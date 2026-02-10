Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (2 au 6 février 2026)

Le 10 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 2 au 6 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Feb-26 FR0000073298 3 127 35,5259 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Feb-26 FR0000073298 1 635 35,5005 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Feb-26 FR0000073298 3 074 35,3835 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Feb-26 FR0000073298 1 688 35,3693 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Feb-26 FR0000073298 3 137 34,2676 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Feb-26 FR0000073298 1 625 34,2011 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Feb-26 FR0000073298 3 082 33,7964 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Feb-26 FR0000073298 1 680 33,7570 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Feb-26 FR0000073298 3 066 32,9855 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Feb-26 FR0000073298 1 696 32,9756 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

