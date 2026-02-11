Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2026 klo 8.35

Sanoma aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 675 000, joka vastaa 0,41 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 8,0 milj. euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 12.2.2026 ja lopetetaan viimeistään 31.12.2026 (edellyttäen, että 7.5.2026 pidettäväksi suunniteltu vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous hyväksyy sille ehdotetun valtuutuksen).

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 29.4.2025 hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Sanoma Oyj:llä on yhteensä 163 565 663 osaketta. Sanoman Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 792 677 omaa osaketta.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

