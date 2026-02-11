Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 11.2.2026 kello 8.30

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.4.2026 kello 14.00 (Suomen aikaa) Helsingissä Flik tapahtumastudio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.30 (Suomen aikaa).

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Tarkempia tietoja ennakkoon äänestämisestä on esitetty tämän kutsun kohdassa C. 2.

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Avointa verkkolähetystä ovat tervetulleita seuraamaan myös muut kuin yhtiön osakkeenomistajat. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää muita kuin tässä kappaleessa jäljempänä tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista tai jäljempänä tarkoitettujen kysymysten esittämistä pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavat voivat esittää toimitusjohtajalle kirjallisia kysymyksiä tai kommentteja asialistan kohdassa 6. esitettävän toimitusjohtajan katsauksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen tallenne on saatavilla yhtiön internetsivuilla yhtiökokouksen jälkeen, viimeistään 22.4.2026.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminen

Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysselvityksen varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysselvityksen varmennuskertomuksen on viimeistään 13.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026.

Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta, eli tämän kokouskutsun päivän tilanteen perusteella yhteensä noin 0,57 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.4.2026.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 13.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan eli palkkioita maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokoonpano pidetään ennallaan ja jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell, Henna Mäkinen ja Sebastian Nyström.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Jesse Maula, Henna Mäkinen, Katarina Cantell ja Sebastian Nyström ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Jesse Maulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista, erityisesti huomioiden yhtiön strategiset tavoitteet. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Sammalisto toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, KRT Petri Sammalisto toimii päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiöllä on osakeyhtiölain 7 luvun 6 a §:n nojalla velvollisuus valita kestävyysraportoinnin varmentaja.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 814 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankinta- ja pantiksiottamisvaltuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 814 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, osakepohjaisissa kannustin- tai sitouttamisjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakepohjaisissa kannustin- ja sitouttamisjärjestelmissä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen enimmäismäärä sisältyy edellä mainittuun antivaltuutuksen enimmäismäärään.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, on saatavilla Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026 11.2.2026 alkaen. Siili Solutions Oyj:n vuoden 2025 vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysselvityksen varmennuskertomuksen ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2026 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.4.2026 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2026 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 12.2.2026 kello 10.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2026 kello 16.00 (Suomen aikaa) mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai asiamiehen vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) sekä mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen syntymäaika ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite). Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle, Innovatics Oy:lle tai Inderes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa osoittaa henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 (Suomen aikaa).

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.2.2026 kello 10.00–30.3.2026 kello 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026 saatavilla olevassa palvelussa. Ennakkoäänestyspalveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. a) käsiteltyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.

Sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen yhtiön internetsivujen kautta saatavilla olevassa palvelussa tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouspaikalla mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän osallistu itse tai asiamiehen välityksellä yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.4.2026 kello 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon näiden ohjeiden kohdassa C. 2. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/yhtiokokous2026.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Siili Solutions Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja voi perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. Suomi.fi-valtuuttamispalvelua voi käyttää myös muulla tavalla kuin nimeämällä asiamiehen vaihtoehdon valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen” kautta. Esimerkiksi toimitusjohtaja voi ilmoittaa edustamansa yhtiön yhtiökokoukseen hyödyntämällä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua ilman erillistä valtuutusta.



Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Siili Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 8 140 263 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Tämän kutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan 31 698 omaa osaketta, joilla ei voi osakeyhtiölain mukaan osallistua yhtiökokoukseen.

Helsingissä helmikuun 11. päivänä 2026

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

