehtojen mukaisesti. Moody's on antanut Joukkovelkakirjalainalle luottoluokituksen Baa2.

Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku on osa Sampo-konsernin tavanomaista pääomanhallintaa.

Sampo hakee Joukkovelkakirjalainan hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa. Selvityspäivä on 18.2.2026.

Danske Bank ja Nordea toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

