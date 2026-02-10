LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé 2025 ressort à 445,5 M€, en repli de 6,5% à périmètre constant. Retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9%).

10/02/2026

Le chiffre d’affaires consolidé 2025 ressort à 445,5 M€,

en repli de 6,5% à périmètre constant

Retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9%)

Sortie opérationnelle d’Amérique du Nord finalisée

Confirmation des objectifs financiers pour 2025 et 2027

Au quatrième trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 110,5 millions d’euros (M€), contre 109,5 M€ un an plus tôt. Cette évolution marque un retour de la croissance (+0,9%) reflétant une nouvelle accélération sur l’activité Environment (+20,3%), toujours portée par de solides tendances structurelles et réglementaires sur ses marchés, et un repli moins marqué sur Electronics (-6,4%), en lien avec la stabilisation du segment Automobile.

Ce quatrième trimestre encourageant succède à un premier semestre en baisse de 11,9% à périmètre constant et à un troisième trimestre en repli de 1,4%.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 445,5 M€, contre 476,5 M€ en 2024. À périmètre constant, soit hors segment Signalisation cédé fin avril 2024, l’activité est en repli de 6,5% sur l’année.

Pour rappel, l’activité Electronics en Amérique du Nord est comptabilisée en « activité abandonnée » dans le cadre du projet de sortie annoncé le 15 mai dernier. Conformément au calendrier prévu, les opérations ont été entièrement finalisées en 2025 ; les dernières cessions d’actifs et de composants seront réalisées début 2026.

CA consolidé*

en millions d’euros 2025 2024 Variation

à PC** Cumul 2025 Cumul 2024 Variation

à PC** 1er trimestre 115,9 140,6 -9,8% 115,9 140,6 -9,8% 2ème trimestre 112,1 135,9 -13,9% 227,9 276,6 -11,9% 3ème trimestre 107,0 108,6 -1,4% 335,0 385,2 -8,8% 4ème trimestre 110,5 109,5 +0,9% 445,5 494,5 -6,5% CA consolidé

LACROIX Group 445,5 494,5 -6,5% 445,5 494,5 -6,5%

* CA consolidé : hors Electronics North America, traité en « activité abandonnée »

**Variation à périmètre comparable : hors segment Signalisation, cédé le 30 avril 2024

CA en millions d’euros T4 2025 T4 2024 Variation Cumul 2025 Cumul 2024 Variation Activité Electronics 74,3 79,5 -6,4% 304,2 353,1 -13,8% Activité Environment 36,1 30,0 +20,3% 141,2 123,4 +14,4% CA à périmètre constant 110,5 109,5 +0,9% 445,5 476,5 -6,5% Segment Signalisation* - - - - 17,9 - CA consolidé Groupe 110,5 109,5 +0,9% 445,5 494,5 -9,9% Electronics North America (activité abandonnée) 18,0 32,1 - 105,1 141,1 -

* Cédé le 30 avril 2024

Forte dynamique sur Environment, ralentissement atténué sur Electronics

Activité Electronics

Le chiffre d’affaires d’Electronics ressort à 74,3 M€ au quatrième trimestre 2025, contre 79,5 M€ un an plus tôt, soit un repli de 6,4%, bien moins prononcé que sur les neuf premiers mois de l’année (-16,0%). Au-delà d’un effet de base favorable, la période a été marquée par une stabilisation du segment Automobile, obtenue malgré l’arrêt volontaire de contrats à faible marge. Les segments Home & Building Automation Systems (HBAS), Aéronautique & défense, et Industrie demeurent en retrait, ce dernier s’améliorant en relatif par rapport aux trimestres précédents.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité Electronics s’inscrit en baisse de 13,8% à 304,2 M€, contre 353,1 M€ en 2024. Des décalages de projets dans l’Industrie et la fin de gros programmes dans l’Automobile ont pénalisé l’activité. De son côté, l’Aéronautique & défense, après trois exercices de forte croissance, a enregistré en 2025 un repli conjoncturel. Pour autant, le segment affiche en ce début d’année un carnet de commandes bien orienté.

Activité Environment

Au quatrième trimestre 2025, l’activité Environment a enregistré un chiffre d’affaires de 36,1 M€, en progression de 20,3%. Cette forte croissance a été alimentée par l’ensemble des marchés, en particulier l’Eau à l’international, toujours soutenu par les filiales en Espagne et en Italie, ainsi que les segments HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) et Smart Grids (réseaux intelligents).

Au total sur l’exercice 2025, l’activité Environment a progressé de 14,4%, à 141,2 M€. Tous les segments ont contribué à cette solide performance à l’exception d’Éclairage Public, du fait de la fin du contrat de modernisation routière en Flandre et d’un ralentissement en France, marché dont la dynamique devrait reprendre en 2027 post élections municipales. Au global, les perspectives demeurent favorables sur le segment Éclairage Public.

Confirmation des objectifs financiers et de la feuille de route 2027

Au titre de 2025, LACROIX réaffirme avec confiance sa prévision d’une marge d’EBITDA d’environ 7,5%, ainsi que son objectif d’un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 3 fois.

Le Groupe renouvelle également sa feuille de route à horizon 2027, confortée par le recentrage stratégique opéré (cession de City-Mobility en février, sortie d’Amérique du Nord), la moindre exposition de l’activité Electronics à l’automobile, ainsi que le positionnement renforcé de l’activité Environment sur des marchés structurellement porteurs. LACROIX se donne ainsi les moyens d’aborder une nouvelle phase de croissance durablement résiliente, adossée à une solide génération de cash.

Dans ce contexte, le Groupe confirme viser en 2027 un chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 M€, assorti d’un taux de marge d’EBITDA supérieur à 8% et d’un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,0 fois.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025 : 31 mars 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 445 millions d’euros en 2025, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél : 06 02 08 45 49







SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 85 52 76 93

Pièce jointe