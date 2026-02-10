Ninepoint 2024 Short Duration Flow-Through Limited Partnership II annonce l’achèvement de l’opération de roulement

TORONTO, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint 2024 Short Duration Flow-Through Limited Partnership II (la « société en commandite ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait terminé le transfert à imposition différée de ses actifs (l’« opération de roulement de fonds commun de placement ») à la Catégorie de fonds ressources Ninepoint (la « Catégorie ressources ») de Fonds de société Ninepoint inc., comme indiqué dans le communiqué de presse de la société en commandite du 21 novembre 2025.

Exactement 2 488 849 actions de série A de la Catégorie ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 10,721544 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie A de la société en commandite aux fins de l’opération de roulement de fonds commun de placement était de 35,899481 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie A de la société en commandite recevra 3,348351 actions de série A de la Catégorie Ressources pour chaque part de catégorie A de la société en commandite qu’il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie A de la société en commandite était de 24,873621 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série A de la Catégorie Ressources attribuée était de 7,428618 $. Le rendement après impôt était de 196,53% pour un investisseur ontarien imposé au taux marginal le plus élevé.

Exactement 857 059 actions de série F de la Catégorie ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 11,244915 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie F de la société en commandite aux fins de l’opération de roulement de fonds commun de placement était de 37,557241 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie F de la société en commandite recevra 3,339929 actions de série F de la Catégorie Ressources pour chaque part de catégorie F de la société en commandite qu’il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie F de la société en commandite était de 25,552230 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série F du Fonds Ressources attribuée était de 7,650531 $. Le rendement après impôt était de 207,60 % pour un investisseur ontarien imposé au taux marginal le plus élevé.

Pour les investisseurs cherchant un autre placement fiscalement avantageux, Partenaires Ninepoint LP a déposé un prospectus définitif daté du 26 janvier 2026 offrant des parts d’une nouvelle société en commandite accréditive, Ninepoint 2026 Flow-Through Limited Partnership, et elle s’est vu délivré un visa pour ce prospectus. Celui-ci contient des précisions importantes sur les titres offerts. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre la décision d’investir.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu’ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu’ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d’agir.

Renseignements supplémentaires : Le prospectus pour la Catégorie ressources est accessible sur le site www.ninepoint.com/fr ou par l’entremise d’un courtier; vous pouvez aussi l’obtenir en communiquant avec nous par téléphone au 866 299-9906 ou par courriel à l’adresse : invest@ninepoint.com Les renseignements au sujet de la Ninepoint 2026 Short Duration Flow-Through Limited Partnership peuvent être obtenus en contactant le courtier ou en nous contactant par téléphone au 866 299-9906 ou par courriel à l’adresse : invest@ninepoint.com.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com