ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 410 miljoen in Q4 2025

11 februari 2026

Nettowinst in Q4 van EUR 410 miljoen bracht het rendement op eigen vermogen over het hele jaar op 8,7%

Nieuwe hypotheekproductie zette in Q4 in hoog tempo door

Aantal medewerkers daalde in 2025 met ongeveer 1.500 fte’s als onderdeel van het optimaliseren van de kostenbasis

Kredietkwaliteit bleef solide, met risicokosten van 11 basispunten in Q4

CET1-ratio steeg naar 15,4%, gedreven door optimalisatie van RWA en kredietportfolio’s

Aanvullende kapitaaluitkering van EUR 500 miljoen; voorgesteld slotdividend van EUR 0,70 per aandeel



Marguerite Bérard, CEO:

‘ABN AMRO leverde in het vierde kwartaal van 2025 opnieuw solide resultaten die laten zien dat we verdere vooruitgang boeken op onze strategische prioriteiten. Deze periode werd gekenmerkt door concrete stappen in portefeuillebeheer en de optimalisatie van onze risicogewogen activa (RWA). We maakten verdere voortgang in het optimaliseren van onze kostenbasis en realiseerden winstgevende groei, met name in hypotheken en wealth management.

De macro-economische omstandigheden in Nederland bleven robuust, ondanks de krappe arbeidsmarkt en onzekerheden rond de wereldhandel. We verwachten dat de Nederlandse huizenprijzen in 2026 blijven stijgen, maar dan wel in een gematigder tempo. Met de aanhoudende geopolitieke en economische onzekerheid blijft het belangrijk om onze klanten in Noordwest-Europa te ondersteunen.

Onze client units leverden een belangrijke bijdrage aan onze winstgevende groei. Personal & Business Banking breidde de Nederlandse woninghypotheekproductie verder uit. Ons marktaandeel in het vierde kwartaal steeg naar 21%, doordat we meer klanten hielpen bij het kopen of herfinancieren van een woning in de sterke Nederlandse huizenmarkt. Wealth Management wist het beheerd vermogen met EUR 5,1 miljard te verhogen tot ruim EUR 283 miljard. De netto-instroom van kernactiva bedroeg EUR 1,9 miljard, vooral door hogere deposito’s.

We blijven investeren in onze klantproposities. In december openden we een nieuwe vestiging in Gent voor onze wealth management-klanten, nadat we onze Belgische private banking-activiteiten hadden gerebrand tot ABN AMRO MeesPierson. En via Hauck Aufhäuser Digital Custody kunnen we nu crypto‑custody en transactiediensten aanbieden aan institutionele klanten.

In december zijn we gestart met de pilot ‘Beter Wonen’ om te onderzoeken in hoeverre onze Nederlandse klanten interesse hebben in een volledig begeleid verduurzamingsproduct voor hun woning. Het programma heeft als doel ervoor te zorgen dat de gerealiseerde energiebesparing de investeringskosten dekt of overstijgt. Het is een van de eerste initiatieven binnen onze nieuwe strategische focus om klanten te helpen hun emissies te verminderen.

ABN AMRO boekte een goed operationeel inkomen in het vierde kwartaal en maakte daarmee verdere vooruitgang richting ons doel om uiterlijk in 2028 een operationeel inkomen van meer dan EUR 10 miljard te realiseren. De netto rentebaten stegen dit kwartaal met EUR 85 miljoen naar EUR 1.665 miljoen, waarmee de netto rentebaten voor heel 2025 in lijn uitkwamen met onze verwachting van ruim EUR 6,3 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door hogere resultaten binnen Treasury. Voor 2026 handhaven we onze verwachting van commerciële netto rentebaten van ongeveer EUR 6,4 miljard, exclusief de voorgenomen overname van NIBC.

De provisiebaten namen eveneens toe, vooral binnen Wealth Management, vanwege een succesvolle productcampagne en goede marktprestaties. Bij Corporate Banking boekte Clearing hogere provisies in het vierde kwartaal door toegenomen volatiliteit op de wereldwijde financiële markten en ook de provisies binnen Global Markets en Corporate Finance stegen.

Het optimaliseren van onze kostenbasis is een belangrijke strategische prioriteit. Onderdeel hiervan is het afbouwen van het totale personeelsbestand met 5.200 fte’s tot en met 2028. In het vierde kwartaal daalde het aantal medewerkers met 580 fte’s, waardoor de totale afname over 2025 uitkwam op 1.500 fte’s. Dit komt neer op ongeveer 30% van de geplande afbouw tot en met 2028.

De kosten over het vierde kwartaal bedroegen EUR 1.575 miljoen, inclusief de jaarlijkse Nederlandse bankenbelasting. Over het hele jaar lagen de kosten, exclusief incidentele en herstructureringskosten, aan de onderkant van onze verwachting van EUR 5,4-5,5 miljard. Voor 2026 verwachten we kosten van EUR 5,6 miljard, exclusief herstructureringskosten en de voorgenomen overname van NIBC.

De risicokosten bleven laag op 11 basispunten in het kwartaal, waardoor de risicokosten voor het hele jaar op 1 basispunt uitkwamen.

We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het optimaliseren van onze risicogewogen activa. Dataverbeteringen binnen Corporate Banking leidden dit kwartaal tot een reductie van EUR 3 miljard, inclusief de eerste voordelen van het opnieuw toepassen van de mkb-supportfactor, die de kapitaalseisen voor kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen verlaagt. Dit is een belangrijke stap richting het optimaliseren van onze kapitaalverdeling. Ook actief portefeuillebeheer leverde een belangrijk resultaat op in het vierde kwartaal toen we een aanzienlijke risico-overdracht op een portefeuille bedrijfsleningen hebben afgerond, wat ongeveer EUR 1,5 miljard aan RWA-verlichting opleverde.

