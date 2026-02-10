La Société Canadienne des Relations publiques annonce ses nouveaux membres intronisés au collèges des fellows

TORONTO, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne des relations publiques (SCRP) annonce l’intronisation de dix nouveaux membres à son Collège des Fellows. Leur intronisation souligne leurs contributions exceptionnelles au développement des relations publiques et de la gestion des communications, conformément aux normes éthiques les plus rigoureuses et au Code de conduite professionnelle de la SCRP. Les nouveaux Fellows sont : ·

Holly Cybulski, MA., ARP, FSCRP, MSCRP coordonnatrice de programme, BCMM et professeure, Seneca College of Applied Arts and Technology

Kim Daynard, BAH, MA, ARP, FSCRP, MSCRP gestionnaire principal, Événements et relations publiques, Police provinciale de l’Ontario (OPP)

Paule Genest, PRP, ARP, FSCRP, MCRPS directrice des ventes et des questions éthiques, sociales et de gouvernance, TGWT

Sharmin Nault Hislop, B.Sc., ARP, FSCRP, MSCRP, directrice des communications, Alberta Blue Cross

Wayne Knorr, ARP, FSCRP, MSCRP, consultant principal, Knorr Communications

Anne McInerney, BPR, ARP, FSCRP, MSCRP, vice-présidente, Communications, J.D. Irving, Limited

Lt-Colonel John P. Murray, MA, ARP, CFRE, FSCRP, MSCRP, Secrétaire territorial aux communications, Armée du Salut, Territoire du Canada et des Bermudes

Lisa Rushka, BComm, ARP, FSCRP, MSCRP, associée principale, Momentum Communications

Alex Sévigny, PhD, ARP, FSCRP, MSCRP, professeur agrégé (titulaire), Département Communication Studies and Media Arts, McMaster University

Richard Truscott, MBA, ARP, FSCRP, MSCRP, vice-président, Prairie Sky Strategy

« Les nouveaux Fellows qui se joignent au Collège font amplement preuve d’engagement, d’expertise et de qualités professionnelles et personnelles pour surpasser les critères d’intronisation au Collège. Chacune de ces personnes a fait progresser le champ professionnel et la Société canadienne des relations publiques tout en exerçant un leadership reconnu au sein du milieu des relations publiques du Canada. Au nom du Conseil d’administration, je les félicite tous et toutes pour leur intronisation au Collège des Fellows de la SCRP », a déclaré la présidente du Conseil d’administration national de la SCRP, Jane Antoniak, MCM, ARP, MSCRP.

« Je serai ravi de procéder à l’Intronisation officielle de Holly, Kim, Paule, Sharmin, Wayne, Anne, John, Lisa, Alex et Richard au Collège des Fellows dans le cadre de la Conférence nationale annuelle de la Société, à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, du 24 au 26 mai 2026 », a ajouté Daniel Granger, C.M., C.Q., ARP, FSCRP, président et président du Conseil du Collège des Fellows de la SCRP.

Afin d’atteindre le statut de Fellow de la SCRP, un professionnel des relations publiques doit avoir été membre de la Société pendant au moins 10 ans, posséder un minimum de 20 années d’expérience dans la profession, être membre agréé en règle et avoir maintenu le titre agréé en relations publiques (ARP)®. Les candidats retenus doivent avoir apporté des contributions exceptionnelles envers la profession des relations publiques et la SCRP.

Avec les intronisations de cette année, le Collège compte maintenant 136 membres et membres honoraires.

À PROPOS DE LA SCRP : Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association professionnelle à but non-lucratif consacrée à la pratique, la gestion et l’enseignement des relations publiques et des communications. Avec ses 13 Sociétés membres, la mission de la SCRP consiste à développer une communauté nationale des relations publiques et de la gestion des communications par l’entremise du développement professionnel et de l’agrément, la collaboration avec les chefs de file, l’engagement envers l’éthique et un Code de conduite professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

