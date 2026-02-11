Bitget ו-BlockSec מציגות את תקן האבטחה UEX, וקובעות אמת מידה חדשה לבורסות אוניברסליות

ויקטוריה, סיישל, 10 בפברואר, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, ציינה הכריזה היום על פרסום תקן האבטחה של UEX: מהוכחה להגנה (The UEX Security Standard: From Proof to Protection), דו"ח מחקר משותף שנכתב עם חברת אבטחת הבלוקצ'יין BlockSec. הדו"ח מתאר מסגרת אבטחה ברמת המערכת המיועדת לבורסות הפועלות בקריפטו, נכסים אסימונים ושווקים פיננסיים מסורתיים במסגרת סביבות חשבון מאוחדות.

ככל שפלטפורמות המסחר מתפתחות לבורסות אוניברסליות, שנוצרו לראשונה על ידי מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן, ביום השנה ה-7 להקמתה, אתגרי האבטחה חורגים מעבר למשמורת על נכס בודד ולאמצעי הגנה בשרשרת. מערכות מאוחדות של ביטחונות, תשתית סליקה משותפת וגישה חוצת שווקים מציגות סיכונים חדשים, כאשר כשלים בשכבת החשבון, הנתונים או ההרשאות עלולים להתפשט על פני מוצרים וסוגי נכסים. הדו"ח מטפל באתגרים אלה על ידי העברת שיח האבטחה מבקרות מבודדות לעמידות מתמשכת וניתנת לאימות.

תקן האבטחה של UEX מגדיר חמישה אבני דרך מרכזיות לדור הבא של אבטחת בורסות: יכולת פירעון ניתנת לאימות, בידוד סיכונים מרובי נכסים, אבטחת נתונים והגנה על פרטיות, ניטור דינמי מונע בינה מלאכותית והגנה עמידה על יישומים ותשתיות. יחד, תקנים אלה נועדו להבטיח שניתן יהיה להכיל סיכונים, לאמת נכונות וניתן יהיה להגדיל את האמון לצד מורכבות הפלטפורמה.

המסגרת מבוססת על אמצעי הגנה מדידים שכבר קיימים ב-Bitget, כולל דיווח קבוע על הוכחת עתודות וקרן הגנה חזקה. אמצעים אלה מתחזקים באמצעות שיתוף פעולה עם BlockSec, הכולל ניטור בזמן אמת, בדיקות אבטחה התקפיות, מוכנות לתגובה לאירועים ובקרות ברמת תאימות כגון סינון איסור הלבנת הון ומעקב אחר כספים.

"המעבר לבורסות אוניברסליות משנה את אופי סיכוני האבטחה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אבטחה אינה יכולה עוד להתמקד בנכסים בודדים או בגילוי ריאקטיבי. היא חייבת לפעול ברמת המערכת, שבה סיכונים מזוהים מוקדם, מבודדים על ידי תכנון ומאומתים בתנאים אמיתיים".

מנקודת מבטה של ​​BlockSec, הדו"ח משקף שינוי רחב יותר בתעשייה לכיוון ארכיטקטורות אבטחה משולבות. "UEX אינו רק שדרוג מוצר. זהו שינוי מבני באופן שבו תשתית מסחר ואבטחה חייבים לפעול", אמר יאג'ין ג'ואו (Yajin Zhou), מייסד שותף ומנכ"ל BlockSec. "כאשר משלבים נכסים קריפטוגרפיים עם מניות, קרנות סל ומכשירים אחרים מחוץ לשרשרת, גבול האבטחה מתרחב באופן דרמטי. פלטפורמות חייבות להוכיח שקיפות נכסים, להבטיח שלמות תמחור ולאבטח תלות מחוץ לשרשרת באותו סטנדרט כמו מערכות בשרשרת. UEX דורשת מסגרת אבטחה מאוחדת וניתנת לאימות שיכולה להגן על מסחר מרובה נכסים בקנה מידה גדול".

מעבר לארכיטקטורה הטכנית, הדו"ח מדגיש גם שקיפות, מוכנות לתגובת חירום וחינוך משתמשים כחלק ממודל אבטחה מקיף. הוא מציב את האבטחה לא כתכונה סטטית, אלא כדיסציפלינה תפעולית שחייבת להתפתח לצד מבנה השוק ומורכבות המוצר.

דו"ח UEX נועד לשמש כנקודת התייחסות עבור בורסות, רגולטורים ומשתתפי שוק המנווטים בשלב הבא של תשתית מסחר מרובת נכסים.

לדו"ח המלא, בקרו כאן.