In onze kapitaalbeoordeling aan het einde van het jaar hebben we de verwachte impact opgenomen van de afronding van de overname van NIBC in 2026. We zijn van plan een aanvullende uitkering te doen van EUR 500 miljoen, bestaande uit EUR 250 miljoen in contante dividenden en EUR 250 miljoen via een aandeleninkoopprogramma, waarvoor wij een aanvraag voor goedkeuring door de toezichthouder hebben ingediend. Deze uitkering komt bovenop ons voorgestelde slotdividend van EUR 0,70 per aandeel, dat samen met het interimdividend neerkomt op 50% van de nettowinst over het hele jaar. In totaal vertegenwoordigen deze uitkeringen een uitbetaling van 87% van de nettowinst. Onze CET1-kapitaalratio aan het einde van het jaar kwam uit op 15,4% en houdt al rekening met de aanvullende uitkeringen.

Ik ben verheugd dat Michiel Lap na onze AVA in april de nieuwe voorzitter wordt van onze Raad van Commissarissen. Michiels diepe kennis van onze bank, zijn rustige leiderschap en zijn betrokkenheid bij onze strategische koers hebben nu al een grote impact gehad op onze organisatie.

Ook zijn wij heel blij met de voordracht van Jean-Pierre Mustier (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder), een zeer gerespecteerde leider in de Europese bankensector. Zijn internationale ervaring en perspectief zullen onze Raad van Commissarissen versterken, terwijl we verder bouwen aan onze toekomst. Namens de Executive Board wil ik onze warme en oprechte dank uitspreken aan Tom de Swaan. Bijna acht jaar lang heeft Tom onze Raad van Commissarissen met wijsheid, stabiliteit en menselijkheid geleid. Zijn bijdrage zal een belangrijk onderdeel blijven van de historie van ABN AMRO, ook voor generations to come.

Nu we 2025 afsluiten, laten onze resultaten duidelijk zien dat we vooruitgang boeken op onze strategische koers. We beginnen 2026 met sterk momentum en een vast voornemen om de langetermijndoelen te realiseren die we tijdens onze Capital Markets Day in november hebben gedeeld. Ik ben en blijf onze klanten, collega’s en investeerders zeer dankbaar voor hun vertrouwen en inzet. Samen bouwen we verder aan een veerkrachtige en verantwoorde bank, die gepositioneerd is voor winstgevende groei.’



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)



Operating results

(in millions) Q4 2025 Q4 2024 Change Q3 2025 Change 2025 2024 Change Net interest income 1,665 1,668 1,580 5% 6,335 6,504 -3% Net fee and commission income 572 500 14% 561 2% 2,132 1,910 12% Other operating income 22 72 -69% 28 -21% 249 447 -44% Operating income 2,259 2,240 1% 2,169 4% 8,716 8,861 -2% Personnel expenses 852 743 15% 791 8% 3,104 2,776 12% Other expenses 723 871 -17% 617 17% 2,506 2,691 -7% Operating expenses 1,575 1,614 -2% 1,409 12% 5,610 5,467 3% Operating result 683 626 9% 761 -10% 3,106 3,394 -8% Impairment charges on financial instruments 70 9 -49 20 -21 Profit/(loss) before taxation 614 618 -1% 809 -24% 3,086 3,415 -10% Income tax expense 204 220 -8% 192 6% 834 1,013 -18% Profit/(loss) for the period 410 397 3% 617 -33% 2,252 2,403 -6% Attributable to: Owners of the parent company 410 397 3% 617 -34% 2,252 2,403 -6% Other indicators Net interest margin (NIM) (in bps) 156 167 149 152 164 Cost/income ratio 69.7 % 72.0 % 64.9 % 64.4 % 61.7 % Cost of risk (in bps)¹ 11 1 -7 1 -2 Return on average equity² 6.2 % 6.2 % 9.5 % 8.7 % 10.1 % Dividend per share (in EUR)³ 1.00 0.75 1.54 1.35 Earnings per share (in EUR)3, 4 0.43 0.43 0.67 2.45 2.72 Client assets (end of period, in billions) 396.9 344.4 389.8 Risk-weighted assets (end of period, in billions)5 135.4 140.9 143.1 Number of internal employees (end of period, in FTEs) 23,126 21,976 23,222 Number of external employees (end of period, in FTEs) 2,216 3,670 2,699



1. Annualised impairment charges on loans and advances customers for the period divided by the average loans and advances customers (excluding at fair value through P&L) on the basis of gross carrying amount and excluding fair value adjustments from hedge accounting. 2. Annualised profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average equity attributable to the owners of the company excluding AT1 capital securities. 3. Profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average outstanding and paid-up ordinary shares. 4. As at Q4 2025, the average number of outstanding shares amounted to 823,201,264 (Q3 2025: 829,140,682; Q4 2024: 833,048,566). As at 31 December 2025, the average number of outstanding shares amounted to 829,609,770 (31 December 2024: 840,546,121). 5. As of 1 January 2025, the figures in the table are prepared in accordance with CRR III (Basel IV) regulations. The figures up to 31 December 2024 were prepared in accordance with CRR II (Basel III) regulations.

