Bitget dan BlockSec Memperkenalkan Piawaian Keselamatan UEX, Menetapkan Penanda Aras Baharu untuk Universal Exchange

VICTORIA, Seychelles, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan penerbitan laporan penyelidikan bersama bertajuk The UEX Security Standard: From Proof to Protection, yang dibangunkan bersama firma keselamatan blockchain BlockSec. Laporan ini menggariskan satu rangka kerja keselamatan peringkat sistem yang direka untuk bursa yang beroperasi merentasi kripto, aset tokenisasi dan pasaran kewangan tradisional dalam persekitaran akaun bersepadu.

Seiring evolusi platform dagangan berkembang menjadi Universal Exchange, istilah yang diperkenalkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen, sempena ulang tahun ke-7 syarikat, cabaran keselamatan kini melangkaui penjagaan aset tunggal dan perlindungan on-chain. Sistem margin bersepadu, infrastruktur penyelesaian bersama dan akses rentas pasaran memperkenalkan profil risiko baharu. Kegagalan pada lapisan akaun, data, atau kebenaran boleh mencetuskan kesan domino merentasi produk dan kelas aset. Laporan ini menangani cabaran tersebut dengan mengalihkan perbincangan keselamatan daripada kawalan terasing kepada ketahanan berterusan yang boleh disahkan.

Standard Keselamatan UEX menetapkan lima penanda aras utama bagi keselamatan bursa generasi baharu: solvabiliti yang boleh disahkan, pengasingan risiko berbilang aset, keselamatan data dan perlindungan privasi, pemantauan dinamik berasaskan AI, serta pertahanan aplikasi dan infrastruktur yang berdaya tahan. Kesemua standard ini bertujuan untuk memastikan risiko dapat dibendung, ketepatan dapat disahkan dan kepercayaan dapat berkembang seiring dengan kerumitan platform.

Kerangka ini berasaskan perlindungan yang boleh diukur dan telah dilaksanakan di Bitget, termasuk laporan berkala Bukti Rizab serta Dana Perlindungan yang kukuh. Langkah-langkah ini diperkukuh melalui kerjasama strategik dengan BlockSec, merangkumi pemantauan masa nyata, pengujian keselamatan ofensif, kesiapsiagaan respons insiden serta kawalan pematuhan seperti saringan AML dan penjejakan dana.

“Peralihan ke arah Universal Exchange mengubah profil risiko keselamatan,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Keselamatan tidak lagi boleh tertumpu kepada aset individu atau pendedahan reaktif. Ia mesti beroperasi pada tahap sistem, di mana risiko dikenal pasti lebih awal, diasingkan melalui reka bentuk dan disahkan dalam keadaan dunia sebenar.”

Dari perspektif BlockSec, laporan ini mencerminkan peralihan industri yang lebih luas ke arah seni bina keselamatan bersepadu. “UEX bukan sekadar naik taraf produk. Ia adalah perubahan struktur dalam cara infrastruktur dagangan dan keselamatan mesti berfungsi,” kata Yajin Zhou, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif BlockSec. “Apabila anda menggabungkan aset kripto dengan saham, ETF dan instrumen off-chain lain, sempadan keselamatan berkembang dengan ketara. Platform mesti membuktikan ketelusan aset, memastikan integriti harga dan melindungi pergantungan off-chain pada tahap yang sama dengan sistem on-chain. UEX menuntut kerangka keselamatan bersepadu dan boleh disahkan yang mampu melindungi dagangan berbilang aset pada skala yang besar.”

Selain seni bina teknikal, laporan ini turut menekankan ketelusan, kesiapsiagaan tindak balas kecemasan dan pendidikan pengguna sebagai komponen penting dalam model keselamatan menyeluruh. Ia menekankan bahawa keselamatan bukan sekadar ciri statik, tetapi disiplin operasi yang mesti berkembang seiring dengan struktur pasaran dan kerumitan produk.

Laporan UEX ini bertujuan untuk menjadi titik rujukan bagi bursa, pengawal selia dan peserta pasaran dalam menavigasi fasa seterusnya infrastruktur dagangan berbilang aset.

Untuk laporan penuh, layari sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bb81400-a1d7-46cc-ab12-8a6d6e9ce70f