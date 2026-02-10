Stingray dévoile ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2026

La croissance interne a augmenté de 8,5 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits ont augmenté de 15,4 % pour atteindre 124,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, comparativement à 108,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025;

Le BAIIA ajusté 1) s’est amélioré de 5,7 %, pour s’établir à 44,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, par rapport à 42,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 33,0 millions de dollars, ou 37,5 % des produits, pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 13,2 millions de dollars, ou 36,0 % des produits, pour le secteur Radio et à (1,7) million de dollars pour le secteur Siège social;

Le bénéfice net a totalisé 7,5 millions de dollars, ou 0,11 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2026, par rapport à 15,7 millions de dollars, ou 0,23 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2025;

Le bénéfice net ajusté 1) s'est élevé à 26,3 millions de dollars, ou 0,38 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2026, par rapport à 23,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action après dilution 1) , pour la période correspondante de 2025;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 38,0 millions de dollars, ou 0,55 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2026, par rapport à 35,4 millions de dollars, ou 0,51 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2025;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont augmenté de 21,5 % pour atteindre 34,8 millions de dollars, ou 0,50 $ par action après dilution 1) , au troisième trimestre de 2026, comparativement à 28,6 millions de dollars, ou 0,42 $ par action après dilution 1) , pour la période correspondante de 2025;

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) s’est amélioré, s’établissant à 2,49 fois à la clôture du troisième trimestre de 2026, contre 2,54 fois à la clôture du troisième trimestre de 2025;

Rachat et annulation de 303 700 actions pour un total de 3,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2026 ;

Les synergies liées à TuneIn ont atteint un taux annuel de 16,0 millions de dollars américains de produits et de 5,0 millions de dollars américains d’économies de coûts.





MONTRÉAL, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2026 clos le 31 décembre 2025.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Périodes de neuf mois

closes les

31 décembre 2026 2025 % 2026 2025 % Produits 124 843 108 228 15,4 333 742 290 883 14,7 BAIIA ajusté1) 44 519 42 108 5,7 117 695 107 172 9,8 Résultat global 7 494 15 677 (52,2 ) 36 049 28 785 25,2 Par action – dilué (en $) 0,11 0,23 (52,2 ) 0,52 0,42 23,8 Bénéfice net ajusté1) 26 284 23 424 12,2 69 479 54 086 28,5 Par action – dilué (en $) 0,38 0,34 11,8 1,01 0,78 29,5 Flux de trésorerie liés aux activités 38 017 35 387 7,4 81 333 65 320 24,5 d’exploitation Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 34 796 28 636 21,5 81 991 65 201 25,8

1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 6 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 7 et 8.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2026 :

« Stingray a annoncé aujourd’hui des résultats exceptionnels pour son troisième trimestre de l’exercice 2026, les produits, le BAIIA ajusté et les flux de trésorerie disponibles ajustés ayant atteint des niveaux records. Ces résultats soulignent l'impact positif significatif de la récente acquisition de TuneIn et de l'expansion continue dans des secteurs à forte croissance tels que les chaînes FAST et le divertissement en voiture. Les chaînes FAST, en particulier, ont été le moteur de nos solides résultats financiers, car nous avons tiré parti du réseau de publicité premium de Stingray pour monétiser les inventaires invendus et bénéficié de nouveaux déploiements sur la plateforme de télévision LG. De plus, l'intégration de TuneIn a progressé encore mieux que prévu. Depuis la clôture de cette acquisition transformatrice le 19 décembre, la performance de TuneIn a dépassé nos attentes, créant de nouvelles synergies puissantes qui se reflètent déjà dans notre solide performance financière.

« Les ententes que nous avons conclues récemment avec de grandes marques automobiles comme BYD, Mercedes et Nissan confirment le caractère judicieux de notre stratégie de divertissement en voiture. Grâce à l’intégration de notre gamme complète de produits, de Stingray Musique au riche contenu de TuneIn en passant Stingray Karaoke, nous consolidons notre rôle de partenaire essentiel pour les voitures connectées. Ces nouveaux partenariats accentuent considérablement notre présence mondiale et donnent un nouvel élan à notre croissance.

« Dans ce contexte effervescent, les produits de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont accrus de 22,0 % pour s’établir à 88,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, alors que les produits du secteur Radio, soutenus par un accroissement de notre part des marchés numériques, ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 36,7 millions de dollars. »

Résultats du troisième trimestre

Les produits ont augmenté de 16,6 millions de dollars, ou 15,4 %, pour atteindre 124,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, comparativement à 108,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. L’augmentation d’un exercice à l’autre s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires attribuable à l’acquisition de TuneIn réalisée récemment, par l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine et par la hausse des produits provenant des chaînes FAST.

