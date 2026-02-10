Festi hf.: Aðalfundur 5. mars 2026

Stjórn Festi hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 5. mars 2026 klukkan 10:00 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10 – 14, Kópavogi.
Fundarboð með dagskrá aðalfundar, tillögur til fundarins, skýrslur starfskjaranefndar og tilnefningarnefndar og starfskjarastefnu má finna í meðfylgjandi viðhengi.
Allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn auk fundargagna er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins: https://www.festi.is/vidburdir/adalfundur-festi-2026
Nánari upplýsingar veitir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi hf. (asta@festi.is)
Viðhengi
- Festi hf. - Boðun til aðalfundar 2026
- Festi hf. - Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund 5. mars 2026
- Skýrsla starfskjaranefndar Festi hf., dags. 2. febrúar 2026
- Skýrsla tilnefningarnefndar Festi hf. til aðalfundar 2026, dags. 10. febrúar 2026
- Starfskjarastefna Festi hf. - tillaga til aðalfundar 2026