זיקוקי הדינור של ליואנג צבעו את שמי הלילה של אבו דאבי

ליואנג, סין, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- בערב ה-6 בפברואר, שעון מקומי, זיקוקי הדינור של Liuyang סנוורו את שמי הלילה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות הערביות (UAE), עם מופע פירוטכניקה מיוחד ומדהים בן 10 דקות.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בלחיצה על הקישור הזה.

מופע פירוטכניקה זה תוכנן ובוצע במלואו על ידי Liuyang Jiteng Fireworks Group Co., Ltd ושימש כנקודת שיא באירוע "פסטיבל האביב השמח - תרבות הונאן באיחוד האמירויות הערביות" לשנת 2026.

כ"עיר הולדתם של זיקוקי הדינור הסיניים", העיר ליואנג במחוז הונאן ביססה זה מכבר את מוצרי הזיקוקים שלה ככרטיס ביקור נוצץ של תרבות הונאן, כשהיא עושה את דרכה לזירה העולמית. בשנת 2025, למרות הלחצים, תעשיית הזיקוקים של ליואנג המשיכה קדימה, כאשר שווי שרשרת התעשייה שלה עבר שוב את רף 50 מיליארד היואן, והגיע לסך כולל של 50.58 מיליארד יואן, המייצג עלייה שנתית של 0.7%, עם ביצועי יצוא מרשימים במיוחד.

העלייה בפופולריות העולמית של זיקוקי ליואנג נתמכת על ידי שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי ההולך וגובר בין צ'אנגשה (Changsha) לאיחוד האמירויות הערביות. בשנים האחרונות, צ'אנגשה ואיחוד האמירויות הערביות דבקו בעקרון התועלת ההדדית ושיתוף הפעולה המקנה ניצחון, תוך העמקת חילופי הכלכלה והסחר והשגת תוצאות פוריות. תוך שימוש באור כמברשת בלהבות כמוזיקה, חגיגת פסטיבל האביב התרבותית הסוחפת הזו לא רק שלחה ברכות חמות לשנה החדשה לתושבים המקומיים, אלא גם יצרה סימפוניה חדשה לגמרי של ההישג הגלובלי של תרבות הונאן והשילוב המעמיק של שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין סין לאיחוד האמירויות הערביות.

מקור: Liuyang Jiteng Fireworks Group Co., Ltd.

איש קשר: Mr. Zou, Tel: 86-10-63074558