Pour le trimestre, les produits générés au Canada ont diminué de 0,6 million de dollars, ou 1,1 %, passant de 54,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 à 53,6 millions de dollars. Cette diminution s’explique par la baisse des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, compensée en partie par l’augmentation des produits du secteur Radio.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 18,0 millions de dollars, ou 42,5 %, pour atteindre 60,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, comparativement à 42,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires attribuable à l’acquisition de TuneIn réalisée récemment et par l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine.

Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 10,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, en baisse de 0,8 million de dollars, ou 6,7 %, comparativement à ceux de 11,7 millions de dollars inscrits au troisième trimestre de 2025. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des produits provenant des abonnements, compensée en partie par l’augmentation des ventes des chaînes FAST.

Au troisième trimestre de 2026, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 15,9 millions de dollars, ou 22,0 %, passant de 72,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 à 88,1 millions de dollars. L’augmentation découle de la hausse des produits publicitaires attribuable à l’acquisition de TuneIn réalisée récemment, de l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine et de la hausse des produits provenant des chaînes FAST.

Les produits du secteur Radio se sont améliorés de 0,7 million de dollars, ou 2,0 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 36,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2026 en raison de la croissance des ventes de publicité numérique, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des produits de temps d’antenne.

Le BAIIA ajusté consolidé1) s’est accru de 2,4 millions de dollars, ou 5,7 %, pour s’établir à 44,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, contre 42,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. La marge du BAIIA ajusté1) s’est établie à 35,7 % au troisième trimestre de 2026, contre 38,9 % pour la même période de 2025. La hausse du BAIIA ajusté1) s’explique en majeure partie par la croissance interne des produits de même que par l’incidence des acquisitions de TuneIn, de The Singing Machine et de DMI. Le recul de la marge du BAIIA peut être attribué à une baisse de la marge brute sur les ventes en lien avec les acquisitions de TuneIn et de The Singing Machine.

Le bénéfice net a totalisé 7,5 millions de dollars, ou 0,11 $ par action après dilution, au troisième trimestre de 2026, par rapport à 15,7 millions de dollars, ou 0,23 $ par action après dilution, au troisième trimestre de 2025. La baisse s’explique en majeure partie par la hausse des charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées du fait d’une augmentation du cours de l’action, de même que par la hausse des coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges. Ces facteurs ont été contrés en partie par un profit non réalisé sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et par un profit de change.

Le bénéfice net ajusté1) a atteint 26,3 millions de dollars, ou 0,38 $ par action après dilution, au troisième trimestre de 2026, par rapport à 23,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action après dilution, pour la période correspondante de 2025. Cette hausse est essentiellement attribuable à un profit de change et à l’augmentation des résultats d’exploitation, lesquels ont été diminués en partie par la hausse de la charge d’impôt.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 38,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2026, par rapport à 35,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. L’amélioration d’un exercice à l’autre s’explique en majeure partie par un profit de change et par la variation positive nette des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l’augmentation des coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés1) dégagés au troisième trimestre de 2026 se sont élevés à 34,8 millions de dollars, comparativement à 28,6 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Cette croissance traduit surtout la hausse des résultats d’exploitation ainsi que la baisse de l’impôt sur le résultat et des intérêts payés.

Au 31 décembre 2025, la société disposait de 17,3 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie et de facilités de crédit de 519,7 millions de dollars. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma1) s’établissait à 2,49 fois au 31 décembre 2025, contre 2,54 fois au 31 décembre 2024.

Déclaration de dividende

Le 10 février 2026, la société a déclaré un dividende de 0,085 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 13 mars 2026 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 27 février 2026.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 4 février 2026, la société a annoncé qu'elle avait conclu un avec Nissan, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, visant à offrir le vaste catalogue de stations de radio et de balados de Tuneln dans certains véhicules Nissan et INFINITI aux États-Unis. Les conducteurs de véhicules Nissan et INFINITI équipés de la technologie Google bénéficieront d'un accès rapide à tout l'univers audio de Tunein, incluant les sports en direct, les dernières nouvelles, la musique personnalisée, des millions de balados et des dizaines de milliers de stations de radio.

Le 2 février 2026, la société a annoncé une entente avec Experience Hendrix, L.L.C. pour la diffusion d’une vaste collection de films de concerts et de documentaires de l’emblématique guitariste Jimi Hendrix. Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, la collection complète est disponible dès maintenant sur The Coda Collection et sera progressivement ajoutée sur Qello Concerts au cours des prochains mois, permettant aux fans du monde entier de revivre les performances inoubliables de cette légende musicale.

