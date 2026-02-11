Zelluna inngår avtale med Medpace om første kliniske studie – pasientdata ventes fra medio 2026

Global CRO-partner skal støtte gjennomføring av ZIMA-101 studie med verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK celleterapiprodukt

Avtalen kommer etter innlevering av søknad om oppstart av klinisk studie (CTA) til britiske legemiddelmyndigheter (MHRA)



Oslo, Norge – 11. februar 2026 – Zelluna (OSE: ZLNA), et selskap som utvikler allogen "off-the-shelf" T-cellereseptor-basert Natural Killer (TCR-NK) celleterapi for behandling av kreft, kunngjør i dag en partneravtale med Medpace, en ledende global CRO (Contract Research Organization), for å støtte den første kliniske studien av ZI-MA4-1 (ZIMA-101), Zellunas ledende produktkandidat.

Høydepunkter:

Medpace valgt som klinisk CRO for ZI-MA4-1 (ZIMA-101) første-i-menneske Fase 1-studie

Omfattende CRO-tjenester for å støtte Zellunas overgang til klinisk fase-selskap

Studien skal evaluere sikkerhet og tidlig effekt hos pasienter med avanserte solide kreftformer

Første kliniske data forventes fra medio 2026

Markerer første kliniske validering av Zellunas proprietære TCR-NK plattform





Avtalen med Medpace markerer et viktig skritt i Zellunas overgang fra preklinisk til klinisk fase. Medpace vil levere omfattende tjenester innen klinisk utvikling, drift og studiehåndtering, regulatorisk støtte, datahåndtering og analyse, samt legemiddelovervåkning (pharmacovigilance). Dette gir Zelluna tilgang til infrastruktur og ekspertise som er nødvendig for å gjennomføre en kompleks celleterapistudie i henhold til internasjonale standarder.

ZI-MA4-1 er en ny type celleterapi som kombinerer to kraftfulle mekanismer for å bekjempe kreft: presis tumorgjenkjenning via T-cellereseptorer (TCR) som gjenkjenner MAGE-A4, et protein som finnes i mange solide kreftformer, og bred og potent drapsevne fra Natural Killer (NK) celler som kan drepe kreftceller på flere måter samtidig.

Den planlagte Fase 1-studien vil evaluere sikkerhet, tolerabilitet og tidlige tegn på klinisk effekt hos pasienter med avanserte solide kreftformer inkludert lungekreft, eggstokkreft, hode-hals-kreft og sarkomer. Studien representerer den første kliniske valideringen av Zellunas proprietære TCR-NK plattform, og første kliniske data forventes fra medio 2026.

"Valget av Medpace som vår kliniske partner er et bevisst og strategisk valg i det vi går over i klinisk fase," sier Namir Hassan, CEO i Zelluna. "Medpace har dyp onkologiekspertise og solid erfaring med tidlig fase-utvikling, inkludert celleterapi. Denne første studien skal ikke bare bringe ZI-MA4-1 videre, men også gi oss klinisk innsikt i det bredere potensialet til vår TCR-NK plattform."

"Zellunas TCR-NK plattform representerer en ny og innovativ tilnærming til å adressere sentrale utfordringer innen celleterapi for solide kreftformer," sier Lyon Gleich, MD, Senior Vice President, Medical Department i Medpace. "Vi ser frem til å samarbeide med Zelluna-teamet for å støtte effektiv og grundig gjennomføring av ZI-MA4-1 første-i-menneske-studien."

Zelluna planlegger å starte den første kliniske studien av ZI-MA4-1 etter regulatorisk godkjenning (CTA-godkjenning), noe som markerer en viktig milepæl i den kliniske utviklingen av selskapets "off-the-shelf" TCR-NK celleterapi-portefølje.

Om Zelluna ASA

Zelluna ASA (OSE: ZLNA) er et biopharmaselskap som utvikler allogen "off-the-shelf" T-cellereseptor-basert Natural Killer (TCR-NK) celleterapi for behandling av solide kreftformer. Selskapets plattform kombinerer den medfødte drapsevnen til NK-celler med presis tumorgjenkjenning fra T-cellereseptorer, designet for å overvinne begrensningene ved dagens celleterapi i solide tumorer. Selskapets ledende kandidat, ZI-MA4-1, er verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK terapi og forventes å entre kliniske studier i 2026. Zelluna har hovedkontor på Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark i Oslo, Norge, og er notert på Oslo Børs under ticker ZLNA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Namir Hassan, CEO, Zelluna ASA

E-post: namir.hassan@zelluna.com

Telefon: +44 7720 687608



Om Medpace

Medpace er en vitenskapelig drevet, global og fullservice klinisk kontraktsforsknings-organisasjon (CRO) som leverer kliniske utviklingstjenester i fase I–IV til bioteknologi-, farmasøytisk og medisinsk utstyrsindustri. Medpaces misjon er å fremskynde den globale utviklingen av trygge og effektive medisinske behandlinger gjennom en vitenskapelig og disiplinert driftsmodell som utnytter regulatorisk og terapeutisk ekspertise på tvers av alle hovedområder, inkludert onkologi, kardiologi, metabolske sykdommer, endokrinologi, sentralnervesystemet, samt antivirale og anti-infektive midler. Medpace har hovedkontor i Cincinnati, Ohio, og har omtrent 6 200 ansatte fordelt på 44 land per 30. september 2025. Besøk Medpace.com for mer informasjon.