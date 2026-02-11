Cloudera, 강력한 회계연도 실적 발표하며 데이터가 존재하는 어디서든 AI를 구현하는 플랫폼 선두주자로서 입지 굳히다

캘리포니아주 산타클라라, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라(Cloudera)가 세일즈 킥오프 행사인 ELEVATE27와 함께 2027 회계연도를 시작하며 강력한 실적을 발표했다. 지난해 회사는 탄탄한 성장, 고객사 확보, 파트너십 확대, 업계 유일의 하이브리드 데이터 및 AI 플랫폼으로서 입지를 다지기 위한 지속적 혁신 등의 성과를 이뤘다.

기록적인 재무 성과를 달성하다

Cloudera는 아주 견고한 4분기 실적으로 2026 회계연도를 마무리했다. 신규 사업과 기존 사업을 확장한 분야에서 성장률이 전년 대비 50%를 넘어섰고, 고무적인 연간반복매출 성장세를 기록했으며, 전 지역에서 4분기 신규 유치 고객사가 100% 넘게 증가했다. 이와 같은 성과는 클라우드, 데이터 센터, 엣지 환경 전반에서 원활하게 운영 가능한 유연하고 안정적인 데이터 및 AI 플랫폼에 대한 기업 수요가 증가하고 있음을 보여준다.

업계에서 가장 유연한 데이터 및 AI 플랫폼을 발전시키다

Cloudera의 성장 동력은 어떤 환경에서도 통일성 있는 경험을 제공하기 위해 구축을 지원하는 업계 유일의 데이터 및 AI 플랫폼 판매업체로서 독보적 입지를 구축한 데 기인한다. Cloudera는 기업들이 어디서나 AI를 데이터에 적용하게 함으로써, 인사이트를 발굴하고, 보안을 강화하고, 효율성을 향상하고, 핵심 성과에 추진력을 더할 수 있도록 돕는다.

Cloudera의 Taikun 인수는 최근 2년 사이 있었던 인수 중 3번째 사례로, 하이브리드와 멀티 클라우드 환경 전반에서 쿠버네티스(Kubernetes)와 클라우드 인프라를 관리하는 역량을 강화한다. 이를 통해 단일 제어 평면을 통해 어디서든 가능한 데이터 서비스 및 AI 등을 포함한 Cloudera Anywhere Cloud의 비전과 구현이 앞당겨졌다.

지난 한 해 동안 Cloudera는 이 목표를 이루고자 다음과 같이 유의미한 제품 혁신을 실현했다.

Trino, Cloudera Shared Data Experience(SDX), Cloudera Data Lineage(구 Octopai)를 통합하는 플랫폼 업데이트를 통해 데이터 인프라 생태계에 전반에서 단일 데이터 액세스, 거버넌스 강화, 엔드투엔드 데이터 계보 등을 구현한다.

Cloudera Iceberg REST Catalog와 Cloudera Lakehouse Optimizer 보강을 통해 Apache Iceberg 로 작동하는 최고 수준의 오픈 데이터 레이크하우스를 위한 Cloudera의 노력을 뒷받침한다.

Cloudera Data Services의 최신 버전 공개로 기업 방화벽 뒤에서 안전하고 GPU로 가속화한 생성형 AI 기능을 활용해 온프레미스 환경에서도 Private AI Anywhere를 구현한다.

Cloudera Data Visualization의 업데이트 출시를 통해 온프레미스 환경에서 시스템을 운영하는 고객사들에게 AI 기반의 애널리틱스 역량을 확장해 제공한다.

또한, Cloudera는 TX-RAMP 2 레벨, GovRAMP 중급 임팩트 레벨 인증, FedRAMP 중급 인증 등 중요한 인증을 획득해 규제가 까다로운 업계를 위해 신뢰할 수 있는 데이터 및 AI 플랫폼을 제공하는 업체로서 입지를 강화한다.

글로벌 파트너 네트워크를 넓히다

제품 혁신과 더불어 Cloudera는 파트너 네트워크를 확장하고 심화해 고객사들이 대규모의 엔터프라이즈 AI 도입에 속도를 낼 수 있도록 돕고 있다. 새로 추가되고 확장된 파트너십은 다음과 같다.

ServiceNow, Fundamental, Pulse, Galileo.ai가 Cloudera의AI Ecosystem에 새롭게 합류했다.

Intel Corporation는 아시아태평양 지역의 전 산업 분야에서 엔터프라이즈급 AI 도입을 이끌고 있다.

Chainguard를 통해 Cloudera는 컨테이너 이미지 레벨에서 기본적으로 안전하고 시프트 레프트 보안 접근법을 심도 있게 통합한, 최초의 엔터프라이즈 데이터 및 AI 플랫폼 중 하나가 되었다.

AWS European Sovereign Cloud 출시를 위한 Amazon Web Services (AWS)의 파트너로 활동하며 AWS Brazil Distribution Program에도 참여하고 있다.

Dell Technologies는 Dell ObjectScale과 Cloudera를 통합해 확장성, 거버넌스, 경제적 클래리티를 위해 설계된 종합 Private AI Anywhere를 구현했다.





Cloudera는 또한 AI-RAN Alliance에 가입해 통신 환경 전반에서 AI 혁신을 실현하려는 노력을 강화했고, Krutrim과 협력을 발표해 Krutrim Cloud에서 Ola의 대규모 애널리틱스 및 데이터 레이크 워크로드 구동을 지원하기로 했다.

