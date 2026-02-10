Les feux d’artifice de Liuyang illuminent le ciel nocturne d’Abou Dabi

LIUYANG, Chine, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le soir du 6 février, heure locale, des feux d’artifice de Liuyang ont illuminé le ciel nocturne d’Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis (EAU), lors d’un spectacle pyrotechnique exceptionnel de 10 minutes.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Ce spectacle pyrotechnique a été entièrement planifié et réalisé par Liuyang Jiteng Fireworks Group Co., Ltd. et constituait l’un des moments forts de l’événement « Happy Spring Festival 2026 – Hunan Culture in the UAE » (Joyeuse fête du printemps - La culture du Hunan aux Émirats arabes unis).

En tant que « berceau des feux d’artifice chinois », la ville de Liuyang, dans la province du Hunan, a depuis longtemps fait de ses produits pyrotechniques une véritable vitrine de la culture hunanaise sur la scène internationale. En 2025, malgré les pressions auxquelles elle était confrontée, l’industrie des feux d’artifice de Liuyang a poursuivi sa progression : la valeur de sa chaîne industrielle a de nouveau dépassé les 50 milliards de yuans, atteignant 50,58 milliards de yuans, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l’année précédente, avec des performances à l’exportation particulièrement remarquables.

La popularité croissante des feux d’artifice de Liuyang à l’échelle mondiale repose également sur le renforcement continu de la coopération économique et commerciale entre Changsha et les Émirats arabes unis. Ces dernières années, Changsha et les EAU ont adhéré au principe d’avantages mutuels et de coopération gagnant-gagnant, approfondissant sans cesse leurs échanges économiques et commerciaux et obtenant des résultats fructueux. Maniant la lumière comme un pinceau et les flammes comme une musique, cette fête culturelle immersive du Nouvel An chinois a non seulement transmis de chaleureux vœux de bonne année à la population locale, mais a également donné lieu à une toute nouvelle symphonie de rayonnement mondial de la culture du Hunan et d’intégration approfondie de la coopération économique et commerciale sino-émirienne.

Source : Liuyang Jiteng Fireworks Group Co., Ltd.