AlphaTON Capital亮相香港共识大会：向十亿用户展示保密型人工智能基础设施

香港, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的上市科技公司AlphaTON Capital Corp.（纳斯达克代码：ATON）今日宣布，将于2026年2月11日（星期三）至2月12日（星期四）在亚洲顶级 Web3 盛会香港共识大会（地点：香港会议展览中心）期间，举办一系列公开及闭门活动，致力为超十亿月活跃用户的 Telegram 超级应用构建生态并扩展关键基础设施。

公司将重点展示其构建去中心化人工智能与隐私保护技术底层基础设施的战略——这是驱动Telegram十亿用户全球生态系统中下一代金融、商业和人工智能服务的核心支柱。

香港共识大会公开议程

主题：“机构已然入场：全球金融快速数字化转型内幕”

主讲人： Anthony Scaramucci，AlphaTON Capital 战略顾问

时间： 2月11日，星期三，上午10:10

地点：Auros Main Stage

全球思想领袖、AlphaTON战略顾问Anthony Scaramucci将深入探讨区块链与人工智能在机构的加速采用，并解析这两大技术融合如何重塑全球金融体系架构。

主题： “人工智能时代的隐私保护：Telegram的Cocoon AI”

主讲人： Brittany Kaiser，AlphaTON Capital 首席执行官

时间： 2月11日，星期三，上午11:30

地点：Frontier Stage

Kaiser博士将揭示AlphaTON如何作为Cocoon AI GPU启动合作伙伴，为Telegram全新的Cocoon AI计划构建关键基础设施，以支持金融、购物和智能客服服务，同时确保超过10亿用户的数据所有权和隐私不受侵害。

独家闭门录制：AlphaTON × Midnight基金会播客

主讲人： Brittany Kaiser, AlphaTON Capital首席执行官 & Fahmi Syed, Midnight基金会主席

主题：“将隐私保护扩展至十亿用户”

本次独家会议将深入探讨AlphaTON与Midnight如何共同开发首个专为Telegram打造的保密型人工智能基础设施——一个从底层设计即确保用户拥有、控制并受益于自身数据的平台。

“互联网下一阶段的伟大飞跃不是更快的速度或更多内容，而在于重拾个人自主权。通过提供增强隐私的应用平台，我们赋能像AlphaTON Capital这样的组织进行创新，在保持合规的同时确保用户掌控自己的数据。”

—— Fahmi Syed, Midnight基金会主席

战略意义

通过整合 Midnight 技术，AlphaTON Capital 已成为推动生态系统增长的关键引擎，将全球最大的超级应用转变为当今最先进的隐私保护技术中心。通过构建支撑全球规模机密 AI 的核心基础设施，AlphaTON 正在：

-创建一个与平台级人工智能和隐私服务紧密关联、高度可扩展的经常性收入流。

-在预计总潜在价值达数万亿美元的保密型人工智能市场，取得决定性的先行者优势。

全球关于人工智能和数据所有权的讨论正在加速——而AlphaTON是唯一一家拥有已上线的基础设施、并定位服务于全球最大超级应用用户需求的上市公司。

对于无法亲临现场的人士，AlphaTON Capital将在活动结束后数日内，在公司投资者关系网站及社交媒体渠道提供所有香港共识大会的内容，包括主题演讲录像、圆桌讨论以及Midnight基金会的独家播客。我们期待与全体股东共同见证这一里程碑时刻。

关于香港共识大会

香港共识大会由 CoinDesk 主办，是区块链、Web3 与人工智能领域的重要全球盛会，汇聚塑造金融、科技、治理与社会未来的领军人物。大会为全球领导者、创新者与投资者提供交流、合作与探讨数字资产未来的核心平台。官网：https://consensus-hongkong.coindesk.com/

关于 Midnight 基金会

Midnight 基金会致力于推动 Midnight 网络的发展、采用与现实影响力。Midnight 是由 Shielded Technologies 开发的隐私增强型区块链项目，专为机密智能合约设计，支持抗审查且合规的去中心化应用。该项目结合零知识证明与协作型代币经济架构（以 NIGHT 为实用代币，DUST 为隐私计算资源），实现隐私、安全与去中心化的强大融合。

了解更多：https://midnight.foundation/

关于AlphaTON Capital Corp.（纳斯达克代码：ATON）

AlphaTON Capital Corp（纳斯达克代码：ATON）是全球领先的上市科技公司，致力于拓展Telegram超级应用，面向10亿月活跃用户市场。公司通过结合软件产品、中间件数据与人工智能训练资产，以及为Telegram生态系统部署保密型人工智能的基础设施硬件集群，正在Telegram生态系统上实施全面的超大规模扩展战略。

通过其运营，AlphaTON Capital为公开市场投资者提供了对Telegram生态系统及其十亿用户平台的机构级敞口，同时保持纳斯达克上市公司的治理标准和报告透明度。在首席执行官Brittany Kaiser、执行董事长兼首席投资官Enzo Villani以及首席业务发展官Yury Mitin的领导下，公司的业务涵盖网络验证与质押运营、基于Telegram的应用开发，以及对基于TON的去中心化金融协议、游戏平台和商业应用程序的战略投资。

AlphaTON Capital Corp在英属维尔京群岛注册成立，于纳斯达克交易，股票代码为"ATON"。此外，公司通过其原有业务，正积极推进针对已知免疫检查点耐药通路的潜在同类首创疗法的研发，旨在实现持久治疗反应并提升患者生活质量。公司积极参与药物研发过程，并为新型免疫治疗资产及其组合的开发提供战略指导。

更多信息，请访问：https://alphatoncapital.com/

AlphaTON Capital 官方 Telegram 频道： https://t.me/alphatoncapital_official

前瞻性声明

本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于关于公司业务战略、管理层未来运营计划和目标的陈述，以及那些以"相信"、"期望"、"预期"、"打算"、"估计"、"将"、"可能"、"计划"、"潜力"、"继续"等词语开头、结尾或包含类似表达或变体的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及多方面内容，其中包括：公司对其人工智能基础设施扩展部署的预测；公司对其合作伙伴关系将创造额外收入流并垂直整合到公司保密计算人工智能基础设施中的预期；公司对其正在构建的资产将驱动显著长期价值的信念；以及其他非历史事实的陈述。因此，前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，包括但不限于：公司战略举措的时间安排、进展和结果；公司对第三方的依赖；公司可能无法获得额外融资或TON的风险；公司对TON投资的不确定性；公司原有业务的不确定性；公司的运营策略；公司高管团队；来自Telegram平台和生态系统的风险；市场和其他总体经济状况的潜在影响；以及公司截至2025年3月31日年度的20-F表年报中"项目3 – 关键信息 - 风险因素"章节所列、并在公司于2025年9月3日和2026年1月13日向美国证券交易委员会提交的6-K表中包含的其他因素。尽管公司相信这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但不应过度依赖，因为实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述截至发布之日做出，除非法律要求，公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或信息的义务。

