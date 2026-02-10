Groupe Casino - Nombre total de droits de vote et d'actions au 31-01-2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 31 janvier 2026
(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
|400 939 713
|401 185 406
|400 562 455
* * *
*
Fait le 10 février 2026 à 17h30
Pièce jointe