OP Yrityspankki Oyj

Tilinpäätöstiedote

Pörssitiedote 11.2.2026 klo 9.00



OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025

OP Yrityspankin liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 559 miljoonaan euroon (473).

liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 559 miljoonaan euroon (473). Tuotot yhteensä kasvoivat 8 prosenttia 833 miljoonaan euroon (773). Korkokate kasvoi 9 prosenttia 576 miljoonaan euroon (529). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 131 miljoonaa euroa (136). Nettopalkkiotuotot olivat vertailukauden tasolla 75 miljoonaa euroa (75). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 54 prosenttia 51 miljoonaan euroon (33).

Saamisten arvonalentumisia palautui 32 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 1 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 306 miljoonaan euroon (298). Kulu-tuottosuhde parani ja oli 37 prosenttia (39).

Luottokanta kasvoi 2,8 prosenttia 29,1 miljardiin euroon (28,3). Talletuskanta laski 1,0 prosenttia 17,0 miljardiin euroon (17,2).

OP Yrityspankki vastaa OP Pohjolan tukkuvarainhankinnasta yhdessä OP-Asuntoluottopankki Oyj:n kanssa.

Yrityspankki ja pääomamarkkinat -segmentin liikevoitto kasvoi 12 prosenttia 343 miljoonaan euroon (307). Korkokate kasvoi 13 prosenttia 317 miljoonaan euroon (279). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 9 miljoonaan euroon (6). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 119 miljoonaa euroa (131). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 7 prosenttia 128 miljoonaan euroon (120). Saamisten arvonalentumisia palautui 20 miljoonaa euroa (6). Kulu-tuottosuhde oli 28 prosenttia (28).

liikevoitto kasvoi 12 prosenttia 343 miljoonaan euroon (307). Korkokate kasvoi 13 prosenttia 317 miljoonaan euroon (279). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 9 miljoonaan euroon (6). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 119 miljoonaa euroa (131). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 7 prosenttia 128 miljoonaan euroon (120). Saamisten arvonalentumisia palautui 20 miljoonaa euroa (6). Kulu-tuottosuhde oli 28 prosenttia (28). Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike -segmentin liikevoitto kasvoi 10 prosenttia 184 miljoonaan euroon (167). Korkokate oli 218 miljoonaa euroa (216). Nettopalkkiotuotot laskivat 60 miljoonaan euroon (61). Liiketoiminnan kulut laskivat 1 prosenttia 119 miljoonaan euroon (119). Saamisten arvonalentumisia palautui 9 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde oli 41 prosenttia (40).

liikevoitto kasvoi 10 prosenttia 184 miljoonaan euroon (167). Korkokate oli 218 miljoonaa euroa (216). Nettopalkkiotuotot laskivat 60 miljoonaan euroon (61). Liiketoiminnan kulut laskivat 1 prosenttia 119 miljoonaan euroon (119). Saamisten arvonalentumisia palautui 9 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde oli 41 prosenttia (40). Baltia-segmentin liikevoitto laski 38 miljoonaan euroon (39). Korkokate kasvoi 6 prosenttia 62 miljoonaan euroon (59). Nettopalkkiotuotot olivat 11 miljoonaa euroa (11). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia 39 miljoonaan euroon (35). Kulu-tuottosuhde heikkeni 52 prosenttiin (49).

liikevoitto laski 38 miljoonaan euroon (39). Korkokate kasvoi 6 prosenttia 62 miljoonaan euroon (59). Nettopalkkiotuotot olivat 11 miljoonaa euroa (11). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia 39 miljoonaan euroon (35). Kulu-tuottosuhde heikkeni 52 prosenttiin (49). Ryhmätoiminnot-segmentin liiketappio oli 7 miljoonaa euroa (40). OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina.

liiketappio oli 7 miljoonaa euroa (40). OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina. OP Yrityspankin CET1-vakavaraisuus oli ennallaan 14,1 prosentissa (14,1), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,1 prosenttiyksiköllä. EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3), jotka tulivat voimaan 1.1.2025, oli vähäinen heikentävä vaikutus vakavaraisuuteen.

OP Yrityspankki Oyj:n avainlukuja

Milj. € 1–12/2025 1–12/2024 Muutos, % Liikevoitto (-tappio), milj. € 559 473 18,0 Yrityspankki ja pääomamarkkinat 343 307 11,7 Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike 184 167 9,9 Baltia 38 39 -3,0 Ryhmätoiminnot -7 -40 – Tuotot yhteensä 833 773 7,8 Kulut yhteensä -306 -298 2,8 Kulu-tuottosuhde, %* 36,8 38,6 -1,8 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 8,6 7,9 0,8 Koko pääoman tuotto (ROA), %* 0,58 0,48 0,09 31.12.2025 31.12.2024 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, %* 14,1 14,1 -0,1 Luottokanta, milj. € 29 079 28 295 2,8 Takauskanta, milj. € 2 662 2 660 0,1 Muut vastuut, milj. € 5 579 5 238 6,5 Talletukset, milj. € 16 987 17 155 -1,0 Järjestämättömät saamiset vastuista, %* 1,4 1,8 -0,4 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %* -0,10 0,00 -0,10

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

Näkymät

Taloudelliseen toimintaympäristöön kohdistuu yhä poikkeuksellisia riskejä. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta maailmantalouden perusennuste lähivuosille on vakaa, ja Suomen talouden ennakoidaan elpyvän vähitellen. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voivat kuitenkin heikentää luottamusta talouteen Suomessa ja vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin sekä OP Pohjolan ja sen asiakkaiden taloudelliseen toimintaympäristöön.

Arvio vuoden 2026 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan OP Pohjolan osalta OP Pohjolan tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

OP Yrityspankin tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.



Vuoden 2025 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2025 Viikko 11, 2026 Selvitys OP Yrityspankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 Viikko 11, 2026



Vuoden 2026 taloudellisten raporttien julkaisuajankohdat:

Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2026 6.5.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2026 23.7.2026 Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2026 27.10.2026



Helsingissä 11.2.2026

OP Yrityspankki Oyj

Hallitus



OP Yrityspankki Oyj on osa OP Pohjolaa, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Pohjolan keskuspankkina.