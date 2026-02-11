NORBIT – Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2025

Trondheim, 11. februar 2026



NORBIT leverte rekordhøye inntekter på NOK 2,5 milliarder i 2025. Driftsresultatet (EBIT) for året endte på NOK 555,4 millioner, tilsvarende en margin på 22 prosent.



Fjerde kvartal ble nok et rekordkvartal, med inntekter på NOK 791,1 millioner, en økning på 42 prosent sammenlignet med samme periode i 2024. EBIT for kvartalet ble NOK 178,4 millioner, tilsvarende en margin på 23 prosent.

Oceans-segmentet rapporterte inntekter på NOK 213,4 millioner, en nedgang på 21 prosent fra fjerde kvartal 2024, med en EBIT-margin på 26 prosent.

Connectivity-segmentet oppnådde inntekter på NOK 190,2 millioner, en økning på 25 prosent, og en EBIT-margin på 28 prosent.

Product Innovation & Realization-segmentet leverte en inntektsvekst på 173 prosent til NOK 407,9 millioner, med en EBIT-margin på 22 prosent.

Styret har foreslått et utbytte på NOK 5,00 per aksje for regnskapsåret 2025.

«2025 ble nok et rekordår for NORBIT og reflekterer en vedvarende solid utvikling på alle finansielle måleparametre. Sterke resultater fra alle forretningsområder ga en akkumulert vekst på 43 prosent. Inntektene oversteg NOK 2,5 milliarder, EBIT endte på NOK 555 millioner, tilsvarende en EBIT-margin på 22 prosent, og avkastning på sysselsatt kapital nådde 34 prosent. Til tross for dette ser vi, med en utviklingsorientert legning, rom for forbedringer på flere områder.

Selv om rekordresultater kan gi grunn til tilfredshet, er det særlig motiverende å være del av et team som konsekvent retter blikket mot hva som kan forbedres, fremfor å feire oppnådde resultater. Denne tilnærmingen gjelder på tvers av alle segmenter, både i fjerde kvartal og for året som helhet, og understreker potensialet for ytterligere forbedringer», sier konsernsjef i NORBIT, Per Jørgen Weisethaunet.

Utsikter for 2026 og videre



Utsiktene for NORBIT er positive, støttet av fortsatt høy aktivitet i alle tre forretningssegmenter. I februar 2024 presenterte NORBIT en strategiplan med ambisjon om å levere mer enn NOK 2,75 milliarder i inntekter i 2027, med en EBIT-margin rundt 20 prosent.

Målet for 2026 er å levere mer enn NOK 3,0 milliarder i inntekter og en forbedring i EBIT-margin sammenlignet med 22 prosent som selskapet oppnådde i 2025. Målene understøttes av vekst og forbedret lønnsomhet gjennom operasjonell gearing, skalerbarhet og fortsatt kostnadsdisiplin.

Nye langsiktige ambisjoner frem mot 2030 vil bli presentert i forbindelse med andrekvartalsrapporteringen i august.

«I 2026 ligger NORBIT nok en gang an til å innfri en fireårig finansiell ambisjonsplan ett år tidligere enn planlagt. Derfor utarbeides det nå en ny fireårig ambisjonsplan med blikket rettet mot 2030. Planen vil bygge videre på grep for både å broaden product offering og broaden customer base. Dette tuftet på et mulighetsorientert kommersielt tankesett, en bred teknologiverktøykasse og en sterk vilje til å omsette ambisjoner til resultat. Vi ser frem til å få presentere den nye ambisjonsplanen frem mot 2030 etter sommeren», sier Weisethaunet.

Vedlagt følger rapporten for fjerde kvartal samt presentasjonsmaterialet.

