La FCF et ses partenaires présentent « La vie secrète des Prairies »

OTTAWA, Ontario, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) et ses partenaires du domaine de la conservation présentent « La vie secrète des prairies » dans le cadre d’une nouvelle campagne de sensibilisation du public, afin de contribuer à la conservation de ces paysages menacés et de nombreuses espèces végétales et animales qui en dépendent.

« Cet écosystème, pourtant l’un des plus importants du Canada, est souvent négligé », affirme John Wilmshurst, gestionnaire de la conservation des prairies indigènes pour la FCF. « Une prairie naturelle est bien plus qu’un simple champ laissé en friche : c’est un milieu foisonnant de vie sauvage qui offre des bénéfices essentiels à la population canadienne. »

Les prairies du Canada soutiennent la biodiversité, stockent le carbone et contribuent à la prospérité des communautés locales. Pourtant, elles demeurent largement méconnues, assimilées à de simples terres agricoles ou reléguées au second plan, car perçues à tort comme des milieux stériles, hostiles et dépourvus de vie, précise John Wilmshurst. En tant que l’un des 35 membres de la Coalition canadienne des prairies, la FCF sensibilise le public aux atouts et à la richesse biologique de ces habitats importants.

« Il est essentiel d’unir nos efforts pour protéger les prairies encore intactes pour les générations à venir », affirme Candice Pete-Cardoso, directrice du Kihci-okāwīmāw askiy Knowledge Centre de l’Université de la Saskatchewan.

Les prairies canadiennes stockent des milliards de tonnes de carbone et constituent un levier naturel incontournable pour atténuer les effets du changement climatique.

« Bien que moins de 20 % de nos prairies indigènes subsistent, elles demeurent des réservoirs de biodiversité », affirme Mitchell Zoratti, directeur de l’environnement et du changement climatique de l’Association canadienne des bovins. « La disparition accélérée de ces écosystèmes essentiels entraîne le déclin des espèces qui en dépendent. Les éleveurs bovins, qui gèrent une grande partie de ces territoires agricoles, jouent un rôle clé dans la préservation de cette biodiversité, tout en soutenant la sécurité alimentaire et la vitalité économique des communautés rurales. »

Pour en savoir plus sur la campagne de sensibilisation du public ainsi que sur les initiatives actuellement menées pour protéger les prairies indigènes du Canada, consultez prairiesducanada.ca #VieSecrèteDesPrairies

Faits saillants :

Les prairies canadiennes, parmi lesquelles celles de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, abritent 90 espèces en péril.

Parmi ces espèces menacées figurent des oiseaux tels que la chevêche des terriers, le plectrophane à ventre noir et le pipit de Sprague, ainsi que des mammifères tels que le renard véloce.

Les prairies stockent plus d’un tiers du carbone terrestre mondial, principalement dans le sol.

Les 60 premiers centimètres de sol des prairies indigènes du Canada renferment plus de 100 tonnes de carbone par hectare.

Un sondage, réalisé par Abacus Data et la FCF en 2023, révèle que moins d’une personne sur quatre au Canada reconnaît que les prairies figurent parmi les écosystèmes les plus menacés au monde.

Près de deux tiers de la biomasse des prairies se trouvent sous la surface du sol, ce qui explique pourquoi on les compare souvent à des forêts inversées.

Les prairies canadiennes sont menacées par le changement climatique, les espèces envahissantes et l’aménagement du territoire, notamment leur conversion en terres agricoles.



Citation de Candice Pete-Cardoso en nêhiyawêwin (langue crie) :

« Pōko ka wīcihtok ka manācihtāyak paskwāw, ka iskopayik mēkwāk, otē nīkān tēpakohp ka anaskopitamihk, »

Traduction :

Il est essentiel d’unir nos efforts pour protéger les prairies encore intactes pour les générations à venir.

Candice Pete-Cardoso, directrice du Kihci-okāwīmāw askiy Knowledge Centre de l’Université de la Saskatchewan.

Pour plus d’informations : media@cwf-fcf.org

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’impact des activités humaines sur l’environnement, l’organisation de travaux de recherche, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, visitez FédérationCanadienneDeLaFaune.ca.

À propos de la Coalition canadienne des prairies

Établie en juin 2024, la Coalition canadienne des prairies est un collectif réunissant des organisations et des particuliers engagés dans la connaissance, la conservation, la protection et la défense des prairies naturelles. Dirigée par la Fédération canadienne de la faune, la Coalition canadienne des prairies a pour mission de sensibiliser les Canadiens et Canadiennes à la protection de nos prairies naturelles.

Contexte :

Membres de la Coalition canadienne des prairies :

Alberta Conservation Association

Alberta Prairie Conservation Forum

Alberta Wilderness Association

Alderville Black Oak Savanna

Bee City Brandon

Oiseaux Canada

Association canadienne des bovins

Association canadienne pour les plantes fourragères

Base des Forces canadiennes Shilo

Société pour la nature et les parcs du Canada en Saskatchewan

Fédération canadienne de la faune

Centre for Indigenous Environmental Resources

Canards Illimités Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Forest Canada – Initiative d’intendance des prairies

Grasslands Conservation Council de la Colombie-Britannique

Année internationale des pâturages et des pastoralistes

Kihci-okāwīmāw askiy Knowledge Centre

Manitoba Association of Watersheds

Association des plantes fourragères du Manitoba

Meewasin Valley Authority

Conservation de la nature Canada

Nature Saskatchewan

North American Grasslands Roadmap

Centre de la nature Ojibway

Province de l’Alberta – Agriculture et Irrigation

Province de la Saskatchewan – Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture

Parc urbain national de la Rouge, Agence Parcs Canada

Plan d’action pour la conservation des Prairies de la Saskatchewan

Saskatchewan Stock Growers Association/Foundation (Association/Fondation des producteurs bovins de la Saskatchewan)

South of the Divide Conservation Action Program Inc.

Society for Range Management – Prairie Parkland Chapter

Weston Family Foundation

Habitat Faunique Canada

Y2Y (Yellowstone to Yukon)

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71079f61-cc89-48a3-ab1a-aba9904749dd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1845be8-be90-494f-90c3-e2aa6471e2da