Landsbankinn hf.: Verð og ávöxtunarkrafa í útboði verðbréfa sem telja til viðbótar eiginfjárþáttar 1 (AT1)

Vísað er til tilkynningar Landsbankans dagsett 4. febrúar 2026 um fyrirhugað útboð verðbréfa sem telja til viðbótar eiginfjárþáttar 1 (AT1).
Verðbréfin verða boðin til sölu á genginu 100 með hálfsárslegum 10,00% vaxtagreiðslum sem jafngildir 10,25% ávöxtunarkröfu á ársgrundvelli.
Tilboðum skal skilað fyrir kl. 15:00, miðvikudaginn 11. febrúar 2026. Áætlaður uppgjörs- og útgáfudagur er 18. febrúar 2026.
Útboðið er ekki ætlað almennum fjárfestum.
Morgan Stanley er umsjónaraðili útgáfunnar.
Markaðsviðskipti Landsbankans hafa umsjón með útboðinu. Unnt er að nálgast nánari upplýsingar í síma 410-7330 eða með tölvupósti, verdbrefamidlun@landsbankinn.is
Mikilvægar upplýsingar
Fjárfestar skulu ekki byggja fjárfestingaákvörðun á upplýsingum í þessari tilkynningu heldur er vísað til nánari upplýsinga (ásamt áhættuþáttum) í drögum að grunnlýsingu (e. preliminary base prospectus) dagsett 4. febrúar 2026 og endanlegri grunnlýsingu um fyrirhugaða útgáfu verðbréfa í íslenskum krónum sem telja til viðbótareiginfjárþáttar 1 sem gefin verða út af Landsbankanum hf. og seld í fyrirhuguðu útboði.
Þetta er auglýsing í skilningi reglugerðar (ESB) 2017/1129, sbr. lög nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Endanleg lýsing, unnin í samræmi við reglugerð (ESB) 2017/1129, mun verða birt og gerð aðgengileg á: https://www.landsbankinn.is/en/the-bank/investor-relations/funding