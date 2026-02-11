Rekordkvartal avsluttet rekordår for Mowi

(Bergen, 11. februar 2026) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter på 1,59 milliarder euro (18,7 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 213 millioner euro (2,5 milliarder kroner) i fjerde kvartal.

Mowi avsluttet 2025 med en rekke rekorder, både i fjerde kvartal og for året som helhet. Norges største matprodusent og verdens største lakseoppdretter har aldri hatt høyere inntekter og slaktevolumer i et år enn det hadde i fjor, med omsetning på 5,73 milliarder euro (67 milliarder kroner) og slaktevolum på 559 000 tonn, som tilsvarer en årlig vekst på 11,4%. Også volumene i fjerde kvartal på 152 000 tonn var sesongmessig rekordhøye.

– Jeg er svært fornøyd med at vi leverer på vår strategi, og er imponert av organisasjonen som nok en gang sørger for både rekordvolumer og rekordinntekter gjennom hele verdikjeden. Det er også gledelig at kostnadene er ned i oppdrettsvirksomheten med til sammen 176 millioner euro i 2025 (2,1 milliarder kroner), og er forventet å synke ytterligere i 2026, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Lakseprisen økte som forventet i fjerde kvartal i et år som har vært preget av lave laksepriser som resultat av svært høy tilbudsvekst på 12%. Til tross for dette leverte Mowi relativt sett tilfredsstillende resultater i både kvartalet på 213 millioner euro (2,5 milliarder kroner) og for året samlet sett på 727 millioner euro (8,5 milliarder kroner), som tilsvarer en avkastning på sysselsatt kapital på 13,3%.

Volumveksten fortsetter

Volumvekst er en av Mowis strategiske pilarer, og veksten innen oppdrettsvirksomheten har vært sterk de siste årene. På få år har Mowi gått fra å være en 400 000 tonn-oppdretter til å bli en 600 000 tonn-oppdretter.

– 2025 markerte nok et rekordår for Mowi, og i 2026 forventer vi å fortsette utviklingen og slakte 605 000 tonn. Dette representerer en årlig vekst på 8,3% sammenlignet med 1% forventet vekst for næringen. I tillegg har vi aldri hatt mer fisk i sjø på dette tidspunktet av året med 8,7% mer enn på samme tid i fjor. Det gjør oss godt posisjonert for videre vekst, sier Vindheim.

Rekordår også for videreforedling og fôr

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte nok et solid kvartal og et imponerende 2025 med både finansielle og operasjonelle rekorder. Divisjonen endte året med et operasjonelt driftsresultat på 197 millioner euro (2,3 milliarder kroner) og rekordhøye volumer på 265 000 tonn produktvekt.

Den globale etterspørselen etter laks fortsatte å utvikle seg positivt i 2025, og veksten var særlig sterk i Asia og Amerika. Med sitt globale salg- og videreforedlingsfotavtrykk er Mowi i en unik posisjon til å dra nytte av veksttrendene. I 2025 styrket Mowi sin globale merkevaretilstedeværelse, og MOWI-merkevaren er nå til stede i 23 land.

– Vår strategi er å fortsette å utvikle laksekategorien og endre måten laks blir solgt på. I 2025 fortsatte vi å utvide MOWI-merkevarens produktportefølje og økte volumene med 30%, sier Vindheim.

2025 var et år med unormal høy tilbudsvekst oppdemmet gjennom flere år med utfordrende biologi for næringen. Tilbudsveksten er nå normalisert og er forventet å ligge rundt 1% i 2026. Og lengre frem taler gjeldende reguleringer og teknologiske begrensninger for begrenset vekst på om lag 1-2% per år. Kombinert med gode markedsutsikter forventer Mowi derfor en strammere markedsbalanse fremover.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også nok et sterkt kvartal med høye volumer og rekordinntjening. Det samme gjelder for året som helhet med et brutto driftsresultat på 67 millioner euro (785 millioner kroner) på 585 000 tonn fôr.

Mowi inngikk nylig et strategisk og industrielt samarbeid med det Nutreco-eide fôrselskapet Skretting, som sikrer Mowi det beste fôret til den laveste kostnaden i næringen. Mowi forventer at partnerskapet vil gi minst 55 millioner euro (650 millioner kroner) i netto årlige kostnadsbesparelser.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner per aksje for fjerde kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

