EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2026

EfTEN Real Estate Fund AS teenis jaanuaris 2 738 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu. Kuu varem, 2025. aasta detsembris, teenis fond 2 956 tuhat eurot üüritulu, mis sisaldas kaubanduskeskuste aasta lõpus arvestatud kõrgemaid käibeüüre kogusummas 241 tuhat eurot. Ülejäänud osas fondi kinnisvaraportfelli üüritulu kasvas 22 tuhande euro võrra, seda peamiselt kõrgema täituvuse ja lepingujärgsete indekseerimiste tulemusel.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli jaanuaris 2 244 tuhat eurot (2025 detsember: 2 355 tuhat eurot).

Võrreldes 2025. aasta jaanuariga on fondi konsolideeritud üüritulu 7,1% (182 tuhat eurot) kõrgem ja EBITDA 9,8% (201 tuhat eurot) kõrgem. EBITDA suurenemisest moodustavad 85 tuhat eurot fondi kinnisvaraportfelli uued investeeringud – Härgmäe ja Paemurru logistikakeskus ning hooldekodude segmendi arendused ja soetused. Ülejäänud EBITDA kasv on seotud nii täituvuse suurenemisega büroopindade segmendis, üüriallahindluste lõppemisega logistika segmendis kui ka kaubanduskeskuste parema tulemuse ja indekseerimistega.

Fondi tütarettevõtete laenude kaalutud keskmine intressimäär oli jaanuaris 4,0%. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga on fondi tütarettevõtete pangalaenude intressikulu vähenenud 18%.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas jaanuaris 1 433 tuhande euro võrra, ulatudes koos lühiajaliste hoiustega 31.01.2026 seisuga 21 710 tuhande euroni.

Fondi puhasväärtus aktsia kohta oli 31.01.2026 seisuga 20,4598 eurot ning EPRA NRV 21,4134 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas jaanuaris tavapäraselt 0,7%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus