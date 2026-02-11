Cloudera Mengumumkan Tahun Fiskal yang Mantap, Memperkukuh Kedudukan sebagai Peneraju Platform Data dan AI Anywhere

SANTA CLARA, Calif., Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya syarikat yang membawa AI kepada data di mana sahaja, hari ini melaporkan keputusan kukuh yang ketika memulakan FY27 dengan acara tahunan Sales Kick Off, ELEVATE27. Tahun sebelumnya ditandai dengan pertumbuhan mantap, kejayaan pelanggan, peluasan perkongsian serta inovasi berterusan yang mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai satu-satunya platform data dan AI hibrid dalam industri.

Mencapai Prestasi Kewangan Tertinggi dalam Sejarah

Cloudera menutup FY26 dengan suku keempat yang sangat kukuh, dipacu oleh lebih 50 peratus pertumbuhan tahun ke tahun dalam perniagaan baharu dan peluasan, pertumbuhan hasil berulang tahunan yang mantap, serta lebih 100 peratus pertumbuhan logo baharu dalam S4 merentasi semua wilayah. Prestasi syarikat menekankan peningkatan permintaan perusahaan terhadap platform data dan AI yang fleksibel serta selamat, yang beroperasi secara lancar merentasi awan, pusat data dan persekitaran edge.

Memajukan Platform Data dan AI Paling Fleksibel dalam Industri

Momentum Cloudera dipacu oleh kedudukannya yang unik sebagai satu-satunya penyedia platform data dan AI yang menyokong pelaksanaan di mana sahaja dengan pengalaman bersepadu. Dengan membolehkan perusahaan membawa AI terus ke lokasi data berada, Cloudera membantu organisasi membuka cerapan, memperkukuh keselamatan, meningkatkan kecekapan dan memacu hasil kritikal misi.

Sebagai pemerolehan ketiga dalam tempoh dua tahun, langkah Cloudera memperoleh Taikun memperkukuh keupayaannya dalam mengurus Kubernetes dan infrastruktur awan merentasi persekitaran hibrid serta multi‑cloud. Langkah ini telah mempercepatkan visi dan penyampaian Cloudera Anywhere Cloud, termasuk Data Services mudah alih dan AI di mana sahaja — semuanya melalui unified control plane (lapisan kawalan bersepadu).

Sepanjang tahun lalu, Cloudera telah menyampaikan inovasi produk yang signifikan untuk memajukan misi ini, termasuk:

Satu kemas kini platform yang mengintegrasikan Trino, Cloudera Shared Data Experience (SDX) dan Cloudera Data Lineage (dahulunya Octopai), sekali gus menyampaikan capaian data bersepadu, tadbir urus yang dipertingkatkan serta jejak data hujung ke hujung merentasi keseluruhan ekosistem data

Pemertingkatan kepada Cloudera Iceberg REST Catalog dan Cloudera Lakehouse Optimizer, mengukuhkan lagi komitmen Cloudera terhadap data lakehouse paling terbuka yang dikuasakan oleh Apache Iceberg

Keluaran terkini Cloudera Data Services, membawa Private AI Anywhere ke premis dengan keupayaan generative AI dipercepat GPU yang selamat di belakang firewall perusahaan

Kemas kini terkini Cloudera Data Visualization, meluaskan keupayaan analitik dipacu AI kepada pelanggan yang beroperasi dalam persekitaran di premis

Selain itu, Cloudera telah mencapai pensijilan kritikal termasuk TX‑RAMP Level 2, GovRAMP Authorized pada tahap impak Sederhana dan FedRAMP Moderate Authorization, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai platform data dan AI yang dipercayai untuk industri yang sangat dikawal selia.

Mengembangkan Rangkaian Rakan Kongsi Global

Selain inovasi produk, Cloudera telah memperluas keluasan dan kedalaman rangkaian rakan kongsi untuk membantu pelanggan mempercepatkan penerimaan AI perusahaan pada skala besar. Perkongsian baharu dan diperluas termasuk:

ServiceNow, Fundamental, Pulse, dan Galileo.ai telah menyertai AI Ecosystem Cloudera

Intel Corporation, memajukan penerimaan AI bertaraf perusahaan merentasi industri di seluruh Asia Pasifik

Chainguard menjadikan Cloudera salah satu platform data dan AI perusahaan terawal yang mengintegrasikan secara mendalam pendekatan keselamatan secure‑by‑default dan shift‑left security pada tahap imej kontena

Amazon Web Services (AWS) bertindak sebagai rakan pelancaran untuk AWS European Sovereign Cloud dan turut serta dalam AWS Brazil Distribution Program

Dell Technologies mengintegrasikan Dell ObjectScale dengan Cloudera untuk menyampaikan platform Private AI Anywhere yang komprehensif, direka untuk skala, tadbir urus dan kejelasan ekonomi



Cloudera juga telah menyertai AI‑RAN Alliance, mengukuhkan komitmennya untuk membolehkan inovasi AI merentasi persekitaran telekomunikasi, serta mengumumkan kerjasama dengan Krutrim untuk memacu analitik berskala besar dan beban kerja data lake bagi Ola di Krutrim Cloud.

