VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 02 février au 06 février 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 09 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 02 février au 06 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 02 février au 06 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-02-02FR000012548622 667122,167398XPAR
VINCI2026-02-02FR000012548618 843122,219647CEUX
VINCI2026-02-02FR000012548613 229122,169843AQEU
VINCI2026-02-02FR000012548610 261122,241122TQEX
VINCI2026-02-03FR000012548630 915122,447079XPAR
VINCI2026-02-03FR000012548614 222122,438588CEUX
VINCI2026-02-03FR000012548610 737122,443699AQEU
VINCI2026-02-03FR00001254869 126122,437782TQEX
VINCI2026-02-04FR000012548631 104124,219317XPAR
VINCI2026-02-04FR000012548617 204124,225474CEUX
VINCI2026-02-04FR00001254869 817124,365137AQEU
VINCI2026-02-04FR00001254866 875124,282967TQEX
VINCI2026-02-05FR000012548638 715122,768464XPAR
VINCI2026-02-05FR000012548614 069122,498010CEUX
VINCI2026-02-05FR00001254869 173122,462499AQEU
VINCI2026-02-05FR00001254863 043122,571295TQEX
VINCI2026-02-06FR000012548610 518132,330738XPAR
VINCI2026-02-06FR00001254862 491132,082156CEUX
VINCI2026-02-06FR0000125486367133,558311TQEX
VINCI2026-02-06FR0000125486216134,500000AQEU
      
  TOTAL273 592123,3566 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 02-02-26 au 06-02-26 vF

