EssilorLuxottica: Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 31 janvier 2026
(Conformément à l’article L.233-8 II du Code de Commerce et aux articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)
Paris, France (10 février 2026, 18h00) – Au 31 janvier 2026, le capital d’EssilorLuxottica, le leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, s’établit comme indiqué ci-dessous.
|31 janvier 2026
|Nombre total d’actions composant le capital
|463 289 594
|Nombre réel des droits de vote (déduction faite des actions auto détenues)
|463 193 721
|Nombre théorique des droits de vote (y compris actions auto détenues)
|463 289 594
A noter, les droits de vote font l’objet d’un plafonnement à 31 % applicable à tout actionnaire conformément à une formule décrite à l’article 23 des statuts d’EssilorLuxottica1.
1Les statuts d’EssilorLuxottica sont disponibles sur le site Internet de la Société sous la rubrique Documentation de la section Gouvernance.
Pièce jointe