Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2026 klo 8.35

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, jonka piiriin kuuluu n. 200 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2026−2028 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2026−2028 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Vuoden 2023 yhtiökokouksen vahvistaman palkitsemispolitiikan mukaisesti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso voi vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen. Hyväksyessään vuosittain käynnistyvien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintajakson ja kriteerit, hallitus kiinnittää huomiota avainhenkilöiden rekrytointiin ja sitouttamiseen, toimintaympäristöön sekä yhtiön edelleen jatkuvaan transformaatioon ja kasvustrategiaan. Pitkän aikavälin arvonluonnin tukemiseksi sekä osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamiseksi suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026−2028 ansaintajakso on kolme vuotta niin, että kunkin vuoden tavoitteet asetetaan erikseen, kuten myös edellisessä, vuosien 2025–2027 suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2026–2028

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026−2028 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuosina 2026, 2027 ja 2028 niin, että kunkin vuoden tavoitteet asetetaan erikseen. Kokonaispalkkio on kolmen vuoden tulosten summa, jossa kunkin vuoden tuloksilla on yhden kolmasosan painoarvo.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2029. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver −peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 700 500 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2026–2028

Vuoden 2026 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän kesto on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2029. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 30 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.