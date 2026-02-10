Cofundador y Director General de inGroup recibe premio honorífico por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Kiev

GUAYNABO, Puerto Rico, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International anuncia orgullosamente que su cofundador y director general, Michael Hutchison, ha sido galardonado con el Premio Honorífico de la Cámara de Comercio e Industria de Kiev en reconocimiento a sus importantes contribuciones personales a iniciativas de beneficencia y a su cooperación activa y constante con la Cámara durante uno de los periodos más desafiantes para Ucrania.

Dicho honor, el máximo honor concedido a ciudadanos extranjeros, reconoce el inquebrantable apoyo por parte de Michael a Ucrania, a Socios y Miembros ucranianos de inCruises y a la fundación benéfica Stand with Ukraine, creada bajo auspicio de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania. La fundación brinda servicios fundamentales de rehabilitación psicológica y física a niños afectados por la guerra actual.

"A nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, el liderazgo de la fundación benéfica Stand with Ukraine y nuestros amigos de Ucrania, queremos agradecer a Michael por su continuo apoyo y esfuerzos humanitarios en los últimos años”, declaró Valeriy Korol, vicepresidenta de relaciones internacionales de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania. “Su aportación ha ayudado a más de 800 niños ucranianos que se han visto profundamente afectados por la guerra. En conjunto con las familias de estos niños, reconocemos el compromiso cívico y los principios humanistas que defiende”.

Los niños beneficiados con este programa son evacuados de regiones del frente o devueltos de territorios ocupados, y muchos han perdido sus hogares, su sentido de seguridad y, en algunos casos, a uno o ambos padres.

“Recibir este honor de la Cámara de Comercio e Industria de Kiev es una lección de humildad, además de ser muy significativo”, expresó Michael Hutchison, cofundador y director general de inGroup. “El valor y resiliencia del pueblo ucraniano, en especial los niños, quienes se han enfrentado a tanto, continúan inspirándome todos los días. Estoy agradecido por la oportunidad de apoyar a la fundación Stand with Ukraine y trabajar de la mano de personas tan dedicadas que ayudan a restaurar la fe, la sanación y el sentido de posibilidad para estos niños”.

Más allá del apoyo económico, el señor Hutchison ha viajado en dos ocasiones a Ucrania para visitar el campo de rehabilitación infantil. Durante estas visitas, pasó tiempo de calidad con los niños, participó en actividades y talleres terapéuticos, se involucró en programas creativos y recreativos y compartió momentos de conexión, diseñados para fomentar la sanación, la esperanza y la resiliencia.