Pertumbuhan Penerimaan Perusahaan Merentasi Industri

Inovasi platform dan pengembangan ekosistem Cloudera telah memacu pertumbuhan pelanggan yang kukuh merentasi industri yang dikawal selia dan intensif data di seluruh dunia termasuk insurans, perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan, automotif, telekomunikasi dan kerajaan. Tahun lalu, pelanggan Taipei Fubon Commercial Bank dan Axis Bank telah dinamakan sebagai pemenang dalam IDC Future Enterprise Awards 2025 atas usaha mereka bersama Cloudera. Cloudera turut memperkukuh perkongsian dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk meningkatkan inovasi AI.

Mengukuhkan Momentum dengan Pengiktirafan Industri

Pertumbuhan dan inovasi Cloudera telah diiktiraf secara meluas oleh penganalisis, pelanggan dan organisasi industri. Dalam FY26, syarikat ini telah meraih 45 anugerah global, termasuk pengiktirafan bagi:

Cloudera juga telah dinamakan sebagai Peneraju in The Forrester Wave™: Data Fabric Platforms, Q4 2025 serta Peneraju dalam IDC Asia/Pacific MarketScape untuk penilaian vendor Unified AI Platforms 2025.

“Prestasi Cloudera sepanjang tahun lalu adalah konsisten dengan perubahan pasaran yang lebih luas ke arah penyelesaian data dan AI hibrid yang dipercayai, yang memenuhi keperluan perusahaan di mana sahaja mereka berada,” kata Patrick Moorhead, Pengasas, Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Penganalisis di Moor Insights & Strategy. “Apabila organisasi beralih daripada eksperimen bukti konsep kepada penggunaan AI bagi memacu hasil perniagaan, pengurusan data, tadbir urus, serta pelaksanaan AI merentasi semua persekitaran menjadi suatu keperluan. Pertumbuhan yang dilaporkan Cloudera menunjukkan bahawa pelanggan menghargai cara Cloudera menyampaikan keutamaan ini.”

Mengembangkan Pasukan

Cloudera telah membuka pejabat baharu di San Jose dan Arab Saudi serta mengalu-alukan lebih 570 pekerja baharu merentasi 30 negara. Ini termasuk ahli baharu dalam pasukan kepimpinan, iaitu Ketua Pegawai Produk Leo Brunnick dan Ketua Pegawai Teknologi Sergio Gago. Cloudera merancang untuk mengambil hampir 650 pekerja baharu sepanjang FY27.

“Ini adalah tahun penentu bagi Cloudera,” kata Charles Sansbury, Ketua Pegawai Eksekutif Cloudera. “Kami telah mencapai prestasi kukuh, memperluas ekosistem dan terus berinovasi merentasi platform kami — sambil kekal setia kepada misi untuk membawa AI kepada data di mana sahaja. Apabila perusahaan semakin menuntut AI yang selamat dan fleksibel merentasi semua persekitaran mereka, Cloudera berada pada kedudukan unik untuk membantu mereka menukar data kepada cerapan yang dipercayai pada skala besar. Kami memasuki FY27 dengan momentum yang kukuh dan pelan hala tuju yang lebih mantap.”

Memacu Kepimpinan untuk Era AI

Cloudera telah melabur dalam membina ekosistem teknologi inklusif melalui inisiatif Women Leaders in Technology (WLIT) yang dilancarkan pada FY25. WLIT menghubungkan wanita serta sekutu yang memegang peranan teknologi kanan. Inisiatif ini mempromosikan dialog, memberikan pandangan dasar dan membina jaringan yang membuka laluan jelas ke arah kepimpinan. Dalam tahun pertamanya, WLIT telah melibatkan lebih 1,100 profesional merentasi enam negara, menampilkan pemimpin daripada pelbagai bidang termasuk perbankan, penguatkuasaan undang‑undang dan akademia. Inisiatif ini telah memupuk komuniti melalui kepimpinan pemikiran, penyelidikan asal dan podcast, sekali gus mengukuhkan komitmen Cloudera untuk memperkasakan suara yang pelbagai dalam AI dan data.

Melangkah Ke Hadapan

Apabila Cloudera memasuki FY27, syarikat ini memanfaatkan momentum yang telah dicapai dengan meneruskan inovasi merentasi portfolio data dan AI. Sepanjang tahun ini, Cloudera telah mengumumkan kemas kini penting kepada keupayaan AI Inferencing, meluaskannya ke pusat data untuk menyampaikan keselamatan maksimum sambil memajukan misinya untuk membawa AI kepada data di mana sahaja.

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan satu-satunya syarikat platform data dan AI yang dipercayai oleh organisasi besar untuk membawa AI terus ke lokasi data mereka. Tidak seperti penyedia lain, Cloudera menawarkan pengalaman awan yang konsisten dengan penyatuan awan awam, pusat data di premis dan edge — semuanya berlandaskan asas sumber terbuka yang telah terbukti. Sebagai perintis dalam data besar, Cloudera memperkasa perniagaan untuk menggunakan AI dan menegakkan kawalan penuh ke atas 100% data mereka dalam semua bentuk, sekali gus menyampaikan keselamatan bersepadu, tadbir urus yang kukuh serta cerapan ramalan masa nyata. Organisasi terbesar di dunia merentasi pelbagai industri bergantung kepada Cloudera untuk mentransformasi proses pembuatan keputusan, meningkatkan keuntungan, melindungi daripada ancaman dan menyelamatkan nyawa.

Untuk maklumat lanjut, sila layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn serta X. Cloudera dan tanda berkaitan adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar milik Cloudera, Inc. Semua nama syarikat dan produk lain mungkin merupakan tanda dagangan milik pemilik masing‑masing.

Hubungi

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com