Cloudera 公布强劲财年业绩，巩固其作为“数据与 AI 无处不在”平台领导者的地位

实现创纪录的财务业绩

Cloudera 以强劲的第四季度表现收官 2026 财年，这一成绩得益于新业务与扩展业务同比增长逾 50%、年度经常性收入稳健增长，以及第四季度全球各区域新客户增长率突破 100%。 公司业绩凸显了企业对灵活、安全的数据与 AI 平台日益增长的需求——这些平台能够在云端、数据中心及边缘环境中实现无缝运行。

推动业界最具灵活性的数据与 AI 平台

Cloudera 凭借其独特优势持续保持发展势头——作为唯一支持全场景部署并提供统一体验的数据与 AI 平台供应商。 通过助力企业在数据全域实现 AI 化，Cloudera 帮助组织挖掘洞察、强化安全、提升效率，并推动关键业务成果落地。

作为两年内的第三次收购，Cloudera 对 Taikun 的收购进一步强化了其在混合云与多云环境中管理 Kubernetes 和云基础设施的能力。 此举加速了 Cloudera Anywhere Cloud 愿景的落地与交付，包括可移植的数据服务和“无处不在的 AI”——所有功能均通过统一控制平面实现。

在过去一年里，Cloudera 通过一系列重要产品创新推进这一使命，包括：

平台更新：通过集成 Trino、Cloudera Shared Data Experience (SDX) 和 Cloudera Data Lineage (前身为 Octopai)，实现全域数据资产的统一访问、强化治理能力，并提供端到端血缘追踪

增强 对 Cloudera Iceberg REST Catalog 和 Cloudera Lakehouse Optimizer 进行优化，进一步践行 Cloudera 打造基于 Apache Iceberg 的最开放数据湖仓的承诺

Cloudera Data Services 最新版本发布，支持本地部署的“Private AI Anywhere”，让企业能够在防火墙内安全使用 GPU 加速的生成式 AI 功能

Cloudera Data Visualization 更新版本发布，将 AI 驱动的分析能力拓展至在本地环境中运营的客户

此外，Cloudera 还获得了关键认证，包括 TX-RAMP 二级认证、中等影响级别 GovRAMP 授权以及 FedRAMP 中等级别授权，进一步巩固了其作为高度监管行业可信赖的数据与 AI 平台的地位。

拓展全球合作伙伴网络

除产品创新外，Cloudera 还扩大了合作伙伴网络的广度与深度，助力客户加速大规模部署企业级 AI。 新增与拓展的合作关系包括：

Cloudera 还加入了 AI-RAN Alliance，进一步彰显其在电信环境中推动 AI 创新的承诺，并宣布与 Krutrim 合作，在 Krutrim Cloud 上为 Ola 提供大规模分析及数据湖工作负载支持。

各行业企业采用率持续提升

Cloudera 通过平台创新与生态系统扩展，在全球受监管及数据密集型行业实现强劲客户增长，覆盖保险、金融服务、医疗保健、汽车、电信及政府等领域。 去年，Taipei Fubon Commercial Bank 和 Axis Bank 凭借与 Cloudera 的合作成果，荣获 IDC 2025 未来企业奖 (IDC Future Enterprise Awards 2025)。 Cloudera 还深化了与 Bank Negara Indonesia (BNI) 的合作，携手推动 AI 创新的规模化落地。

行业认可印证发展势头

Cloudera 的增长与创新成果获得分析师、客户及行业组织的广泛肯定。 2026 财年，公司斩获 45 项全球大奖，涵盖以下领域：

Cloudera 还被评为《Forrester Wave™：数据编织平台，2025 年第四季度》领导者，并在 2025 年度《IDC MarketScape 亚太区统一 AI 平台供应商评估》中被评为领导者。

“Cloudera 过去一年的业绩表现与更广泛的市场趋势高度契合——企业正日益转向可信赖的混合数据与 AI 解决方案，以满足其实际业务需求。”Moor Insights & Strategy 创始人、首席执行官兼首席分析师 Patrick Moorhead 表示， “随着组织从概念验证阶段迈向以 AI 驱动业务成果，跨环境的数据管理、治理及 AI 部署已成为必然要求。 Cloudera 公布的增长数据也显示，客户高度认可其在这些关键领域所取得的成效。”

团队持续扩张

Cloudera 在圣何塞及沙特阿拉伯开设新办事处，并在全球 30 个国家/地区新增逾 570 名员工。 其中加入了领导团队的新成员——首席产品官 Leo Brunnick 与首席技术官 Sergio Gago。 Cloudera 计划在 2027 财年再新增近 650 名员工。

“这对 Cloudera 而言是具有里程碑意义的一年，”Cloudera 首席执行官 Charles Sansbury 表示， “我们不仅交出亮眼业绩、拓展生态系统、持续推动平台创新，更始终秉持‘数据全域 AI 化’的使命。 随着企业对跨环境安全、灵活的 AI 需求不断增加，Cloudera 凭借独特优势，助力企业在大规模环境中将数据转化为可信洞察。 我们正以强劲势头迈入 2027 财年，并描绘了更清晰、更全面的发展蓝图。”

赋能 AI 时代的领导力

Cloudera 自 2025 财年启动“科技女性领导者”(WLIT) 计划，致力于打造包容性技术生态系统。 该计划汇聚科技领域高管中的女性及其盟友，通过推动对话、政策洞察与人脉拓展，展现通向领导岗位的路径。 首年运营中，WLIT 已在六个国家吸引超过 1,100 名专业人士参与，涵盖银行业、执法机构及学术界等多领域的领军人物。 此外，该计划通过思想领导力、原创研究及播客内容培育社群，彰显 Cloudera 致力于在 AI 与数据领域放大多元声音的承诺。

展望未来

迈入 2027 财年之际，Cloudera 正依托既有发展势头，在其数据与 AI 产品组合中持续推动创新。 今年以来，Cloudera 已宣布对 AI 推理能力进行重大升级，将其扩展至数据中心，实现最高级别安全性的同时，推进“数据全域 AI 化”的使命。

