Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2026 klo 8.35

Sanoma lunastaa ulkona olevan hybridilainansa tarkistuspäivänä 16.3.2026

Sanoma Oyj (”Sanoma”) käyttää oikeuttaan lunastaa 16.3.2023 liikkeeseen laskemansa 150 milj. euron hybridilaina (”Hybridilaina”) (ISIN: FI4000523170). Liikkeeseen laskettu 150 milj. euron Hybridilaina lunastetaan täysimääräisesti 16.3.2026 (”Tarkistuspäivä”) sen ehtojen mukaisesti.

Sanoma maksaa Hybridilainan haltijoille lunastushinnan, joka vastaa velkakirjan nimellismäärää lisättynä kertyneellä korolla, lukuun ottamatta Tarkistuspäivän korkoa.

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton, ja se annetaan laskenta-asiamiehelle (Calculation Agent) ja Hybridilainan haltijoille Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Sanoma toimittaa Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Hybridilainan poistamiseksi kaupankäynnistä.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana.

Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.