NanoXplore annonce ses résultats pour T2-2026

MONTRÉAL, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2025.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés pour T2-2026

Des revenus totaux de 27 580 290 $ comparativement à 33 120 886 $ pour la période précédente ce qui représente une diminution de 17%;

La marge brute ajustée ( 1 ) sur les revenus de client de 21,5% comparativement à 21,3% pour la période précédente;

sur les revenus de client de 21,5% comparativement à 21,3% pour la période précédente; Perte de 3 836 406 $ comparativement à une perte de 2 894 922 $ pour la période précédente;

Un BAIIA ajusté ( 2 ) de 224 355 $ comparativement à 1 102 050 $ pour la période précédente;

de 224 355 $ comparativement à 1 102 050 $ pour la période précédente; Un BAIIA ajusté ( 2) de 180 967 $ comparativement à 1 319 926 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites;

de 180 967 $ comparativement à 1 319 926 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites; Un BAIIA ajusté ( 2) de 43 388 $ comparativement à une perte au titre du BAIIA ajusté ( 2) de 217 876 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux;

de 43 388 $ comparativement à une perte au titre du BAIIA ajusté de 217 876 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux; Liquidités totales de 40 144 435 $ au 31 décembre 2025 dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 30 144 435 $;

Dette à long terme totale de 13 922 418 $ au 31 décembre 2025, une augmentation de 9 609 494 $ comparativement au 30 juin 2025.

Aperçu

Rocco Marinaccio, président et chef de la direction, a déclaré : « Le T2-2026 a marqué un point d’inflexion important pour NanoXplore alors que nous avons réalisé des améliorations séquentielles en termes de revenus, de marges et de BAIIA ajusté, reflétant une meilleure exécution et des fondamentaux améliorés. Notre installation de notre plateforme de graphène par procédé à sec dans les délais et dans le respect du budget, ainsi que le lancement de nouveaux programmes client nous positionnent bien pour un second semestre plus fort ainsi qu’une création de valeur à long terme pour nos actionnaires. Après une revue minutieuse, notre approche disciplinée de l’allocation du capital a conduit à la décision stratégique de ne pas poursuivre l’initiative précédemment envisagée de 100 millions de dollars pour le matériel d’anode active (CSPG). »

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Après un premier trimestre marqué par des défis, je suis satisfait de notre performance au T2-2026, qui s’est traduite par une croissance séquentielle des revenus ainsi qu’un retour à un BAIIA ajusté positif. Lors du trimestre, les volumes de nos deux plus grands clients se sont stabilisés et les nouveaux revenus de CP Chem et Club Car ont commencé à produire des résultats visibles. Nous continuerons à tirer parti du momentum généré par les nouveaux clients pour offrir une amélioration financière séquentielle continue au cours des prochains trimestres. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société a préparé les états financiers selon les normes IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS, ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois et six mois closes les 31 décembre 2025 et 2024.

Mesures non conformes aux IFRS « BAIIA ajusté »

T2-2026 T2-2025 Cumul 2026 Cumul 2025 $ $ $ $ Résultat net (3 836 406 ) (2 894 922 ) (7 612 736 ) (5 613 934 ) Impôts sur le résultat exigibles et différés (350 783 ) 400 155 (1 267 279 ) 874 769 Charges d’intérêts nettes 441 592 118 181 778 403 157 023 Écart de change 681 567 201 920 447 619 232 002 Rémunération fondée sur des actions 271 421 366 182 475 967 883 718 Éléments hors exploitation (1) (116 000 ) 115 000 (76 000 ) 155 000 Amortissement 3 132 964 2 795 534 6 088 280 5 537 771 BAIIA ajusté 224 355 1 102 050 (1 165 746 ) 2 226 349 - Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites 180 967 1 319 926 (1 137 791 ) 2 832 030 - Provenant de cellules de batterie et matériaux 43 388 (217 876 ) (27 955 ) (605 681 )

(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement dus à la renégociation de la dette et des frais liés aux prospectus.

Mesures non conformes aux IFRS « Marge brute ajustée »

T2-2026 T2-2025 Cumul 2026 Cumul 2025 $ $ $ $ Revenus de client 26 928 115 32 636 947 49 915 032 65 964 016 Coût des marchandises vendues 21 145 796 25 685 206 40 167 343 52 055 110 Marge brute ajustée 5 782 319 6 951 741 9 747 689 13 908 906 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 2 284 743 1 645 083 4 058 055 3 265 264 Marge brute 3 497 576 5 306 658 5 689 634 10 643 642

Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie et matériels.