Le 6 janvier 2026, la société a annoncé un partenariat avec 3 Screen Solutions (3SS), un leader mondial dans la création d’expériences de divertissement multiplateformes pour une vaste gamme d’appareils et de véhicules. Cette collaboration intégrera le populaire service de karaoké de Stingray dans la prochaine génération de systèmes de divertissement embarqués. Disponible via le 3Ready Content Bundle de 3SS, Stingray Karaoke sera fourni aux constructeurs automobiles comme une solution pré-intégrée, accélérant ainsi le déploiement d’un divertissement de qualité pour les passagers.

Le 22 décembre 2025, la société a annoncé un partenariat avec Mercedes-Benz, l’une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde. Ce partenariat vise à intégrer les applications Stingray Musique et Stingray Karaoke dans tous les véhicules équipés de la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX. Les applications seront préinstallées dans la section « Musique & Audio » des véhicules, avec un lancement prévu pour le premier semestre 2026.

Le 19 décembre 2025, la société a annoncé que l’acquisition précédemment communiquée de TuneIn Holdings, Inc. a été finalisée, toutes les conditions préalables à la clôture de la Transaction ayant été satisfaites.

Le 10 décembre 2025, la société a annoncé le lancement d’une solution comarquée combinant musique, balados et radio destinée aux constructeurs automobiles du monde entier. Fruit d’un partenariat stratégique avec BYD, un chef de file des véhicules à énergies nouvelles, le service sera inauguré sous le nom de BYD Audio by Stingray. Les conducteurs bénéficieront de l’ensemble des produits musicaux de Stingray, dont Stingray Karaoke avec micro et Calm Radio pour une ambiance de conduite relaxante. Cette collaboration stratégique, qui s’inscrit dans une série d’accords OEM, solidifie la position de Stingray en tant que fournisseur de divertissement automobile de premier plan.

Le 9 décembre 2025, la société a annoncé le lancement de Stingray Cityscapes et EarthDay 365 sur LG Channels aux États-Unis. Cet enrichissement de contenu offre aux utilisateurs de téléviseurs intelligents LG des espaces dédiés pour explorer les merveilles de la planète et la beauté des paysages urbains.

Le 8 décembre 2025, la société a annoncé le lancement de cinq chaînes télé gratuites financées par la publicité (FAST) sur Prime Video aux États-Unis. Les clients auront ainsi accès à une sélection des chaînes musicales les plus populaires de Stingray, couvrant une grande diversité de genres pour satisfaire tous les auditeurs. Les cinq nouvelles chaînes lancées sont : Stingray Hot Country, Stingray Remember the 80s, Stingray Smooth Jazz, Stingray The Spa et Stingray Easy Listening.

Le 26 novembre 2025, la société a annoncé que sa filiale entièrement détenue Stingray Radio a conclu une entente avec Rawlco Radio pour l’acquisition de la station CHUP-FM (sous la marque C97.7) à Calgary, en Alberta. La transaction est sujette à l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »), qui est attendue au deuxième trimestre de l’exercice 2027.

Le 11 novembre 2025, la société a annoncé avoir conclu une entente pour acquérir TuneIn Holdings, Inc., pionnière de la diffusion audio en direct et de la publicité. Cette acquisition élargit considérablement l’empreinte audio numérique mondiale de Stingray, accélère sa croissance dans les services de diffusion en continu et renforce son offre publicitaire en intégrant la plateforme publicitaire complète de TuneIn, qui fournit des solutions publicitaires ciblées audio, vidéo et d’affichage.

Le 10 novembre 2025, la société a obtenu un prêt à terme additionnel de 150 millions de dollars américains dans le cadre de sa facilité de crédit existante afin de financer l’acquisition de TuneIn Holdings, Inc. De plus, la date d’échéance de la facilité de crédit a été prolongée d’un an, jusqu’au 10 novembre 2029.

Le 30 octobre 2025, la société a annoncé l’acquisition de DMI, un leader américain du branding musical et de la publicité audio en magasin. Cette acquisition stratégique élargit le réseau de retail media de Stingray d’environ 8 500 emplacements aux États-Unis, portant le total en Amérique du Nord à 33 500, et consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie.

Le 14 octobre 2025, la société a conclu un partenariat stratégique avec Juste pour rire, la marque de comédie la plus reconnue au monde. Cette collaboration vise à développer un réseau mondial de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) dédiées à la comédie, en accordant une attention particulière au divertissement audio.

