Industries Lassonde inc. déclare un dividende trimestriel de 1,25 $ par action

ROUGEMONT, Québec, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que, conformément à sa politique de dividendes, les porteurs d’actions de catégorie A à droit de vote subalterne et d’actions de catégorie B à droits de vote multiples inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 20 février 2026, recevront un dividende trimestriel de 1,25 $ par action, payable le 13 mars 2026. Ce dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l’impôt du Canada.

Établie au Canada et avec des activités à travers l’Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que de collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099