업계 기업들의 선택을 받다

Cloudera의 플랫폼 혁신과 생태계 확장은 보험, 금융 서비스, 헬스케어, 자동차, 통신, 정부 서비스 등 전 세계 규제 산업 및 데이터 집약적인 산업 전반에 걸쳐 강력한 고객사 증가세에 힘을 실어주었다. 지난해 고객사인 타이페이 푸본 상업은행과 액시스 은행이 Cloudera와의 협업 성과로 IDC Future Enterprise Awards 2025에서 수상했다. 또한 Cloudera는 BNI(Bank Negara Indonesia)와 맺은 파트너십을 심화해 AI 혁신의 규모를 키우기로 했다.

업계 인정을 받으며 성장 동력을 확인하다

Cloudera의 성장과 혁신은 애널리스트, 고객사, 업계 기관에 의해 널리 인정받고 있다. 2026 회계연도에 회사는 전 세계에서 총 45개의 상을 수상했으며, 대표적인 수상 내역은 아래와 같다.)

또한 Cloudera는 포레스터 웨이브(The Forrester Wave™): 데이터 패브릭 플랫폼, 2025년 4분기 우수 기업, IDC 아시아/태평양 마켓스케이프 통합 AI 플랫폼 2025 판매업체 우수 기업으로 선정되었다.

Moor Insights & Strategy 설립자 겸 CEO, 수석 애널리스트인 Patrick Moorhead는 “Cloudera기 지난 1년 동안 보여준 성과는 기업들의 상황에 맞춰 신뢰할 수 있는 하이브리드 데이터 및 AI 솔루션을 공급하는 쪽으로 시장이 거시적으로 변화하는 동향에 부합한다. 기관들이 개념 검증 실험에서 AI를 활용한 비즈니스 성과 창출로 옮겨가고 있는 가운데, 환경의 구애를 받지 않고 데이터 관리, 거버넌스, AI 구축할 수 있는 역량은 필수적이다. Cloudera가 보고한 성장세는 Cloudera가 이러한 우선순위를 어떻게 실현하고 있는지를 고객사들이 높이 평가하고 있음을 보여준다”라고 말했다.

팀 확장

Cloudera는 산호세와 사우디아라비아에 새 지사를 열었고, 30개국에서 570명이 넘는 직원을 새로 채용했다. 그 일환으로 최고제품책임자 Leo Brunnick, 최고기술책임자 Sergio Gago 등이 리더십 팀에 합류했다. Cloudera는 2027 회계연도에 약 650명의 직원을 추가로 채용할 계획이다.

Cloudera의 CEO Charles Sansbury는 다음과 같이 말했다. “이번 연도는 Cloudera에 매우 중요한 한 해였다. 우리는 강력한 성과를 달성하며 생태계를 확장했고, 플랫폼 전반에서 혁신을 지속하는 동시에 어디서나 AI를 데이터에 적용하겠다는 사명에 충실했다. 기업들이 모든 환경에서 안전하고 유연한 AI를 갈수록 요구하고 있는 가운데, Cloudera는 고객사가 대규모의 데이터를 신뢰할 수 있는 인사이트로 전환하도록 돕는 데 독보적 입지를 구축했다. 우리는 강력한 성장 동력과 더욱 탄탄한 로드맵을 가지고서2027 회계연도를 시작하고 있다.”

AI 시대를 위한 리더십 구축

Cloudera는 2025 회계연도에 출범한 테크놀로지 분야의 여성 리더들(WLIT) 이니셔티브를 통해 포용적인 테크 생태계를 구축하는 데 투자해왔다. WLIT은 테크 분야 고위직에 있는 여성들과 동료들을 연결해 리더십으로 가는 길을 제시하는 대화, 정책 인사이트, 교류 등을 도모한다. 출범 첫 해에 WLIT은 6개국에서 1,100명이 넘는 전문가를 모았고, 금융, 법 집행, 학술 등 다양한 분야의 리더들을 참여시켰다. 이 이니셔티브는 사상 리더십, 연구, 팟캐스트 등을 통해 커뮤니티를 조성하며 AI 및 데이터 분야에서 다양한 목소리를 키우겠다는 Cloudera의 헌신을 더욱 강화해준다.

미래를 내다보며

Cloudera는 2027 회계연도에 들어서면서 데이터 및 AI 포트폴리오 전반에서 꾸준한 혁신을 통해 성장 동력을 계속 쌓아가고 있다. Cloudera는 이미 올해 들어 AI Inferencing 기능에 대한 주요 업데이트를 발표했고, 이를 데이터 센터로 확장해 어디서나 AI를 데이터에 적용하겠다는 목표를 추진하는 한편 최고 수준의 보안을 제공할 계획이다.

Cloudera 소개

클라우데라(Cloudera)는 전 세계 대규모 기관들이 신뢰하는 유일한 데이터 및 AI 플랫폼 기업으로, 데이터가 존재하는 어디에서든 AI를 구현할 수 있도록 지원한다. 다른 공급업체와 달리 클라우데라는 검증된 오픈소스 기반 위에 퍼블릭 클라우드, 데이터센터, 엣지(Edge)를 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공한다. 빅데이터 분야의 개척자인 Cloudera는 기업이 모든 형태의 데이터를 100% 통제하고, AI를 적용하며, 통합 보안·거버넌스·실시간 예측 인사이트를 실현할 수 있도록 지원한다. 전 세계 주요 산업의 대형 기관들은 클라우데라를 통해 의사결정 방식을 혁신하고, 수익성을 강화하며, 보안 위협을 차단하고, 나아가 생명을 보호하고 있다.

자세한 정보는 Cloudera.com에서 확인할 수 있으며, LinkedIn과 X (구 트위터)에서도 Cloudera를 팔로우할 수 있다. Cloudera 및 관련 표장은 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이다. 그 외의 회사명과 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있다.

연락처

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com