Le 9 octobre 2025, la société a annoncé l’expansion de son partenariat avec Roku. Sept des chaînes FAST les plus populaires de l’entreprise sont maintenant offertes aux utilisateurs de Roku au Royaume-Uni, leur donnant accès à un catalogue de contenu diversifié, gratuit et supporté par la publicité. Chaque nouvelle chaîne propose une expérience musicale ou ambiante distincte, conçue pour s’adapter à une humeur ou une occasion particulière.

Le 2 octobre 2025, la société s’est associée à TELUS, une entreprise de technologie de communication de renommée mondiale, pour lancer sept nouvelles chaînes de télévision en streaming gratuites financées par la publicité (FAST) sur TELUS TV+ et Stream+. Cette initiative vient bonifier l’expérience de divertissement des téléspectateurs à travers le Canada. Elle propose une sélection variée de chaînes musicales et de style de vie, soigneusement choisies pour s’adapter à chaque humeur et occasion, allant des ambiances sonores cinématographiques aux contenus dédiés au bien-être.





Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers demain, le 11 février, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 1-800-717-1738 (sans frais), le 1-289-514-5100 (Toronto) ou le 1-646-517-3975 (New York). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 12 mars 2025 à minuit en composant le 289-819-1325 ou le 1–888-660-6264, suivi du code « 33322 ».

À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1000 employés. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Mesure non conforme aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs.

Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2025

T3 2026 31 déc.

2024

T3 2025 31 déc.

2025

Cumul 2026 31 déc.

2024

Cumul 2025 Bénéfice net 7 494 15 677 36 049 28 785 Charges financières, montant net 341 11 639 6 869 32 900 Variation de la juste valeur des placements 10 (43 ) 32 (56 ) Impôts 3 876 4 025 13 674 10 005 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 1 936 2 104 5 783 6 149 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 583 850 3 823 3 077 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 753 5 098 13 516 13 468 Rémunération fondée sur des actions 195 62 102 298 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 13 955 1 942 22 301 4 541 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées 189 (288 ) 562 3 591 Perte sur la sortie de placements 815 – 1 265 – Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 9 372 1 042 13 719 4 414 BAIIA ajusté 44 519 42 108 117 695 107 172 Marge du BAIIA ajusté 35,7 % 38,9 % 35,3 % 36,8 % Bénéfice net 7 494 15 677 36 049 28 785 Ajustements : Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments (3 028 ) 2 770 (5 213 ) 8 257 dérivés Amortissement des immobilisations incorporelles 4 753 5 098 13 516 13 468 Variation de la juste valeur des placements 10 (43 ) 32 (56 ) Rémunération fondée sur des actions 195 62 102 298 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 13 955 1 942 22 301 4 541 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées 189 (288 ) 562 3 591 Perte sur la sortie de placements 815 – 1 265 – Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 9 372 1 042 13 719 4 414 Charge d’impôt liée aux ajustements détaillés ci-dessus (7 471 ) (2 836 ) (12 854 ) (9 212 ) Bénéfice net ajusté 26 284 23 424 69 479 54 086 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 032 68 742 68 757 68 978 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,38 0,34 1,01 0,78















(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 mars

2025 BAIIA ajusté DDM 152 721 136 595 142 199 BAIIA ajusté pour les mois précédant l’acquisition qui n’a

pas été déjà pris en compte dans les résultats 44 414 299 150 Synergies de coûts découlant de l’acquisition de TuneIn 3 585 – – Initiatives de réduction des coûts durables 643 1 332 1 046 BAIIA ajusté pro forma 201 363 138 226 143 395



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2025

T3 2026 31 déc.

2024

T3 2025 31 déc.

2025

Cumul 2026 31 déc.

2024

Cumul 2025 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 38 017 35 387 81 333 65 320 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 297 ) (1 765 ) (5 621 ) (5 137 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (554 ) (848 ) (1 152 ) (1 497 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 658 ) (1 263 ) (4 359 ) (3 813 ) Intérêts payés (4 895 ) (6 159 ) (14 680 ) (18 494 ) Remboursement d’obligations locatives (1 095 ) (1 025 ) (3 377 ) (3 341 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (2 032 ) 1 076 17 432 23 757 Perte non réalisée (profits non réalisés) sur change (1 062 ) 2 191 (1 304 ) 3 992 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 9 372 1 042 13 719 4 414 Flux de trésorerie disponibles ajustés 34 796 28 636 81 991 65 201 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 032 68 742 68 757 68 978 Flux de trésorerie disponibles ajustés par action – dilués 0,50 0,42 1,19 0,95



Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 31 mars

2025 Facilités de crédit 519 658 370 826 341 365 Trésorerie et équivalents de trésorerie (17 332 ) (19 253 ) (13 984 ) Dette nette 502 326 351 573 327 381 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,49 2,54 2,28

Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com de même que sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com