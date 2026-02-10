Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (2 au 6 février 2026)

Le 10 février 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 2 au 6 février 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Feb-26
|FR0000073298
|3 127
|35,5259
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Feb-26
|FR0000073298
|1 635
|35,5005
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Feb-26
|FR0000073298
|3 074
|35,3835
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Feb-26
|FR0000073298
|1 688
|35,3693
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Feb-26
|FR0000073298
|3 137
|34,2676
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Feb-26
|FR0000073298
|1 625
|34,2011
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Feb-26
|FR0000073298
|3 082
|33,7964
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Feb-26
|FR0000073298
|1 680
|33,7570
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Feb-26
|FR0000073298
|3 066
|32,9855
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Feb-26
|FR0000073298
|1 696
|32,9756
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe