VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 11 février 2026

Dassault Systèmes : Chiffre d’affaires T4 en hausse de 1%, marge opérationnelle solide et progression du BNPA ;

Pour 2026, objectif de croissance de 3% à 5% du chiffre d’affaires

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le quatrième trimestre 2025 et l’exercice clos le 31 décembre 2025. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 10 février 2026. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en données non-IFRS pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe.

Faits marquants1

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf mention contraire,

croissances à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total du 4 ème trimestre 2025 en hausse de 1% sur une base de comparaison élevée, situé dans le bas de la fourchette des objectifs

trimestre 2025 en hausse de 1% sur une base de comparaison élevée, situé dans le bas de la fourchette des objectifs Chiffre d’affaires total 2025 en hausse de 4%, avec un chiffre d’affaires récurrent en progression de 6%, porté par une croissance de 11% du chiffre d’affaires souscription

Chiffre d’affaires 3D EXPERIENCE et Cloud en hausse respectivement de 10% et 8% en 2025, soutenus par la signature de contrats stratégiques

EXPERIENCE et en hausse respectivement de 10% et 8% en 2025, soutenus par la signature de contrats stratégiques Marge opérationnelle du 4 ème trimestre 2025 et de l’exercice 2025 non-IFRS respectivement de 37,0% et de 32,0%, en progression de 90 et 40 points de base à taux de change constants, avec un BNPA dilué non-IFRS en hausse de 9% au 4 ème trimestre 2025 et de 7% sur l’exercice 2025

trimestre 2025 et de l’exercice 2025 non-IFRS respectivement de 37,0% et de 32,0%, en progression de 90 et 40 points de base à taux de change constants, avec un BNPA dilué non-IFRS en hausse de 9% au 4 trimestre 2025 et de 7% sur l’exercice 2025 Alignement de l’organisation sur les priorités stratégiques et l’exécution

Objectifs non-IFRS pour 2026 : croissance du chiffre d’affaires total de 3% à 5%, marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6% et BNPA dilué entre 1,30 et 1,34 euro

Avec l’accélération de l’adoption de la souscription et du Cloud par nos clients, nous publions en 2026 le Produit récurrent annualisé (ARR), afin d’offrir une meilleure visibilité sur la santé et la dynamique de notre base de chiffre d’affaires récurrent

Premiers signes d’adoption prometteurs des jumeaux virtuels alimentés par l’IA, avec une forte valeur pour les clients ; partenariat stratégique avec NVIDIA pour développer de nouveaux World Models (modèles du monde) industriels à grande échelle

Commentaire du Directeur Général de Dassault Systèmes

Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes, déclare :

« Chez Dassault Systèmes, notre ambition est claire : mener la transformation de l’IA industrielle grâce aux 3D UNIV+RSES. Il ne s’agit pas d’un objectif à court terme mais d’un engagement de long terme visant à redéfinir la manière dont les industries innovent, opèrent et restent compétitives. Notre vision capitalise sur des décennies d'expertise industrielle et scientifique et nous déployons désormais les capacités nécessaires pour la concrétiser. Une véritable transformation demande du temps, pour nos clients comme pour nous-mêmes.

Ce leadership en IA industrielle repose sur des fondations solides. C’est pourquoi, en 2025 et en 2026, nous nous concentrons sur une exécution rigoureuse, en alignant nos ressources autour de priorités stratégiques claires afin de générer un impact mesurable et différenciant.

Nous consolidons notre position auprès de nos clients existants, tout en nous imposant face à la concurrence. Dans les Sciences de la Vie, l’enjeu est de faire évoluer les processus papier traditionnels par le jumeau virtuel de l’industrie pharmaceutique. Une approche de rupture qui ouvre la voie à une efficacité, une qualité et une conformité sans précédent.

En seulement un an, nous avons lancé trois catégories de solutions génératives intégrant nativement l'IA : les Virtual Companions, les Generative Experiences et les Virtual Twins as a Service. En 2026, nous entrons dans une nouvelle phase : concrétiser la valeur des 3D UNIV+RSES en ciblant des opportunités à fort impact, avec une monétisation qui s'inscrit dans la durée. Notre partenariat avec NVIDIA illustre cette approche, combinant jumeaux virtuels et calcul accéléré pour façonner l’avenir des World Models industriels.

En novembre prochain, lors de notre Capital Markets Day, nous dévoilerons comment Dassault Systèmes orchestre la prochaine Révolution industrielle au service d'une croissance pérenne. »

Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes

(croissance du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle et du BNPA dilué (« BNPA ») à taux de change constants, en normes non-IFRS)

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« En 2025, le chiffre d’affaires total a progressé de 4%, dans la fourchette basse de notre objectif. La dynamique de 3DEXPERIENCE et du Cloud s’est poursuivie, témoignant de la vigueur de notre cœur d’activité. Elle se traduit par une solide performance dans les Amériques et une croissance régulière en Asie. Toutefois, dans certaines régions d’Europe, nous avons fait face à des vents contraires liés à la faiblesse du secteur automobile.

En Innovation pour les PME, SOLIDWORKS a réalisé une bonne année, avec une dynamique soutenue. Comme attendu, la performance de CENTRIC PLM a été pénalisée par une base de comparaison élevée. L’adoption du Cloud s’est nettement accélérée au second semestre, créant les conditions d'une accélération de la croissance à venir.

Nous avons affiché une solide rentabilité au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année, grâce à l’efficacité opérationnelle et à une gestion rigoureuse des coûts. La marge opérationnelle a ainsi augmenté de 90 points de base au quatrième trimestre, pour atteindre 32,0% sur l’année, soit une progression de 40 points de base, tandis que le BNPA dilué atteint 1,31 euro, en hausse de 7%.

En 2026, nous déployons de nouveaux leviers de croissance et de rentabilité en introduisant des offres d’IA industrielle uniques et des modèles de monétisation basés sur la valeur. Alors que les clients adoptent de nouveaux modèles économiques, nous anticipons une accélération du chiffre d’affaires souscription. En conséquence, nous publions désormais un Produit récurrent annualisé (ARR) en 2026 afin d’offrir une meilleure visibilité sur notre trajectoire à venir.

Cette transformation demande du temps, et une exécution disciplinée implique de se donner les moyens de prendre les bonnes décisions pour un succès durable à long terme. Pour 2026, nous visons une croissance du chiffre d’affaires total comprise entre 3% et 5%, une expansion de la marge opérationnelle de 40 à 80 points de base et une hausse du BNPA de 3% à 6%. »

Résultats financiers

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



IFRS IFRS T4 2025 T4 2024 Variation Variation à taux de change constants 12M 2025 12M 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 681,0 1 754,2 (4)% 1% 6 235,8 6 213,6 0% 4% Chiffre d'affaires logiciel 1 521,9 1 601,5 (5)% 0% 5 641,0 5 613,3 0% 4% Marge opérationnelle 30,1% 27,6% +2,6pts 21,7% 21,9% (0,2)pt BNPA dilué 0,33 0,30 11% 0,90 0,90 0%





En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



Non-IFRS Non-IFRS T4 2025 T4 2024 Variation Variation à taux de change constants 12M 2025 12M 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 682,0 1 754,2 (4)% 1% 6 239,6 6 213,6 0% 4% Chiffre d'affaires logiciel 1 522,8 1 601,5 (5)% 0% 5 644,9 5 613,3 1% 4% Marge opérationnelle 37,0% 36,3% +0,7pt 32,0% 31,9% +0,0pt BNPA dilué 0,40 0,40 1% 9% 1,31 1,28 2% 7%

Comparaison du 4ème trimestre 2025 par rapport à 2024

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf indication contraire,

croissances du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires total progresse de 1% à 1,68 milliard d’euros tandis que le chiffre d’affaires logiciel reste stable à 1,52 milliard d’euros. Par ailleurs, le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 3% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 76% du chiffre d’affaires logiciel, soit une hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels diminue de 7% à 358 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services croît de 11% à 159 millions d’euros sur le trimestre.





Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires total progresse de 1% à 1,68 milliard d’euros tandis que le chiffre d’affaires logiciel reste stable à 1,52 milliard d’euros. Par ailleurs, le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 3% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 76% du chiffre d’affaires logiciel, soit une hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels diminue de 7% à 358 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services croît de 11% à 159 millions d’euros sur le trimestre. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en croissance de 3%, portés par une bonne performance dans les industries Hautes technologies, Transport et Mobilité ainsi que Maison et Mode. Les Amériques représentent 37% du chiffre d’affaires logiciel. L’Europe (42% du chiffre d’affaires logiciel) est en baisse de 5%, contre une base de comparaison élevée notamment en France et en Allemagne, avec une bonne dynamique en Europe du Nord. En Asie (21% du chiffre d’affaires logiciel), le chiffre d’affaires progresse de 6%. Malgré un fléchissement en Chine, l’Asie affiche une solide performance portée par les industries Transport et Mobilité et Hautes technologies, avec une forte croissance en Corée et une activité soutenue au Japon.





Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en croissance de 3%, portés par une bonne performance dans les industries Hautes technologies, Transport et Mobilité ainsi que Maison et Mode. Les Amériques représentent 37% du chiffre d’affaires logiciel. L’Europe (42% du chiffre d’affaires logiciel) est en baisse de 5%, contre une base de comparaison élevée notamment en France et en Allemagne, avec une bonne dynamique en Europe du Nord. En Asie (21% du chiffre d’affaires logiciel), le chiffre d’affaires progresse de 6%. Malgré un fléchissement en Chine, l’Asie affiche une solide performance portée par les industries Transport et Mobilité et Hautes technologies, avec une forte croissance en Corée et une activité soutenue au Japon. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 1% à 880 millions d’euros, avec une bonne dynamique de SIMULIA et ENOVIA, et une résilience de CATIA. La performance en Innovation industrielle a été pénalisée par une base de comparaison élevée. L’Innovation industrielle représente 58% du chiffre d’affaires logiciel sur la période.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel est en baisse de 4% à 264 millions d’euros et représente 17% du chiffre d’affaires logiciel. MEDIDATA continue de faire face à des vents contraires, avec une baisse des volumes d’études.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel augmente de 1% à 380 millions d’euros en non-IFRS (379 millions d’euros en IFRS) et représente 25% du chiffre d’affaires logiciel. SOLIDWORKS continue d’afficher une bonne croissance, tandis que CENTRIC PLM a été impacté par une base de comparaison élevée, tout en accélérant l’adoption du Cloud en vue de la croissance future.





Chiffre d’affaires par industrie : Transport et Mobilité, Hautes technologies et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance ce trimestre.





: Transport et Mobilité, Hautes technologies et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance ce trimestre. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en baisse de 3% et représente 44% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE. Comme attendu, malgré plusieurs accords stratégiques 3D EXPERIENCE, le quatrième trimestre a été impacté par une base de comparaison élevée, ainsi que par la faiblesse du secteur automobile en Europe. Le chiffre d’affaires logiciel Cloud progresse de 9%, représentant 24% du chiffre d’affaires logiciel sur la période. Le chiffre d’affaires 3D EXPERIENCE Cloud croît de 38%.





: Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE est en baisse de 3% et représente 44% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE. Comme attendu, malgré plusieurs accords stratégiques EXPERIENCE, le quatrième trimestre a été impacté par une base de comparaison élevée, ainsi que par la faiblesse du secteur automobile en Europe. Le chiffre d’affaires logiciel progresse de 9%, représentant 24% du chiffre d’affaires logiciel sur la période. Le chiffre d’affaires EXPERIENCE croît de 38%. Marge et résultat opérationnels : Le résultat opérationnel IFRS progresse de 5% à 506 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS baisse de 2% à 622 millions d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 30,1% contre 27,6% au quatrième trimestre 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 37,0% par rapport à 36,3% sur la même période en 2024.





Le résultat opérationnel IFRS progresse de 5% à 506 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS baisse de 2% à 622 millions d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 30,1% contre 27,6% au quatrième trimestre 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 37,0% par rapport à 36,3% sur la même période en 2024. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,33 euro, en hausse de 11% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,40 euro, en progression de 1% en données publiées et en croissance de 9% à taux de change constants.





Comparaison de l’exercice 2025 par rapport à 2024

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf mention contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : Le chiffre d’affaires total est en croissance de 4% à 6,24 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel est en hausse de 4% à 5,64 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 6% à 4,62 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 82% du chiffre d’affaires logiciel, contre 80% en 2024. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en baisse de 6% à 1,02 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 2% à 595 millions d’euros.



Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : La zone Amériques, qui représente 39% du chiffre d’affaires logiciel, est en hausse de 5%. L’Europe, qui représente 38% du chiffre d’affaires logiciel, affiche une croissance de 2%. La zone Asie progresse de 5% et représente 22% du chiffre d’affaires logiciel.





Le chiffre d’affaires total est en croissance de 4% à 6,24 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel est en hausse de 4% à 5,64 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 6% à 4,62 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 82% du chiffre d’affaires logiciel, contre 80% en 2024. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en baisse de 6% à 1,02 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 2% à 595 millions d’euros. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 6% à 3,13 milliards d’euros et représente 56% du chiffre d’affaires logiciel. CATIA, SIMULIA et ENOVIA sont les principaux contributeurs à la croissance.



En Sciences de la vie, le chiffre d’affaires logiciel baisse de 2% à 1,08 milliard d’euros et représente 19% du chiffre d’affaires logiciel.





le chiffre d’affaires logiciel baisse de 2% à 1,08 milliard d’euros et représente 19% du chiffre d’affaires logiciel. En Innovation pour les PME, le chiffre d’affaires logiciel augmente de 2% pour s’établir à 1,43 milliard d’euros, représentant 25% du chiffre d’affaires logiciel. SOLIDWORKS a réalisé une bonne année, avec une dynamique soutenue.





Chiffre d’affaires par industrie : Transport et Mobilité, Hautes technologies et Équipements industriels sont les principaux contributeurs à la croissance.





Transport et Mobilité, Hautes technologies et Équipements industriels sont les principaux contributeurs à la croissance. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en croissance de 10% et représente 41% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE. Le chiffre d’affaires logiciel Cloud est en progression de 8% en non-IFRS (7% en IFRS) et représente 25% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE Cloud est en hausse de 32% à taux de change constants.





Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE est en croissance de 10% et représente 41% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE. Le chiffre d’affaires logiciel est en progression de 8% en non-IFRS (7% en IFRS) et représente 25% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE est en hausse de 32% à taux de change constants. Marge et résultat opérationnels : En données publiées, le résultat opérationnel IFRS est stable à 1,35 milliard d’euros. Le résultat opérationnel non-IFRS est inchangé à 1,99 milliard d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’établit à 21,7% contre 21,9% en 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 32,0% en 2025 contre à 31,9% l’année précédente.





En données publiées, le résultat opérationnel IFRS est stable à 1,35 milliard d’euros. Le résultat opérationnel non-IFRS est inchangé à 1,99 milliard d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’établit à 21,7% contre 21,9% en 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 32,0% en 2025 contre à 31,9% l’année précédente. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS est stable à 0,90 euro, en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS est en croissance de 2%, en données publiées, à 1,31 euro, et de 7% à taux de change constants.





Le BNPA dilué IFRS est stable à 0,90 euro, en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS est en croissance de 2%, en données publiées, à 1,31 euro, et de 7% à taux de change constants. Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Le flux de trésorerie opérationnelle s’est établi à 1,63 milliard d'euros, contre 1,66 milliard d’euros l’an dernier. Il a principalement servi à l’acquisition de Contentserv pour 189 millions d’euros, au rachat net d’actions autodétenues pour 340 millions d’euros, au paiement de dividendes pour 343 millions d’euros et à l’augmentation de la participation dans Centric Software pour 252 millions d’euros.





: Le flux de trésorerie opérationnelle s’est établi à 1,63 milliard d'euros, contre 1,66 milliard d’euros l’an dernier. Il a principalement servi à l’acquisition de Contentserv pour 189 millions d’euros, au rachat net d’actions autodétenues pour 340 millions d’euros, au paiement de dividendes pour 343 millions d’euros et à l’augmentation de la participation dans Centric Software pour 252 millions d’euros. Bilan (IFRS) : La position financière nette de Dassault Systèmes s’élève à 1,53 milliard d’euros au 31 décembre 2025, comparée à 1,46 milliard d’euros l’an dernier. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,13 milliards d'euros au 31 décembre 2025.





La position financière nette de Dassault Systèmes s’élève à 1,53 milliard d’euros au 31 décembre 2025, comparée à 1,46 milliard d’euros l’an dernier. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,13 milliards d'euros au 31 décembre 2025. Produit récurrent annualisé (« Annual Run Rate », ARR) : Comme annoncé lors de son Capital Markets Day en juin dernier, Dassault Systèmes présente l’ARR comme un indicateur clé reflétant l’évolution de l’Entreprise vers un modèle basé sur la souscription et le Cloud. Dassault Systèmes définit l'ARR comme la valeur annuelle de tous les engagements clients récurrents à la fin de la période de référence ; celui-ci inclut toutes les souscriptions logicielles actives, les contrats Cloud/SaaS, d'hébergement et de support. L'ARR offre une vision instantanée de la valeur récurrente sur douze mois, issue de tous les contrats actifs, et permet d'appréhender plus clairement la trajectoire de la souscription de Dassault Systèmes et la dynamique de son activité récurrente. L'ARR est conçu pour refléter la performance de l'Entreprise dans un modèle de type SaaS, en éliminant la volatilité liée à la comptabilisation du chiffre d’affaires. Au quatrième trimestre, l’ARR a progressé de 6% en glissement annuel pour atteindre 4,50 milliards d’euros.

Objectifs financiers 2026

Les objectifs de Dassault Systèmes pour le premier trimestre et l’ensemble de l’année 2026 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2026 pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l’impact potentiel de devises non européennes :

1er trimestre 2026 Exercice 2026 Chiffre d’affaires total (en milliards d’euros) €1,481 - €1,541 €6,290 - €6,410 Croissance (6) - (2)% 1 - 3% Croissance à taux de change constants 1 - 5% 3 - 5% Croissance du chiffre d’affaires logiciel* 1 - 5% 3 - 5% Dont croissance du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels* 0 - 8% (1) - 2% Dont croissance du chiffre d’affaires souscription et support* 1 - 4% 5 - 6%



Croissance du chiffre d’affaires prestations de services*







4 - 10% 2 - 6% Marge opérationnelle 29,2% - 30,7% 32,2% - 32,6% BNPA dilué 0,28 - 0,31 € 1,30 - 1,34 € Croissance (11) – (3)% (1) - 2% Croissance à taux de change constants (2) - 6% 3 - 6% Dollar américain 1,18 $ pour 1 € 1,18 $ pour 1 € Yen japonais (avant couverture) 170,0 ¥ pour 1 € 170,0 ¥ pour 1 € * Croissance à taux de change constants

Les objectifs du Groupe sont établis et communiqués sur une base non-IFRS uniquement et font l’objet de précautions détaillées ci-après.

Les objectifs non-IFRS 2026 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2026 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats non significatif, les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, estimées à environ 116 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 31 décembre 2025) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 313 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de MEDIDATA ; et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 1 million d’euros.

En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations survenues après le 31 décembre 2025.

Annonces du Groupe

Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise à Paris ce jour, mercredi 11 février 2026, une présentation retransmise par webcast à partir de 9h00, heure de Londres / 10h00, heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 9h00, heure de New York / 14h00, heure de Londres / 15h00, heure de Paris. Cette réunion et cette conférence, retransmises en webcast, seront accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.

Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0)1 61 62 69 24

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 1 er trimestre 2026 : 23 avril 2026

trimestre 2026 : 23 avril 2026 Publication des résultats du 2 ème trimestre 2026 : 24 juillet 2026

trimestre 2026 : 24 juillet 2026 Publication des résultats du 3 ème trimestre 2026 : 28 octobre 2026

trimestre 2026 : 28 octobre 2026 Capital Markets Day : Novembre 2026

Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 18 mars 2025, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2024 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ; la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôles des échanges ; la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ; les incertitudes concernant l’ampleur et la durée de l’inflation pourraient affecter négativement la situation financière de Dassault Systèmes ; et les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.







La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou politique, pourrait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise. Elle pourrait également détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris pour hypothèse de taux de change moyens de 1,18 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que celle d’un cours moyen de 170,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le quatrième trimestre 2026. Le Groupe a pris pour hypothèse un taux de change moyen de 1,18 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 170,0 yens pour 1,00 euro, avant couverture pour l'ensemble de l'année 2026. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 18 mars 2025.

Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Glossaire

Information financière non-IFRS

Effets des acquisitions et du change

Compte de résultat consolidé

Bilan consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTÈMES - Glossaire

Information à taux de change constants

Dassault Systèmes a suivi, de longue date, une politique consistant à mesurer son chiffre d’affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d’affaires à taux de change constants, afin de permettre d’analyser, de manière transparente, l’amélioration sous-jacente de son chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu’il est utile d’évaluer la croissance sans tenir compte de l’incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d’affaires et des charges retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier ceux du dollar américain et du yen japonais par rapport à l’euro. Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de change moyens de la période en cours.

Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d’affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)

En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe, Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions, également nommée croissance organique. À cet effet, les données relatives au périmètre sont retraitées en excluant les acquisitions, à partir de la date de l'opération, sur une période de 12 mois.

Informations sur les secteurs industriels

Dassault Systèmes offre des solutions et services logiciels holistiques : ses 3D UNIV+RSES, combinaisons de jumeaux virtuels d’expérience, augmentés par l’intelligence artificielle et, créés avec la plateforme 3DEXPERIENCE, associent modélisation, simulation, sciences des données, et innovation collaborative.

Ils sont conçus pour les entreprises des trois secteurs servis par le Groupe : Industries manufacturières, Sciences de la vie et Santé, Infrastructures et Villes.

Ces trois secteurs se décomposent en douze industries :

Industries manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ;

: Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ; Sciences de la vie et Santé : Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la Medtech ;

: Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la ; Infrastructures et Villes : Infrastructures, Énergie et Matériaux ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Services d’affaires ; Villes et Services publics. Dans les Infrastructures et Villes, le Groupe accompagne la virtualisation du secteur pour permettre aux industries d’être plus performantes et plus durables, et pour créer des environnements offrant une meilleure qualité de vie.





Informations sur les lignes de produits

Les lignes de produits du Groupe comprennent l'information financière suivante :

le chiffre d'affaires des logiciels d' Innovation industrielle , qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ;

, qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ; le chiffre d'affaires des logiciels des Sciences de la vie , qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ;

, qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ; le chiffre d'affaires des logiciels d’ Innovation pour les PME, qui inclut ses marques CENTRIC PLM et 3DVIA, ainsi que la marque SOLIDWORKS et son portefeuille étendu dans les domaines de la conception, de la simulation, du PLM et de la fabrication.





Par ailleurs, OUTSCALE, qui est une marque du Groupe depuis 2022, vient étendre le portefeuille d’applications logicielles. Premier opérateur souverain et durable de services de confiance sur le cloud, OUTSCALE offre une expérience cloud et une cyber-gouvernance de haute qualité qui permettent aux entreprises et organismes publics d’accéder à l’autonomie numérique.

Territoires géographiques

Les onze territoires géographiques ont pour rôle d’être le moteur du développement de l’activité de Dassault Systèmes et de piloter la mise en œuvre de son modèle d’engagement client. Les équipes tirent parti des relations du Groupe avec ses clients, utilisateurs, partenaires et influenceurs. Ces territoires sont regroupés en trois zones :

la zone dite « Amériques », composée de deux territoires géographiques ;

la zone dite « Europe », qui recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et se compose de quatre territoires géographiques ;

la zone dite « Asie », comprenant l’Asie et l’Océanie, qui se compose de cinq territoires géographiques.





Contribution du logiciel 3DEXPERIENCE

Pour mesurer la contribution du logiciel 3DEXPERIENCE dans le chiffre d’affaires logiciel du Groupe, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS, MEDIDATA, CENTRIC PLM et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires logiciel Eligible 3DEXPERIENCE »).

Chiffre d’affaires cloud

Le chiffre d’affaires cloud provient de contrats d’accès à des solutions basées sur le cloud (SaaS), de l’infrastructure en tant que service (IaaS), du développement de solutions cloud et des services d’infogérance. Ces offres sont vendues par Dassault Systèmes via sa propre infrastructure cloud hébergée, ou par des tiers fournisseurs de services d’infrastructure de cloud, et sont disponibles via différents modes de distribution : Dedicated cloud, Sovereign cloud et International cloud. Ces solutions cloud sont généralement accessibles via des modèles économiques de souscription ou de licence perpétuelle avec maintenance et services d’hébergement.

Produit récurrent annualisé ou « Annual Run Rate, ARR »

L’ARR correspond à la valeur annualisée de l’ensemble des contrats actifs d’abonnements logiciels, de SaaS, d’hébergement et de maintenance à la fin de la période de reporting. Les contrats actifs sont annualisés en divisant la valeur totale du contrat actif par la durée du contrat en jours (date de fin moins date de début), puis en multipliant ce montant par 360 jours. Un contrat actif correspond à la valeur contractuelle pour laquelle des commandes ont été soumises. Pour les contrats dont les valeurs annuelles évoluent dans le temps, seule la valeur annuelle des composantes considérées comme actives à la date de calcul de l’ARR est incluse. Un contrat ou une composante de contrat est considéré(e) comme actif(ve) uniquement entre les dates contractuelles de début et de fin. Pour les contrats à montée en charge (« ramp contracts » ), seule la part pour laquelle le client a déjà soumis une commande est incluse. Les montants futurs liés à la montée en charge sont exclus jusqu’à leur activation. Pour les contrats MEDIDATA « Study by Study » qui ne sont pas renouvelables contractuellement, seule la part contractuellement engagée est comptabilisée dans l’ARR de Dassault Systèmes. Aucune hypothèse n’est retenue concernant les renouvellements futurs des clients ou les augmentations futures d’engagements.

L’ARR est composé de deux éléments : le taux annualisé des abonnements (SARR) et le taux annualisé de maintenance (MARR)

Nous estimons que l’ARR est un indicateur opérationnel pertinent pour évaluer la santé de notre activité récurrente, car il est aligné avec les montants facturés annuellement aux clients. En règle générale, les clients sont facturés annuellement pour l’année en cours du contrat actif.

L’ARR augmente de la valeur annualisée des contrats actifs démarrant au cours d’une période donnée et diminue de la valeur annualisée des contrats arrivant à expiration sur la période.

L’ARR ne correspond pas au chiffre d’affaires récurrent annuel (Annual Recurring Revenue) et n’est donc pas affecté par les normes de reconnaissance du chiffre d’affaires, y compris la reconnaissance ponctuelle du chiffre d’affaires des licences on-premise sous forme d’abonnement.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)

Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents, nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change







Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le Douze mois clos le 31 décembre



2025 31 décembre



2024 Variation Variation à taux de change constants 31 décembre



2025 31 décembre



2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total 1 682,0 1 754,2 (4)% 1% 6 239,6 6 213,6 0% 4% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 1 522,8 1 601,5 (5)% 0% 5 644,9 5 613,3 1% 4% Licences et autres ventes de logiciels 358,2 405,4 (12)% (7)% 1 020,7 1 125,2 (9)% (6)% Souscription et support 1 164,6 1 196,1 (3)% 3% 4 624,1 4 488,1 3% 6% Prestations de services 159,1 152,8 4% 11% 594,7 600,3 (1)% 2% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 879,6 901,8 (2)% 1% 3 134,5 3 019,6 4% 6% Sciences de la vie 263,6 297,7 (11)% (4)% 1 081,1 1 144,2 (6)% (2)% Innovation pour les PME 379,6 402,0 (6)% 1% 1 429,3 1 449,4 (1)% 2% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 565,8 595,0 (5)% 3% 2 224,7 2 214,7 0% 5% Europe 641,6 685,0 (6)% (5)% 2 169,0 2 150,4 1% 2% Asie 315,4 321,4 (2)% 6% 1 251,2 1 248,1 0% 5% Résultat opérationnel 621,6 636,8 (2)% 1 993,6 1 983,7 0% Marge opérationnelle 37,0% 36,3% 32,0% 31,9% Résultat net part du Groupe 536,5 530,7 1% 1 737,2 1 705,1 2% Résultat net dilué par action 0,40 0,40 1% 9% 1,31 1,28 2% 7% Effectif de clôture 25 967 26 026 (0)% 25 967 26 026 (0)% Taux de change moyen USD / Euro 1,16 1,07 9% 1,13 1,08 4% Taux de change moyen JPY / Euro 179,22 162,55 10% 169,04 163,85 3%

DASSAULT SYSTÈMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées; en millions d’Euros)

En millions d’Euros



Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants



Dont effet périmètre à taux de change courants



Dont effet de change à taux N-1



31 décembre



2025 31 décembre



2024 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 682,0 1 754,2 (72,3) 11,0 8,8 (92,2) Chiffre d'affaires annuel (6M) 6 239,6 6 213,6 26,0 193,0 24,9 (191,9)

DASSAULT SYSTÈMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

En millions d'Euros,



à l'exception des données par action et des pourcentages











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Licences et autres ventes de logiciels 358,2 405,4 1 020,7 1 125,2 Souscription et support 1 163,6 1 196,1 4 620,3 4 488,1 Chiffre d'affaires logiciel 1 521,9 1 601,5 5 641,0 5 613,3 Prestations de services 159,1 152,8 594,7 600,3 Chiffre d’affaires total 1 681,0 1 754,2 6 235,8 6 213,6 Coût des ventes de logiciels (1) (131,7) (134,1) (499,4) (498,5) Coût des prestations de services (121,0) (132,7) (515,2) (517,8) Frais de recherche et de développement (311,6) (327,7) (1 323,3) (1 286,2) Frais commerciaux (404,8) (456,6) (1 697,9) (1 704,3) Frais généraux et administratifs (105,5) (136,4) (461,3) (470,5) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,4) (87,5) (337,6) (361,6) Autres produits et charges opérationnels, nets (20,0) 4,2 (46,7) (15,0) Charges opérationnelles totales (1 175,0) (1 270,9) (4 881,4) (4 854,0) Résultat opérationnel 506,1 483,4 1 354,3 1 359,6 Résultat financier 19,0 22,9 104,1 118,4 Résultat avant impôt 525,1 506,3 1 458,4 1 478,0 Charge d’impôt sur le résultat (88,2) (95,4) (270,8) (279,9) Résultat net 436,9 410,9 1 187,6 1 198,1 Intérêts minoritaires 0,0 1,1 8,3 2,1 Résultat net part du Groupe 436,9 412,0 1 196,0 1 200,2 Résultat net de base par action 0,33 0,31 0,91 0,91 Résultat net dilué par action 0,33 0,30 0,90 0,90 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 1 320,7 1 312,7 1 317,2 1 313,3 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 1 328,4 1 330,0 1 328,5 1 333,4

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

Information reportée en IFRS



Trois mois clos le 31 décembre 2025 Douze mois clos le 31 décembre 2025 Variation Variation à taux de change constants Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total (4)% 1% 0% 4% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel (5)% 0% 0% 4% Prestations de services 4% 11% (1)% 2% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle (2)% 1% 4% 6% Sciences de la vie (11)% (4)% (6)% (2)% Innovation pour les PME (6)% 1% (2)% 2% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques (5)% 3% 0% 5% Europe (6)% (5)% 1% 2% Asie (2)% 6% 0% 5%

