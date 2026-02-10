Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (2 au 6 février 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 10 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 2 au 6 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Feb-26FR00000732983 12735,5259XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Feb-26FR00000732981 63535,5005DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Feb-26FR00000732983 07435,3835XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Feb-26FR00000732981 68835,3693DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Feb-26FR00000732983 13734,2676XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Feb-26FR00000732981 62534,2011DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Feb-26FR00000732983 08233,7964XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Feb-26FR00000732981 68033,7570DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Feb-26FR00000732983 06632,9855XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Feb-26FR00000732981 69632,9756DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Tags

Ipsos

Attachments

2026 02 10_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf

Recommended Reading