D-BOX annonce un troisième trimestre solide avec un résultat net avant impôts de 2,7 millions de dollars sur 3,1 millions de dollars de redevances

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026

Revenus totaux de 13,8 millions de dollars

BAIIA ajusté 1 de 3,4 millions de dollars

de 3,4 millions de dollars Résultat net de 9,1 millions de dollars, résultat net avant impôts sur le résultat de 2,7 millions de dollars

Redevances de 3,1 millions de dollars

MONTRÉAL, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a annoncé aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre clos le 31 décembre 2025.

« Au troisième trimestre 2026, D-BOX a continué à atteindre son objectif de référence consistant à générer un BAIIA ajusté supérieur à ses revenus de redevances, », a déclaré Naveen Prasad, PDG de D-BOX. « Avec un record de 86 nouvelles installations brutes dans les salles de cinéma au cours du trimestre, notre nombre d'écrans continue d'augmenter, ce qui contribue à alimenter une nouvelle croissance potentielle des redevances. Cette rentabilité, également due en partie à nos efforts assidus en matière de contrôle des coûts, a permis à la Société de comptabiliser certaines pertes fiscales et certains crédits d'impôt inutilisés comme un actif d'impôt différé de 6,4 millions de dollars, portant le bénéfice net à 9,1 millions de dollars au troisième trimestre. Notre solde de trésorerie de 16,2 millions de dollars offre à la Société la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre sa mission d'expansion de ses activités et de sa clientèle de manière stratégique et méthodique. »

Résultats d'exploitation du troisième trimestre 2026

Les revenus provenant des redevances au troisième trimestre ont diminué de 3 % pour s'établir à 3,1 millions de dollars, comparativement à 3,2 millions de dollars l'an dernier. Cette baisse d'une année sur l'autre peut être attribuée à un recul global de 6,9 %1 du box-office nord-américain, et plus particulièrement à une diminution du nombre de superproductions et à une proportion plus élevée de titres qui ont généré une demande moindre pour des expériences cinématographiques haut de gamme. Cette concentration moindre parmi les superproductions a réduit le nombre de titres capables d'attirer un public à la recherche d'expériences immersives. Les films codés D-BOX ont une fois de plus obtenu d'excellents résultats parmi les titres les plus rentables, notamment Avatar : Fire and Ash, Zootopia 2 et Wicked : For Good. D-BOX a continué d'étendre sa présence sur le marché, enregistrant une augmentation de 12,8 % d'une année sur l'autre du nombre d'écrans dans le monde, pour un total de 1 135 écrans actifs.

Les ventes de systèmes de cinéma ont augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,8 millions de dollars. Ces résultats, combinés à un solide pipeline de ventes, témoignent de la dynamique positive dont bénéficie actuellement notre marque, en particulier sur les marchés américain, australien et latino-américain. L'expansion soutenue de nos écrans aux États-Unis témoigne clairement de l'acceptation de notre offre commerciale par le marché. Bien que le nombre net de nouvelles installations d'écrans est resté équivalent à celui de la même période l'année dernière, à 51, le nombre total d'installations a atteint un niveau record de 86. La société a désactivé 35 écrans hors Amérique du Nord, car ils étaient inactifs et ne généraient aucun revenu depuis trois ans en raison d'obstacles géopolitiques sur certains marchés internationaux.

La Société a terminé le trimestre avec 16,2 millions de dollars en trésorerie et 4,1 millions de dollars de revenus différés, soit une augmentation de plus de 3 millions de dollars dans les deux cas, grâce aux acomptes versés en décembre pour des commandes de matériel destiné aux salles de cinéma qui seront livrées et installées au cours des prochains mois. Les groupes de clients de simulation et de formation et de simulation de course ont enregistré une baisse combinée de 8 % au troisième trimestre, principalement en raison de la baisse de la demande des clients de simulation et de formation. Les clients du secteur du cinéma ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires total à 13,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4 % annuel.

La Société a comptabilisé un actif d'impôt différé de 6,4 millions de dollars lié à la comptabilisation de pertes fiscales et de crédits d'impôt inutilisés antérieurement. La Société a comptabilisé cet actif d'impôt différé en se fondant sur la prévision que des bénéfices imposables futurs seront disponibles et permettront d'utiliser les pertes fiscales et les crédits d'impôt inutilisés. Les récents succès de la Société et les perspectives favorables quant à ses flux de trésorerie futurs et à ses bénéfices imposables justifient la comptabilisation de cet actif.

Le résultat net a atteint un niveau record de 9,1 millions de dollars, ce qui inclut la comptabilisation de l'actif d'impôt différé mentionné ci-haut de 6,4 millions de dollars. Le BAIIA ajusté2 pour le trimestre s'est élevé à 3,4 millions de dollars, ce qui représente une marge BAIIA ajustée² de 24 %, en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, ce qui démontre l'attention constante portée au contrôle des coûts et à l'efficacité opérationnelle.

Compte tenu de la variabilité et de la saisonnalité des ventes trimestrielles, nous continuons à souligner l'importance d'évaluer la performance de la Société sur une période de douze mois.

