VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 02 février au 06 février 2026

Nanterre, le 09 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 02 février au 06 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 02 février au 06 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-02-02 FR0000125486 22 667 122,167398 XPAR VINCI 2026-02-02 FR0000125486 18 843 122,219647 CEUX VINCI 2026-02-02 FR0000125486 13 229 122,169843 AQEU VINCI 2026-02-02 FR0000125486 10 261 122,241122 TQEX VINCI 2026-02-03 FR0000125486 30 915 122,447079 XPAR VINCI 2026-02-03 FR0000125486 14 222 122,438588 CEUX VINCI 2026-02-03 FR0000125486 10 737 122,443699 AQEU VINCI 2026-02-03 FR0000125486 9 126 122,437782 TQEX VINCI 2026-02-04 FR0000125486 31 104 124,219317 XPAR VINCI 2026-02-04 FR0000125486 17 204 124,225474 CEUX VINCI 2026-02-04 FR0000125486 9 817 124,365137 AQEU VINCI 2026-02-04 FR0000125486 6 875 124,282967 TQEX VINCI 2026-02-05 FR0000125486 38 715 122,768464 XPAR VINCI 2026-02-05 FR0000125486 14 069 122,498010 CEUX VINCI 2026-02-05 FR0000125486 9 173 122,462499 AQEU VINCI 2026-02-05 FR0000125486 3 043 122,571295 TQEX VINCI 2026-02-06 FR0000125486 10 518 132,330738 XPAR VINCI 2026-02-06 FR0000125486 2 491 132,082156 CEUX VINCI 2026-02-06 FR0000125486 367 133,558311 TQEX VINCI 2026-02-06 FR0000125486 216 134,500000 AQEU TOTAL 273 592 123,3566

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe