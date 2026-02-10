Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2026

10 février 2026
Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.
|Date
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre d’actions auto-détenues privées de droit de vote
|Nombre de droits de vote théoriques [1]
|Nombre de droits de vote exerçables
|31/01/2026
|2 660 056 599
|1 457 248
|3 180 394 670
|3 178 937 422
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Pièce jointe