ビットゲットとブロックセックがUEXセキュリティ基準を導入し、ユニバーサル取引所の新たなベンチマークを設定

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、ブロックチェーンセキュリティ企業であるブロックセック (BlockSec) との共同研究レポートである「UEXセキュリティ基準: 証明から保護へ (The UEX Security Standard: From Proof to Protection ) 」のリリースを発表した。 本レポートでは、統一されたアカウント環境内で、暗号資産、トークン化資産、伝統的な金融市場を扱う取引所向けに設計された、システムレベルのセキュリティフレームワークを概説している。

取引プラットフォームが、ビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) が創業7周年記念で初めて提唱した「ユニバーサル取引所」へと進化する中、セキュリティ上の課題は、単一資産のカストディやオンチェーンの保護策に留まらなくなっている。 統一マージンシステム、共通の決済インフラ、クロスマーケットアクセスは新たなリスクをもたらし、アカウント、データ、権限レイヤーにおける障害が商品や資産クラス全体に波及する可能性がある。 本レポートでは、セキュリティに関する議論を個別の管理から、継続的かつ検証可能なレジリエンスへと転換することで、これらの課題に対処している。

UEXセキュリティ基準は、次世代の取引所セキュリティに向けた5つの中核的ベンチマークを定義している。それらは、検証可能な支払能力、マルチアセットのリスク分離、データセキュリティおよびプライバシー保護、AI駆動型動的モニタリング、そしてアプリケーションおよびインフラの強靭な防御である。 これらの基準は、プラットフォームの複雑性が増す中でも、リスクを封じ込め、正確性を検証し、信頼性を維持できるようにすることを目的としている。

この枠組みは、定期的な準備金証明の報告や強力な保護基金など、ビットゲットがすでに導入している測定可能な保護策を基盤としている。 これらの対策はブロックセックとの連携により強化され、リアルタイムモニタリング、攻撃型セキュリティテスト、インシデント対応準備、さらにAMLスクリーニングや資金追跡といったコンプライアンスグレードの管理策まで多岐にわたる。

「ユニバーサル取引所への移行は、セキュリティリスクの性質そのものを変えます」 と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェンは述べている。 「セキュリティはもはや、個別の資産や事後的な開示に焦点を当てるだけでは不十分です。 セキュリティは、システムレベルで機能しなければならず、そこでリスクは早期に特定され、設計によって隔離され、実際の環境下で検証されます。」

ブロックセックは、本レポートを、セキュリティアーキテクチャの統合へと移行する業界全体の広範な動きを反映したものと捉えている。 「UEXは単なるプロダクトのアップグレードではありません。 それは、取引インフラとセキュリティが機能すべき方法における構造的な転換です」と、ブロックセックの創業者兼CEOであるヤジン・ジョウ (Yajin Zhou) は述べている。 「暗号資産ネイティブの資産を株式やETF、その他のオフチェーン商品と組み合わせると、セキュリティ境界は劇的に拡大します。 プラットフォームは、資産の透明性を証明し、価格設定の完全性を確保し、オフチェーン依存関係をオンチェーンシステムと同等の基準で保護しなければなりません。 UEXは、大規模なマルチアセット取引を保護できる、統一された検証可能なセキュリティフレームワークを必要とします」。

技術的アーキテクチャ以外に、本レポートでは包括的なセキュリティモデルの一環として、透明性、緊急時対応準備、ユーザー教育の重要性も強調している。 そこではセキュリティを、静的な機能ではなく、市場構造や商品の複雑性とともに進化すべき運用上の規律として位置付けている。

本UEXレポートは、マルチアセット取引インフラの次の段階へと進む取引所、規制当局、市場参加者にとっての指針となることを目的としている。

レポート全文はこちらから閲覧可能。

