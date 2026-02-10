Alkane Resources tillkännager resultaten för första halvåret och andra kvartalet av räkenskapsåret 2026 samt en telefonkonferens

PERTH, Western Australia, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (”Alkane” eller ”bolaget”) (ASX: ALK, TSX: ALK, OTCQX: ALKEF) meddelar att det kommer att offentliggöra sina finansiella resultat och rörelseresultat för första halvåret och andra kvartalet för den period som avslutades den 31 december 2025 fredagen den 13 februari 2026, innan TSX öppnar.

Konferenssamtal och webbsändning

Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner och ekonomichef James Carter kommer att hålla en telefonkonferens och webbsändning för investerare och analytiker för att diskutera bolagets finansiella resultat och rörelseresultat.

Så här kan du delta:

Datum/klockslag: Toronto, Kanada



8:30 am EST fredagen den 13 februari 2026



Perth, Western Australia



9:30 pm AWST, fredagen den 13 februari 2026



Registrering för telefonkonferensen:



https://register-conf.media-server.com/register/BI70e67a9c787a414596ad9594c6f8333a Webbsändningslänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/5tvtfopw

Det åtföljande presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats – HÄR.

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning på bolagets webbplats – HÄR.

Investerare kan skicka in frågor till evenemanget via info@alkres.com.





Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

OM ALKANE

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Bolaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Mer information finns på www.alkres.com

KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTERARE & MEDIER: NATALIE CHAPMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF, TEL +61 418 642 556