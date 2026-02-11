Cloudera 公佈亮眼財年業績，鞏固其數據與 AI 無處不在平台領導者的地位

加州聖克拉拉, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，今天藉年度銷售啟動活動 ELEVATE27 拉開 2027 財年序幕，公佈了強勁業績。 過去一年成果豐碩，包括強勁增長、贏得客戶合同、拓展合作夥伴關係及持續創新，從而進一步鞏固公司作為行內唯一混合數據與 AI 平台的領導地位。

財務表現再創新高

Cloudera 2026 財年以氣勢極強的第四季度圓滿作結，動力來自新簽與擴展業務按年增長超過 50%、年度經常性盈利穩健增長，以及第四季度所有地區新客數量增長逾一倍。 公司的出色業績，印證市場越來越需要靈活安全的數據與 AI 平台，此類平台須能流暢駕馭雲端、數據中心及邊緣環境。

推進業界最靈活的數據與 AI 平台

Cloudera 的發展勢如破竹，源於其與別不同的地位：唯一能夠隨處部署並提供統一體驗的數據與 AI 平台供應商。 Cloudera 讓企業得以將 AI 應用於數據所在的任何位置，以助組織釋放洞察分析、強化安全、提升效率，並推動關鍵業務成果。

Cloudera 收購 Taikun 是其兩年內的第三宗收購，增強其在混合雲端及多重雲端環境中管理 Kubernetes 及雲端基建的能力。 此舉能夠加速推動 Cloudera Anywhere Cloud 的願景實踐及實際交付，包括可遷移的數據服務及無處不在的 AI，一切皆經由統一的控制平面完美實現。

過去一年，Cloudera 為推動此使命，實現了多項重大產品創新，當中包括：

推出平台更新，整合 Trino、Cloudera Shared Data Experience (SDX) 及 Cloudera Data Lineage（前稱 Octopai），從而實現橫跨整個數據資產的統一數據存取、強化管治及端到端沿襲

強化 Cloudera Iceberg REST Catalog 及 Cloudera Lakehouse Optimizer，彰顯 Cloudera 始終堅定承諾基於 Apache Iceberg 建構最開放的數據湖倉

發佈最新版 Cloudera Data Services，實現本地部署的 Private AI Anywhere，在企業防火牆後提供安全、以圖形處理器 (GPU) 加速的生成式 AI 功能。

發佈更新版 Cloudera Data Visualization，將 AI 驅動的分析能力延伸至在本地環境營運的客戶。

此外，Cloudera 成功取得多項關鍵認證，包括 TX-RAMP 第二級、GovRAMP 中等 (Moderate) 影響級別授權及 FedRAMP 中等授權，從而鞏固其作為受嚴格監管行業可靠數據與 AI 平台的地位。

拓展全球合作夥伴網絡

除了產品創新，Cloudera 亦拓闊並深化其合作夥伴網絡，以助客戶大規模加速企業 AI 的實際應用。 新增及擴展的合作夥伴包括：

Cloudera 亦加入 AI-RAN Alliance，進一步彰顯其推動 AI 在電訊環境創新的承諾；同時宣佈與 Krutrim 合作，為 Krutrim Cloud 上的 Ola 提供大規模分析及數據湖工作負載支援。

企業應用浪潮席捲各行業

Cloudera 憑著平台創新及生態系統擴張，在全球受監管及數據密集型行業中實現了強勁的客戶增長，涵蓋保險、金融服務、醫療保健、汽車、電訊及政府部門。 去年，台北富邦商業銀行與 Axis Bank 與 Cloudera 合作後，榮獲 2025 年 IDC 未來企業大獎 (Future Enterprise Awards 2025)。 Cloudera 亦加深了合作夥伴關係，與印尼國家銀行 (BNI) 進一步擴展 AI 創新規模。

業界殊榮印證強勁氣勢

Cloudera 的增長及創新，廣獲分析師、客戶及業界組織的認可。 2026 財年，公司榮膺 45 項全球大獎，表彰範疇包括：

Cloudera 亦獲評為《The Forrester Wave™：數據織構平台，2025 年第四季度》報告 (The Forrester Wave™: Data Fabric Platforms, Q4 2025) 領導者，以及在《IDC 亞太區 MarketScape：統一 AI 平台 2025 年廠商評估》報告 (IDC Asia/Pacific MarketScape for Unified AI Platforms 2025 vendor assessment) 中的領導先驅。

Moor Insights & Strategy 創辦人、行政總裁兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示：「Cloudera 過去一年的表現，符合市場大勢所趨：企業正轉向採用能切合其現狀的可信賴混合型數據與 AI 解決方案。 當機構從概念驗證階段邁向運用 AI 驅動業務成果時，必須在所有環境處理數據、管治機制及 AI 部署。 Cloudera 公佈的增長數據，正顯示客戶高度認可其在這些關鍵領域的交付能力。」

團隊規模擴張

Cloudera 於聖荷西及沙特阿拉伯開設新辦事處，並在 30 個國家迎來逾 570 位新成員加入， 當中亦包括領導團隊的生力軍：產品總監 Leo Brunnick 及技術總監 Sergio Gago。 Cloudera 計劃於 2027 財年內招聘近 650 名新員工。

Cloudera 行政總裁 Charles Sansbury 稱：「這對 Cloudera 來說是關鍵的一年。 我們不僅締造強勁業績、擴展生態系統，更持續推動平台創新，同時始終恪守『讓 AI 無處不在地融入數據』的使命。 隨著企業對跨環境安全、靈活 AI 的需求日益增長，Cloudera 正可發揮獨特優勢，協助企業大規模地將數據轉化為可信賴的洞察分析。 我們正憑著強大動力及更清晰的發展藍圖邁向 2027 財年。」

在 AI 時代推動領導力

Cloudera 積極投資，務求透過其於 2025 財年啟動的科技界女性領袖 (WLIT) 計劃，建設包容並蓄的技術生態系統。 WLIT 匯聚擔任高級技術職務的女性及其盟友，促進對話交流、政策洞察分析及人脈網絡，從而開拓邁向領導層的道路。 計劃啟動首年，WLIT 即成功連結橫跨六個國家逾 1,100 位專業人士，匯聚來自金融、執法、學術等多元領域的領袖人物。 此計劃藉著思維領導、原創研究及 Podcast 對談，積極營造社群，印證 Cloudera 致力加強 AI 與數據領域多元聲音的堅定承諾。

展望未來

隨著 Cloudera 邁入 2027 財年，公司正憑著此股氣勢，在其數據與 AI 產品組合中持續推動創新。 今年初，Cloudera 已宣佈對其AI Inferencing 功能進行重大升級，將此擴展至數據中心，在提供最高安全保障的同時，推進其「讓 AI 無處不在地融入數據」的使命。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型機構唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高統一安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖機構均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅和拯救生命。

如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

