Bitget y BlockSec presentan el Estándar de Seguridad UEX y establecen un nuevo referente para los exchanges universales





VICTORIA, Seychelles, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy el lanzamiento del Estándar de Seguridad UEX: De la prueba a la protección, un informe de investigación conjunto elaborado junto a la firma de seguridad blockchain BlockSec. El informe presenta un marco de seguridad a nivel de sistema diseñado para exchanges que operan en entornos de cuentas unificadas, abarcando criptomonedas, activos tokenizados y mercados financieros tradicionales.

A medida que las plataformas de trading evolucionan hacia exchanges universales, un concepto introducido por el director ejecutivo de Bitget, Gracy Chen, en el séptimo aniversario de Bitget, los desafíos de seguridad se extienden más allá de la custodia de activos individuales y las protecciones on-chain. Los sistemas de margen unificados, la infraestructura de liquidación compartida y el acceso entre mercados introducen nuevos riesgos, donde fallos a nivel de cuenta, datos o permisos pueden propagarse entre productos y clases de activos. El informe aborda estos desafíos trasladando la conversación sobre seguridad desde controles aislados hacia una resiliencia continua y verificable.

El Estándar de Seguridad UEX define cinco puntos de referencia fundamentales para la próxima generación de seguridad en exchanges: solvencia verificable, aislamiento de riesgos multi-activo, seguridad de datos y protección de la privacidad, monitoreo dinámico impulsado por IA y defensa resiliente de aplicaciones e infraestructura. En conjunto, estos estándares tienen como objetivo garantizar que los riesgos puedan contenerse, la integridad pueda verificarse y la confianza pueda escalar al mismo ritmo que la complejidad de la plataforma.

El marco se sustenta en salvaguardas medibles que ya están implementadas en Bitget, que incluyen informes periódicos de Prueba de Reservas y un sólido Fondo de Protección. Estas medidas se refuerzan mediante la colaboración con BlockSec, que abarca monitoreo en tiempo real, pruebas de seguridad ofensiva, preparación para la respuesta ante incidentes y controles de nivel regulatorio, como la verificación AML y el rastreo de fondos.

“La transición hacia los exchanges universales cambia la naturaleza del riesgo de seguridad”, afirmó Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. “La seguridad ya no puede centrarse únicamente en activos individuales ni en divulgaciones reactivas. Debe operar a nivel de sistema, donde los riesgos se identifican de forma temprana, se aíslan por diseño y se verifican en condiciones reales”.

Desde la perspectiva de BlockSec, el informe refleja un cambio más amplio de la industria hacia arquitecturas de seguridad integradas. “UEX no es solo una actualización de producto. Es un cambio estructural en la forma en que deben funcionar la infraestructura de trading y la seguridad”, dijo Yajin Zhou, cofundador y director ejecutivo de BlockSec. “Cuando se combinan activos nativos de cripto con acciones, ETF y otros instrumentos off-chain, el perímetro de seguridad se amplía de manera significativa. Las plataformas deben demostrar transparencia de activos, garantizar la integridad de precios y proteger las dependencias off-chain con el mismo estándar que los sistemas on-chain. UEX exige un marco de seguridad unificado y verificable capaz de proteger el trading multi-activo a gran escala”.

Más allá de la arquitectura técnica, el informe también destaca la transparencia, la preparación para la respuesta ante emergencias y la educación del usuario como componentes clave de un modelo de seguridad integral. Posiciona la seguridad no como una característica estática, sino como una disciplina operativa que debe evolucionar junto con la estructura del mercado y la complejidad de los productos.

El informe UEX está concebido como un punto de referencia para exchanges, reguladores y participantes del mercado que navegan la próxima etapa de la infraestructura de trading multi-activo.

Para consultar el informe completo, visite aquí.

