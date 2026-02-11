Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2026 klo 8.35

Sanoman hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026 on suunniteltu pidettäväksi torstaina 7.5.2026 klo 10.00 Sanomatalossa Helsingissä. Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkaistavaksi 25.3.2026 Sanoman verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi. Kokouskutsu sisältää tarkemmat tiedot yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.

Sanoman hallitus tekee seuraavat ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Taseen osoittaman voiton käyttö ja osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 19.5.2026.

Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää toisen erän täsmäytyspäiväksi 15.9.2026 ja osingonmaksupäiväksi 22.9.2026.

Kolmas erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2026. Kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää kolmannen erän täsmäytyspäiväksi 3.11.2026 ja osingonmaksupäiväksi 10.11.2026.

Hallintoelinten palkitsemisraportti

Vuoden 2025 palkitsemisraportti, joka on laadittu yhtiökokouksen 19.4.2023 hyväksymän palkitsemispolitiikan mukaisesti, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi viikolla 14, joka alkaa 30.3.2026.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio ja valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Tiina Puukkoniemen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT), Tiina Puukkoniemen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen (noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2027 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 16 000 000 uuden osakkeen (noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) antamisesta sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaismäärä ei missään tilanteessa voi ylittää yhteensä 16 000 000 uutta osaketta. Osakkeiden liikkeeseenlasku, omien osakkeiden luovuttaminen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 29.4.2025 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Käyttääkseen oikeuttaan vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen asialistalle, osakkeenomistajan on toimitettava vaatimuksensa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 25.2.2026.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

