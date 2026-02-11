Bitget 携手 BlockSec 推出 UEX 安全标准，为全景交易所树立新基准

塞舌尔维多利亚, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今日发布与区块链安全公司 BlockSec 共同撰写的联合研究报告——《UEX 安全标准：从证明到保护》(The UEX Security Standard: From Proof to Protection)。 该报告概述了一个系统级安全框架，专为在统一账户环境下运营加密货币、代币化资产和传统金融市场的交易所设计。

“全景交易所”的概念由 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在公司七周年庆典上首次提出，而随着交易平台逐渐演变为全景交易所，安全挑战已超越单一资产托管和链上防护层面。 统一的保证金系统、共享结算基础设施和跨市场准入带来了新的风险，同时，账户、数据或权限层的故障可能波及多个产品和资产类别。 该报告将安全议题的焦点从孤立的控制措施转向持续可验证的韧性建设，以此应对这些挑战。

UEX 安全标准为新一代交易所的安全性设定了五大核心基准：可验证的偿付能力、多资产风险隔离、数据安全与隐私保护、AI 驱动的动态监控，以及具有韧性的应用程序与基础设施防御体系。 这些标准共同作用，旨在确保风险可控、正确性可验证，并建立可随平台复杂性增加而扩展的信任度。

该框架基于 Bitget 现已实施的可量化保障措施，包括定期储备金证明报告和强大的保护基金。 与 BlockSec 的合作进一步强化了这些措施，涵盖实时监控、进攻性安全测试、事件响应准备，以及 AML 筛查与资金追踪等合规级控制措施。

“向全景交易所的转变改变了安全风险的性质，” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “安全工作不能止步于单个资产或被动披露， 它必须在系统层级运行，确保风险得以早期识别、通过设计实现隔离，并在现实环境中完成验证。”

从 BlockSec 的角度来看，该报告反映了行业向集成安全架构更大范围的转变。 “UEX 不仅仅是一次产品升级， 更是交易基础设施与安全机制运作方式的结构性转变，” BlockSec 联合创始人兼首席执行官 Yajin Zhou 表示， “当加密原生资产与股票、ETF 及其他链下工具相结合时，安全边界将显著扩展。 平台必须证明资产透明度、确保定价完整性，并以与链上系统相同的标准，保障链下依赖关系的安全性。 UEX 需要一个统一的、可验证的安全框架，以大规模保护多资产交易。”

除技术架构外，该报告还强调：透明度、应急响应准备以及用户教育也是综合安全模型的重要组成部分。 它将安全性定位为一种动态的运营规范，而非静态功能，这种规范必须随着市场结构和产品复杂性的演变而不断发展。

这份 UEX 报告旨在为交易所、监管机构及市场参与者提供参考依据，指导其应对多资产交易基础设施新一阶段的发展。

如需查看完整报告，请访问此处。

