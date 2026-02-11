Bitget과 BlockSec, UEX 보안 표준 발표… 유니버설 거래소의 새로운 기준 제시

빅토리아 세이셸, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소 (UEX)인 Bitget이 블록체인 보안 기업 BlockSec과 공동 집필한 연구 보고서 「The UEX Security Standard: From Proof to Protection」을 발표했다고 밝혔다. 이번 보고서는 암호자산, 토큰화 자산, 전통 금융 시장을 단일 계정 환경에서 아우르는 거래소를 위해 설계된 시스템 차원의 보안 프레임워크를 제시하고 있다. d거래 플랫폼이 유니버설 거래소 (UEX)로 진화함에 따라 보안 과제는 단일 자산 보관이나 온체인 보호 수준을 넘어 확장되고 있다. 유니버설 거래소라는 개념은 Bitget 최고경영자(CEO)인 Gracy Chen이 회사 창립 7주년을 맞아 처음 제시한 바 있다. 통합 마진 시스템, 공유 결제 인프라, 크로스마켓 접근 구조는 새로운 위험을 초래하며, 계정·데이터·권한 계층에서의 장애는 여러 상품과 자산군 전반으로 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다. 본 보고서는 이러한 과제에 대응하기 위해, 보안을 개별적 통제 수단에 국한하지 않고 지속적이고 검증 가능한 회복탄력성으로 전환하는 방향을 제시한다.

UEX 보안 표준은 차세대 거래소 보안을 위한 다섯 가지 핵심 기준을 제시한다. 즉 검증 가능한 지급 능력(Verifiable Solvency)을 비롯해 다중 자산 리스크 격리, 데이터 보안 및 개인정보 보호, AI 기반 동적 모니터링,회복탄력적 애플리케이션 및 인프라 방어가 이에 해당한다. 이러한 기준은 플랫폼의 복잡성이 확대되는 상황에서도 위험을 효과적으로 통제하고, 정확성을 검증하며, 신뢰를 확장할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

이 프레임워크는 Bitget이 이미 도입해 운영 중인 측정 가능한 보호 장치를 기반으로 한다. 여기에는 정기적인 준비금 증명(Proof of Reserves ) 보고와 견고한 보호 기금Protection Fund)이 포함된다. 또한 BlockSec과의 협력을 통해 실시간 모니터링, 모의 침투 테스트(Offensive Security Testing), 사고 대응 체계 강화, 자금세탁방지(AML) 심사 및 자금 추적과 같은 규제 준수 수준의 통제 체계를 보완하고 있다.

Bitget의 최고경영자(CEO)인 Gracy Chen은 “유니버설 거래소로의 전환은 보안 리스크의 성격 자체를 바꿔 나가고 있다.”라고 선언하며 “보안은 더 이상 개별 자산이나 사후적 공개에 머물 수 없다. 리스크를 조기에 식별하고, 설계 단계에서 격리하며, 실제 운영 환경에서 검증하는 시스템 차원에서 작동해야 한다.”고 의견을 밝혔다.

BlockSec의 관점에서 이번 보고서는 통합 보안 아키텍처로 향하는 업계 전반의 흐름을 반영한다. BlockSec 공동 창립자이자 CEO인 Yajin Zhou는 “UEX는 단순한 제품 업그레이드가 아니라, 거래 인프라와 보안이 작동하는 방식 자체의 구조적 전환”이라며 “암호자산 네이티브 자산에 주식, ETF, 기타 오프체인 금융상품이 결합되면 보안 경계는 급격히 확장된다. 플랫폼은 온체인 시스템과 동일한 수준으로 자산 투명성을 입증하고, 가격 무결성을 보장하며, 오프체인 의존성을 보호해야 한다. UEX는 다중 자산 거래를 대규모로 보호할 수 있는 통합적이고 검증 가능한 보안 프레임워크를 요구한다”고 밝혔다.

보고서는 기술적 아키텍처를 넘어, 투명성, 비상 대응 준비 태세, 사용자 교육 역시 포괄적 보안 모델의 핵심 요소로 강조한다. 보안을 고정된 기능이 아닌, 시장 구조와 제품 복잡성의 진화에 맞춰 함께 발전해야 하는 운영 원칙으로 규정하고 있다.

UEX 보고서는 다중 자산 거래 인프라의 다음 단계로 나아가는 과정에서 거래소, 규제 당국, 시장 참여자들을 위한 참고 기준으로 활용될 예정이다.

보고서 전문은 여기 링크를 통해 확인할 수 있다.

