Siili Solutions Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025 (tilintarkastamaton)

Tekoälyprojektien kysyntä vahvistunut – strategian mukainen uudistuminen eteni suunnitellusti haastavassa markkinassa

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 11.2.2026 kello 8.15

Heinä-joulukuu 2025

Uudistimme johtoryhmäämme ja organisaatiorakennettamme tukemaan strategiamme toteuttamista

Näimme selkeää kasvua liiketoiminta-arvoa luovien tekoälyprojektien kysynnässä, ja voitimme merkittäviä uusia asiakkuuksia

Toisen puolivuosikauden liikevaihto oli 50 532 (52 713 ) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 4,1 %

Toisen puolivuosikauden oikaistu EBITA oli 1 545 (1 902 1) tuhatta euroa ja vastaavasti 3,1 % (3,6 % 1 ) liikevaihdosta



Tammi-joulukuu 2025

Käynnistimme onnistuneesti Advisory-liiketoimintaalueen ja uudistimme strategian mukaista tarjoomaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Veimme päätökseen enemmistöosuuden ostamisen Integrations Groupista

Vuoden 2025 liikevaihto oli 108 076 (111 899) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 3,4 %

Oikaistu EBITA oli 4 107 (5 211 1) tuhatta euroa ja vastaavasti 3,8 % (4,7 % 1 ) liikevaihdosta

Milj. euroa 7-12/2025 7-12/2024

(oikaistu) 1-12/2025 1-12/2024

(oikaistu) 10-12/2025 10-12/2024

(oikaistu) Liikevaihto 50,5 52,7 108,1 111,9 26,6 28,6 Liikevaihdon kasvu, % -4,1 % -8,2 % -3,4 % -8,8 % -6,8 % -5,9 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -5,8 % -8,2 % -5,3 % -8,8 % -8,7 % -5,9 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 29,7 % 30,2 % 27,8 % 29,0 % 31,7 % 28,8 % Oikaistu EBITA 1 1,5 1,9 4,1 5,2 1,0 1,2 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 1 3,1 % 3,6 % 3,8 % 4,7 % 3,7 % 4,2 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) 1 -0,2 1,9 1,4 4,6 0,9 1,2 Liikevoitto (EBIT) 1 -0,9 1,3 0,1 3,4 0,6 0,9 Osakekohtainen tulos, EUR 1 0,02 0,18 0,12 0,41 0,24 0,16 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 863 942 863 942 863 942 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 882 954 903 975 851 944 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 909 1 033 909 1 033 909 1 033

1 Vertailuvuoden 2024 lukuja korjattu tilinpäätöksessä 2024 julkaistuun nähden, tarkempi kuvaus tiedotteen liitetiedoissa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2026 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2026–2028

Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 102–126 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 3,7–6,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 26.11.2024 taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028 seuraavasti:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet.

Oikaistu EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.

Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.



TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Vuosi 2025 oli Siilille monin tavoin merkittävä. 20-vuotisjuhlavuoden aikana otimme useita askelia dataan ja tekoälyyn keskittyvän strategiamme toteuttamisessa. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat, ja uudistimme vuoden aikana työtapojamme ja organisaatiotamme. Markkinatilanne vaikutti edelleen Siilin liikevaihtoon ja kasvuvauhtiin. Koko vuoden liikevaihto päätyi noin 108 miljoonaan euroon, jossa laskua 3,4 % edellisvuodesta. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 27,8 %. Oikaistu EBITA oli 4,1 miljoonaa euroa ja vastaavasti 3,8 % liikevaihdosta. Kuluvana vuonna jatkamme kannattavuuden parantamista ja panostamme kasvuun erityisesti data- ja AI-liiketoiminnassa.

Kasvuhaasteista huolimatta vuosi oli Siilille monin tavoin onnistunut. Veimme päätökseen enemmistöosuuden ostamisen Integrations Groupista vahvistaen integraatio-osaamistamme ja strategiamme mukaista kykyä olla kokonaisvaltainen digitaalisten ratkaisujen kumppani. Toimme alkuvuodesta markkinoille liikkeenjohdon konsultointiin keskittyvän Advisory-liiketoimintaalueen, jonka ensimmäinen vuosi sujui vahvasti. Keväällä uudistimme myös jatkuvien palveluiden tarjoomaamme vastaten yhä paremmin asiakkaidemme tekoälytransformaatiossa nouseviin tarpeisiin.

Valitsemamme strateginen suunta tekoälyn ja datan edelläkävijänä osoittautui vuoden aikana oikeaksi, ja asiakkaamme tuntevat Siilin tekoälytransformaation asiantuntijana. Yhä useampi suuri suomalaisyhtiö on tuonut tekoälyn liiketoimintansa ytimeen, mikä tarkoittaa, että kysyntä aiempaa liiketoimintakriittisempien ratkaisujen tuotantoon viemiseksi ja skaalaamiseksi on kasvussa.

