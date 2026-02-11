Bitget 與 BlockSec 推出全景交易所安全標準，為全景交易所奠定新基準

塞舌爾維多利亞, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今天宣布發佈《全景交易所安全標準：從驗證到保護》(The UEX Security Standard: From Proof to Protection)，這是與區塊鏈安全公司 BlockSec 共同撰寫的聯合研究報告， 報告概述系統級的安全框架，旨在服務於在統一帳戶環境下，同時經營加密貨幣、代幣化資產及傳統金融市場的交易所。

隨著交易平台邁向全景交易所，亦即由 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 於七周年紀念慶典首度提出的理念，安全課題早已跨越單一資產託管及鏈上防護。 統一保證金系統、共用結算基建及跨市場接入機制均會引發新風險，一旦帳戶、數據或權限層級出現問題，就可能波及多種產品及資產類別。 報告將安全議題的焦點，從零散控制措施轉向無間斷貫徹的可驗證穩健建設，以應對上述挑戰。

全景交易所安全標準確立新一代交易所安全的五大核心基準：可驗證的償付能力、多資產風險隔離、數據安全與私隱保護、人工智能 (AI) 驅動的動態監控，以及穩健的應用與基建防禦。 這些標準相輔相成，旨在實現風險受控及正確可驗證，並確保隨著平台越見複雜，信任亦能同步增長。

此框架以 Bitget 早已部署的實質保障措施為基礎，例如定期發佈的儲備金證明報告及強大的保護基金。 透過與 BlockSec 合作，這些措施得到強化，範圍涵蓋實時監控、攻擊性安全測試、事件應變準備，以及反洗黑錢 (AML) 篩查與資金追蹤等合規級控制。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 談到：「向全景交易所的演進，重塑安全風險的性質。 安全措施不能再只關注單一資產或被動披露， 而是必須提升至系統層級運作，確保盡早識別風險，透過設計隔離威脅，並經真實情境驗證。」

BlockSec 認為，此報告反映業界正在更廣泛地轉向整合式安全架構。 BlockSec 聯合創辦人兼行政總裁 Yajin Zhou 指出：「全景交易所不僅是產品升級， 更是交易基建與安全運作模式的結構性變革。 當加密原生資產與股票、交易所買賣基金 (ETF) 及其他鏈下工具結合時，安全邊界將大幅擴張。平台必須做到資產透明可證、定價完整無誤，並以與鏈上系統同樣嚴謹的標準，守護鏈下依賴環節。 全景交易所需要可驗證的統一安全框架，足以保護大規模的多資產交易。」

報告不僅著眼於技術架構，更強調透明度、應急準備及用戶教育，以此建構完整的安全模型， 並且將安全定位為與時並進的營運準則，而非靜態功能，確保可隨著市場結構和產品複雜演進同步發展。

這份全景交易所報告旨在為交易所、監管機構和市場參與者提供參考指引，以助應對多資產交易基建的下一階段發展。

如欲查看完整報告，請瀏覽此處。