DASSAULT SYSTÈMES

BILAN CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros







Information reportée en IFRS 31 décembre 31 décembre 2025 2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 125,4 3 952,6 Clients et comptes rattachés, net 2 168,4 2 120,9 Actifs sur contrats 37,3 30,1 Autres actifs courants 454,4 464,0 Total actif courant 6 785,5 6 567,6 Immobilisations corporelles, nettes 944,8 945,8 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 6 868,8 7 687,1 Autres actifs non courants 460,4 345,5 Total actif non courant 8 274,0 8 978,3 Total actif € 15 059,4 € 15 545,9 PASSIF Dettes fournisseurs 253,0 259,9 Passifs sur contrats 1 536,0 1 663,4 Emprunts courants 1 449,5 450,8 Autres passifs courants 990,9 1 147,4 Total passif courant 4 229,3 3 521,5 Emprunts non courants 1 145,8 2 042,8 Autres passifs non courants 886,4 900,9 Total passif non courant 2 032,2 2 943,7 Intérêts minoritaires 5,4 14,1 Capitaux propres, part du Groupe 8 792,5 9 066,6 Total passif € 15 059,4 € 15 545,9

DASSAULT SYSTÈMES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre Variation



31 décembre 31 décembre Variation



2025 2024 2025 2024 Résultat net part du Groupe 436,9 412,0 24,9 1 196,0 1 200,2 (4,2) Intérêts minoritaires (0,0) (1,1) 1,1 (8,3) (2,1) (6,3) Résultat net 436,9 410,9 26,0 1 187,6 1 198,1 (10,5) Amortissement des immobilisations corporelles 50,6 49,7 0,9 199,3 191,9 7,4 Amortissement des immobilisations incorporelles 81,4 89,4 (8,0) 341,4 369,1 (27,7) Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie (43,5) (75,9) 32,4 24,0 37,7 (13,7) Variation du BFR (229,2) (162,1) (67,1) (122,6) (137,0) 14,4 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 296,2 € 312,0 € (15,8) € 1 629,8 € 1 659,8 € (30,1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (37,1) (49,1) 12,0 (160,5) (193,4) 32,9 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (0,0) (4,2) 4,2 (203,5) (22,5) (181,0) Autres (5,0) 0,3 (5,2) (40,3) 24,1 (64,5) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement € (42,1) € (53,1) € 11,0 € (404,3) € (191,7) € (212,6) Exercice de stock-options 4,7 4,4 0,3 44,4 48,4 (4,0) Dividendes versés - - - (342,6) (302,7) (39,9) Rachat et vente d’actions propres (3,8) (0,5) (3,2) (340,3) (374,0) 33,7 Augmentation de capital (0,0) - (0,0) 111,3 - 111,3 Acquisition d’intérêts minoritaires (35,8) - (35,8) (253,8) (3,3) (250,5) Emission d'emprunts 4,7 - 4,7 99,6 200,2 (100,6) Remboursement d’emprunts - (100,0) 100,0 (18,3) (700,9) 682,6 Remboursement des passifs de loyers (14,4) (18,7) 4,3 (89,7) (79,7) (10,0) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement € (44,5) € (114,8) € 70,3 € (789,4) € (1 211,9) € 422,5 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 6,1 150,8 (144,7) (263,2) 128,2 (391,4) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie € 215,7 € 294,9 € (79,2) € 172,9 € 384,3 € (211,5) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice € 3 909,7 € 3 657,7 € 3 952,6 € 3 568,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice € 4 125,4 € 3 952,6 € 4 125,4 € 3 952,6

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 mars 2025. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Trois mois clos le 31 décembre Variation 2025 Retraitement(1)



2025 2024 Retraitement(1)



2024 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 681,0 0,9 1 682,0 1 754,2 - 1 754,2 (4)% (4)% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 1 521,9 0,9 1 522,8 1 601,5 - 1 601,5 (5)% (5)% Licences et autres ventes de logiciels 358,2 - 358,2 405,4 - 405,4 (12)% (12)% Souscription et support 1 163,6 0,9 1 164,6 1 196,1 - 1 196,1 (3)% (3)% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 76% 76% 75% 75% Prestations de services 159,1 - 159,1 152,8 - 152,8 4% 4% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 879,6 - 879,6 901,8 - 901,8 (2)% (2)% Sciences de la vie 263,6 - 263,6 297,7 - 297,7 (11)% (11)% Innovation pour les PME 378,7 0,9 379,6 402,0 - 402,0 (6)% (6)% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 565,8 - 565,8 595,0 - 595,0 (5)% (5)% Europe 640,7 0,8 641,6 685,0 - 685,0 (6)% (6)% Asie 315,4 0,1 315,4 321,4 - 321,4 (2)% (2)% Charges opérationnelles totales (1 175,0) 114,6 (1 060,4) (1 270,9) 153,4 (1 117,5) (8)% (5)% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (13,9) 13,9 - (69,7) 69,7 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,4) 80,4 - (87,5) 87,5 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,3) 0,3 - (0,4) 0,4 - Autres produits et charges opérationnels, nets (20,0) 20,0 - 4,2 (4,2) - Résultat opérationnel 506,1 115,5 621,6 483,4 153,4 636,8 5% (2)% Marge opérationnelle 30,1% 37,0% 27,6% 36,3% Résultat financier 19,0 0,4 19,4 22,9 1,1 24,0 (17)% (19)% Charge d’impôt sur le résultat (88,2) (16,3) (104,5) (95,4) (33,2) (128,6) (8)% (19)% Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 1,1 (2,6) (1,5) (96)% (103)% Résultat net part du Groupe (en €) 436,9 99,6 536,5 412,0 118,7 530,7 6% 1% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,33 0,08 0,40 0,30 0,10 0,40 11% 1%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action, l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Trois mois clos le 31 décembre Variation 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS 2024