Résultats d'exploitation depuis le début de l'année

Les clients du secteur cinématographique ont représenté 65 % du chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025, contre 60 % l'année précédente. Les ventes de systèmes de cinéma de la Société ont bondi de 74 %, tandis que les redevances ont connu une hausse notable de 31 %. Ces facteurs combinés ont contribué à des résultats d'exploitation records pour les neuf premiers mois de l'année, avec un résultat net avant impôts atteignant 9,2 millions de dollars, malgré des frais de restructuration de 1,2 million de dollars liés à la transition des fonctions de PDG et de Chef des finances. La marge brute a augmenté de deux points de pourcentage, passant de 52 % à 54 %. Cette évolution peut être attribuée en grande partie à la composition du marché et à l'augmentation susmentionnée des revenus de redevances à forte marge. La Société a réussi à rembourser toutes ses dettes portant intérêt, ce qui la place en bonne position pour tirer parti des flux de trésorerie futurs provenant de ses activités d'exploitation.

Trimestre de trois mois clos Trimestre de neuf mois clos Exercice 2026 2025 Var. ($) Var. (%) 2026 2025 Var. ($) Var. (%) Revenus Ventes de systèmes Salles de cinéma 5 838 4 831 1 007 21 % 16 347 9 370 6 977 74 % Simulation et formation 1 529 1 956 (427) (22) % 5 489 6 197 (708) (11) % Simulation de course 2 668 2 629 39 1 % 7 581 7 339 242 3 % Autre 673 720 (47) (7) % 1 967 2 485 (518) (21) % Total des ventes de systèmes 10 708 10 136 572 6 % 31 384 25 391 5 993 24 % Droits d'utilisation, de location et d'entretien ("redevances") 3 083 3 163 (80) (3) % 11 553 8 787 2 766 31 % Revenus totaux 13 791 13 299 492 4 % 42 937 34 178 8 759 26 %



Bilan et liquidités

D-BOX a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2026 dans une position financière solide, avec 16,2 millions de dollars en trésorerie contre une dette totale de 0,4 million de dollars sans intérêt.

Information financière supplémentaire - non auditée

Trimestre de trois mois clos Trimestre de neuf mois clos Exercice 2026 2025 Var. (%) 2026 2025 Var. (%) Revenus totaux 13 791 13 299 4 % 42 937 34 178 26 % Marge brute 7 087 6 687 6 % 23 301 17 666 32 % Dépenses d’exploitation i 4 437 5 041 (12 %) 14 092 14 117 — % Bénéfice opérationnel i 2 650 1 646 61 % 9 209 3 549 159 % BAIIA ajusté 2, i 3 359 2 565 31 % 12 146 5 733 112 % Charges financières (produits financiers) (4 ) 104 (104 %) 57 390 (85 %) Résultat net i 9 061 1 531 492 % 15 539 3 138 395 % Résultat de base par action 0,041 0,007 487 % 0,070 0,014 391 % Résultat dilué par action 0,040 0,007 470 % 0,068 0,014 377 % Marge brute i 51 % 50 % 1 p.p. 54 % 52 % 3 p.p. Dépenses d’exploitation en % des revenus totaux 2, i 32 % 38 % (6 p.p.) 33 % 41 % (8 p.p.) Marge d’exploitation 2, i 19 % 12 % 7 p.p. 21 % 10 % 11 p.p. Marge BAIIA ajustée 2, i 24 % 19 % 5 p.p. 28 % 17 % 12 p.p. Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation i 5 985 2 287 162 % 10 095 5 288 91 % Au (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2025

31 mars 2025

Dette totale 2 367 1 221 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 183 7 812 Trésorerie nette (dette nette) 2 15 816 6 591 BAIIA ajusté (DDM) 2 13 859 7 311

i) Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 comprennent des charges de restructuration de 1 207 $ liées à un changement du chef des finances et du PDG.

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 10 février 2026. Ces documents peuvent être consultés au www.sedarplus.ca .

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise les mesures de performance financière non conformes aux IFRS suivantes dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. La marge du BAIIA ajustée, correspond au BAIIA ajusté divisé par les revenus totaux. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté est présenté ci-dessous.

Trimestre de trois mois clos Trimestre de neuf mois clos Exercice 2026 2025 2026 2025 Résultat net 9 061 1 531 15 539 3 138 Amortissement des immobilisations corporelles 298 296 910 897 Amortissement des immobilisations incorporelles 130 134 412 416 Charges financières (produits financiers) (4) 104 57 390 Impôts sur le résultat (6 407) 11 (6 387) 21 Paiements fondés sur des actions 256 19 308 57 Perte de change 25 470 100 409 Coûts de restructuration — — 1 207 405 BAIIA ajusté 3 359 2 565 12 146 5 733



Dette totale, dette nette et dette totale par rapport au BAIIA ajusté

La dette totale est définie comme le total de la dette bancaire, de la dette à long terme (y compris toute partie à court terme), et la dette nette est calculée comme la dette totale nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. L'entreprise considère que la dette totale et la dette nette sont des indicateurs importants permettant à la direction et aux investisseurs d'évaluer la situation financière et la liquidité de l'entreprise, et de mesurer son levier financier. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le ratio dette totale/BAIIA ajusté est calculé comme la dette nette totale divisée par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Nous pensons que le ratio dette totale/BAIIA ajusté est un indicateur utile pour évaluer la capacité de la Société à gérer sa dette et ses liquidités.

Mesures financières supplémentaires

La marge brute en % correspond à la marge brute divisée par les revenus totaux.

Les dépenses d’exploitation en % correspondent aux dépenses d’exploitation divisées par les revenus totaux.

La marge opérationnelle en % correspond au résultat opérationnel divisé par les revenus totaux

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/ .