T2-2026 T2-2025 Variation

Cumul 2026 Cumul 2025 Variation

$ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites Revenus 27 292 893 33 109 366 (5 816 473 ) (18 %) 50 456 429 66 744 959 (16 288 530 ) (24 %) Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * 180 967 1 319 926 (1 138 959 ) (86 %) (1 137 791 ) 2 832 030 (3 969 821 ) (140 %) Provenant de cellules de batterie et matériels Revenus 287 397 11 520 275 877 2 395 % 566 512 41 341 525 171 1 270 % Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * 43 388 (217 876 ) 261 264 120 % (27 955 ) (605 681 ) 577 726 95 %

A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois





Revenus

T2-2026 T2-2025 Variation T1-2026 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 26 928 115 32 636 947 (5 708 832 ) (17 %) 22 986 917 3 941 198 17 % Autres revenus 652 175 483 939 168 236 35 % 455 734 196 441 43 % Revenus totaux 27 580 290 33 120 886 (5 540 596 ) (17 %) 23 442 651 4 137 639 18 %

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, sauf un montant de 44 609 $ au titre de revenus de client et de 242 788 $ au titre d’autres revenus [T2-2025 – néant et 11 520 $ respectivement] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client sont passés de 32 636 947 $ au T2-2025 à 26 928 115 $ au T2-2026. La diminution s’explique principalement par la baisse du volume et des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 483 939 $ au T2-2025 à 652 175 $ au T2-2026. La variation s’explique par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté est passé de 1 319 926 $ au T2-2025 à 180 967 $ au T2-2026. La variation s‘explique par ce qui suit :

Une diminution de la marge brute ajustée sur les revenus de client de 1 214 031 $ comparativement à la période précédente en raison de la diminution du volume et des revenus d’outillage, contrebalancée partiellement par une hausse des revenus tirés de la poudre, par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût.



2) Provenant des cellules de batterie et matériaux

La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 217 876 $ au T2-2025 à un BAIIA ajusté de 43 388 $ au T2-2026. La variation s'explique par la hausse des revenus de client et d’autres revenus de 44 609 $ et 231 268 $ respectivement.

B. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de six mois





Revenus

Cumul 2026 Cumul 2025 Variation $ $ $ % Revenus de client 49 915 032 65 964 016 (16 048 984 ) (24 %) Autres revenus 1 107 909 822 284 285 625 35 % Revenus totaux 51 022 941 66 786 300 (15 763 359 ) (24 %)

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, sauf un montant de 127 004 $ au titre de revenus de client et de 439 508 $ au titre d’autres revenus [Cumul 2025 – néant et 41 341 $ respectivement] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client sont passés de 65 964 016 $ au Cumul 2025 à 49 915 032 $ au Cumul 2026. La diminution s’explique principalement par la baisse du volume et des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 822 284 $ au Cumul 2025 à 1 107 909 $ au Cumul 2026. La variation s’explique par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté est passé de 2 832 030 $ au Cumul 2025 à une perte au titre du BAIIA ajusté de 1 137 791 $ au Cumul 2026. La variation s‘explique par ce qui suit :

Une diminution de la marge brute ajustée sur les revenus de client de 4 288 221 $ comparativement à la période précédente en raison de la diminution du volume et des revenus d’outillage, contrebalancée partiellement par une hausse des revenus tirés de la poudre, par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût;

Une diminution des autres revenus de 112 542 $;

Ceci a été contrebalancé partiellement par une diminution de 661 942 $ des frais généraux, de vente et d’administration et des frais de R&D (« frais d’exploitation »).



2) Provenant des cellules de batterie et matériels



La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 605 681 au Cumul 2025 à 27 955 $ au Cumul 2026. La variation s'explique par la hausse des revenus de client et d’autres revenus de 127 004 $ et 398 167 $ respectivement et la baisse des frais d’exploitation de 52 555 $.

C. Autres



Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2025 et 2024 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2025 et 2024 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

Webdiffusion

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 11 février 2026, à 10h00 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2025. Rocco Marinaccio, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, chef de la direction financière, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/gyrnvgit ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie et les marchés industriels et de défenses. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