Tässä markkinassa olemme voittaneet useita uusia asiakkuuksia ja vahvistaneet samalla asemaamme nykyisissä asiakkuuksissamme.

Data‑ ja tekoälyhankkeissa syvensimme vuoden aikana Pihlajalinnan kanssa alkanutta kumppanuutta painottuen erityisesti datan ja tekoälyn liiketoimintalähtöiseen hyödyntämiseen. Jatkoimme myös yhteistyötä mediatalo Sanoman kanssa, erityisesti tekoälyn hyödyntämisessä, ja asiakkuus on kasvanut myös liikevaihdollisesti. Julkishallinnon puolella laajensimme merkittävästi yhteistyötä Verohallinnon kanssa. Siili valittiin myös Aalto-yliopiston kumppaniksi toteuttamaan sisällönhallintajärjestelmiin perustuvien verkkosivustojen ja ratkaisujen kehitystä, kattaen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon nelivuotisen sopimuskauden ajan.

Olemme ottaneet merkittäviä askelia myös kansainvälisen kasvun saralla. NeuConnect, ensimmäinen suora energiayhteys Ison-Britannian ja Saksan välillä, valitsi Siilin tytäryhtiö Superchargen markkinaintegraatioalustan toimittajaksi. Haemme kasvua myös lentokenttien tilannetietojärjestelmien digitalisaatiosta. Finavialle toteuttamamme Airport Operational Status (AOS) -tilannekuvajärjestelmä on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta erityisesti uusien EU-säännösten myötä, ja olemme esimerkiksi allekirjoittaneet sopimuksen erään merkittävän eurooppalaisen lentokenttätoimijan kanssa vastaavan järjestelmän toteuttamisesta.

Keskityimme vuoden aikana uudistamaan strategiaa tukevaa osaamisprofiiliamme, työskentelytapojamme ja organisaatiotamme. Syksyllä käynnistetyssä organisaatiomuutoksessa toteutetut muutokset ovat tehostaneet ja selkeyttäneet toimintaamme merkittävästi. Olemme myös kasvattaneet henkilöstömme tekoälyosaamista entisestään, ja noin 80 % kaikista Siilin konsulteista on nyt kyvykkäitä joko hyödyntämään tai toteuttamaan tekoälyratkaisuja asiakasprojekteissa. Meillä on vahva osaaminen skaalautuvien digitaalisten alustojen ja AI-kyvykkyyksien rakentamisessa. Asiakkaamme tarvitsevat myös enenevissä määrin turvallista ja riippumatonta tekoälykapasiteettia, johon he voivat luottaa. Vastauksena tähän lanseerasimme vuonna 2025 yhdessä Verdan kanssa Suomen ensimmäisen LLM-as-a-service-ratkaisun suvereenin tekoälyn hyödyntämiseen.

Siilin whitepaper-julkaisut ja AI Roundtable -tilaisuudet vahvistivat vuoden aikana mainettamme edelläkävijänä ja asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina. Sijoituimme vuoden loppupuolella myös AI Finlandin järjestämän AI-gaalan finalistien joukkoon Vuoden kasvuhakuisimman tekoälyhankkeen kategoriassa.

Kokonaisuudessaan vuosi 2025 osoitti dataan ja tekoälyyn keskittyvän strategiamme oikeellisuuden. Haluan kiittää kaikkia siilejä sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Olemme nyt erinomaisessa asemassa jatkamaan tänä vuonna strategiamme toteuttamista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan ja työntekijöiden osaamisen sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Kyber- ja tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi tietomurron ja/tai työntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Lisäksi geopoliittinen epävarmuus ja valtiollisten toimijoiden aktiivisuus ovat lisääntyneet, mikä on johtanut kyberuhkien kasvuun.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.

Yleinen epävarmuus, sekä makrotalouden ja geopolitiikan mukanaan tuomat ailahtelut vaikuttavat edelleen asiakkaidemme investointipäätöksiin ja siten myös Siilin liiketoimintaan sitä heikentävästi. Johdon arvion mukaan näiden tekijöiden aiheuttama epävarmuus vaikuttaa Siilin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin myös kuluvalla tilikaudella. Yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa muun muassa huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Konsernin emoyhtiön Siili Solutions Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 36 619 972,91 euroa, josta tilikauden voittoa 3 219 111,97 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että vuodelta 2025 maksettaisiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinkoina maksettaisiin esityksen mukaan yhteensä 567 599,55 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 61 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2026

Siili järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 11.2.2026 kello 13.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 13.3.2026.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2026.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2026 julkaistaan 28.4.2026.

Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2026 julkaistaan 11.8.2026.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–30.9.2026 julkaistaan 28.10.2026.



Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2026

Siili Solutions Oyj hallitus





LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399,

Sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Talousjohtaja Tuomas Toropainen

Puhelin: 050 911 9598,

Sähköposti: tuomas.toropainen(at)siili.com





SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

www.siili.com/fi

Liite