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2024



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (252,7) 0,7 0,1 (251,9) (266,9) 5,0 0,1 (261,8) (5)% (4)% Frais de recherche et de développement (311,6) 8,0 0,1 (303,5) (327,7) 18,2 0,2 (309,3) (5)% (2)% Frais commerciaux (404,8) 1,9 0,1 (402,8) (456,6) 25,1 0,1 (431,4) (11)% (7)% Frais généraux et administratifs (105,5) 3,3 0,0 (102,2) (136,4) 21,4 0,0 (115,0) (23)% (11)% Total 13,9 0,3 69,7 0,4

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 328,4 millions d’actions diluées pour le T4 2025 et 1 330,0 millions d’actions diluées pour le T4 2024, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 436,7 millions d’euros au T4 2025 contre 394,7 millions d’euros au T4 2024. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 mars 2025. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Douze mois clos le 31 décembre Variation 2025 Retraitement(1)



2025 2024 Retraitement(1)



2024 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 6 235,8 3,8 6 239,6 6 213,6 - 6 213,6 0% 0% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 5 641,0 3,8 5 644,9 5 613,3 - 5 613,3 0% 1% Licences et autres ventes de logiciels 1 020,7 - 1 020,7 1 125,2 - 1 125,2 (9)% (9)% Souscription et support 4 620,3 3,8 4 624,1 4 488,1 - 4 488,1 3% 3% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 82% 82% 80% 80% Prestations de services 594,7 - 594,7 600,3 - 600,3 (1)% (1)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 3 134,5 - 3 134,5 3 019,6 - 3 019,6 4% 4% Sciences de la vie 1 081,1 - 1 081,1 1 144,2 - 1 144,2 (6)% (6)% Innovation pour les PME 1 425,5 3,8 1 429,3 1 449,4 - 1 449,4 (2)% (1)% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 2 224,6 0,2 2 224,7 2 214,7 - 2 214,7 0% 0% Europe 2 165,5 3,4 2 169,0 2 150,4 - 2 150,4 1% 1% Asie 1 250,9 0,2 1 251,2 1 248,1 - 1 248,1 0% 0% Charges opérationnelles totales (4 881,4) 635,5 (4 245,9) (4 854,0) 624,2 (4 229,8) 1% 0% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (249,7) 249,7 - (245,6) 245,6 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (337,6) 337,6 - (361,6) 361,6 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (1,4) 1,4 - (1,9) 1,9 - Autres produits et charges opérationnels, nets (46,7) 46,7 - (15,0) 15,0 - Résultat opérationnel 1 354,3 639,3 1 993,6 1 359,6 624,2 1 983,7 (0)% 0% Marge opérationnelle 21,7% 32,0% 21,9% 31,9% Résultat financier 104,1 2,0 106,1 118,4 3,2 121,6 (12)% (13)% Charge d’impôt sur le résultat (270,8) (94,1) (364,9) (279,9) (117,0) (396,8) (3)% (8)% Intérêts minoritaires 8,3 (6,0) 2,3 2,1 (5,5) (3,4) 303% (169)% Résultat net part du Groupe (en €) 1 196,0 541,2 1 737,2 1 200,2 504,9 1 705,1 (0)% 2% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,90 0,41 1,31 0,90 0,38 1,28 0% 2%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action, l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Douze mois clos le 31 décembre Variation 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS 2024



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2024



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (1 014,6) 18,3 0,5 (995,8) (1 016,3) 16,2 0,5 (999,5) (0)% (0)% Frais de recherche et de développement (1 323,3) 89,0 0,5 (1 233,8) (1 286,2) 76,9 0,9 (1 208,4) 3% 2% Frais commerciaux (1 697,9) 72,9 0,4 (1 624,7) (1 704,3) 80,8 0,3 (1 623,3) (0)% 0% Frais généraux et administratifs (461,3) 69,5 0,1 (391,7) (470,5) 71,7 0,2 (398,7) (2)% (2)% Total 249,7 1,4 245,6 1,9

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 328,5 millions d’actions diluées pour le 12M 2025 et 1 333,4 millions d’actions diluées pour le 12M 2024, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 1196,0 millions d’euros au 12M 2025 contre 1200,2 millions d’euros au 12M 2024. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

1 Données IFRS du 4ème trimestre 2025 : chiffre d’affaires total de 1,68 milliard d’euros, marge opérationnelle de 30,1% et BNPA dilué de 0,33€ contre 0,30€ au 4ème trimestre 2024 ; Données IFRS de l’exercice 2025 : chiffre d’affaires total de 6,24 milliards d’euros, chiffre d’affaires Cloud en hausse de 7%, marge opérationnelle de 21,7% contre 21,9% en 2024, et BNPA dilué de 0,90€ contre 0,90€ en 2024.

