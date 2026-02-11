OP Företagsbanken Abp

Bokslutskommuniké

Börsmeddelande 11.2.2026 kl. 09.00



OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1–31.12.2025

OP Företagsbankens rörelsevinst ökade med 18 procent till 559 miljoner euro (473).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 32 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 1 miljon euro.

Rörelsekostnaderna ökade till 306 miljoner euro (298). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 37 procent (39).

Utlåningen ökade med 2,8 procent till 29,1 miljarder euro (28,3). Inlåningen minskade med 1,0 procent till 17,0 miljarder euro (17,2).

OP Företagsbanken ansvarar för OP Pohjolas marknadsupplåning tillsammans med OP-Bostadslånebanken Abp.

Segmentet Företagsbank och kapitalmarknads rörelsevinst ökade med 12 procent till 343 miljoner euro (307). Räntenettot ökade med 13 procent till 317 miljoner euro (279). Provisionsnettot ökade till 9 miljoner euro (6). Placeringsintäkterna var 119 miljoner euro (131). Rörelsekostnaderna ökade med 7 procent till 128 miljoner euro (120). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 20 miljoner euro (6). Kostnads-intäktsrelationen var 28 procent (28).

OP Pohjolas finansieringsposition och likviditet förblev starka. OP Företagsbankens CET1-kapitaltäckning låg oförändrat på 14,1 procent (14,1), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,1 procentenheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft 1.1.2025 försvagade kapitaltäckningen en aning.





OP Företagsbanken Abp:s nyckeltal

Mn € 1–12/2025 1–12/2024 Förändr. % Rörelsevinst (-förlust), mn € 559 473 18,0 Företagsbank och kapitalmarknad 343 307 11,7 Finansbolagstjänster och betalningar 184 167 9,9 Baltikum 38 39 -3,0 Gruppfunktioner -7 -40 – Intäkter totalt 833 773 7,8 Kostnader totalt -306 -298 2,8 Kostnads-intäktsrelation, %* 36,8 38,6 -1,8 Räntabilitet på eget kapital (ROE), %* 8,6 7,9 0,8 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %* 0,58 0,48 0,09 31.12.2025 31.12.2024 Förändr. % CET1-kapitaltäckning, %* 14,1 14,1 -0,1 Utlåning, mn € 29 079 28 295 2,8 Garantier, mn € 2 662 2 660 0,1 Övriga exponeringar, mn € 5 579 5 238 6,5 Inlåning, mn € 16 987 17 155 -1,0 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %* 1,4 1,8 -0,4 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %* -0,10 0,00 -0,10

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2024. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2024 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet, procentenheter.



Utsikter

Den ekonomiska omvärlden omfattas fortfarande av exceptionella risker. Trots de geopolitiska spänningarna är grundprognosen för den globala ekonomin för de närmaste åren stabil, och Finlands ekonomi förväntas återhämta sig gradvis. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan dock försvaga förtroendet för ekonomin i Finland och påverka placeringsmarknaden samt OP Pohjolas och dess kunders ekonomiska omvärld.

En uppskattning av resultatutvecklingen för 2026 ges endast för hela OP Pohjola i OP Pohjolas bokslutskommuniké samt i del- och halvårsrapporterna.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Företagsbankens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2025:

OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2025 Vecka 11, 2026 OP Företagsbanken Abp:s bolagsstyrningsrapport 2025 Vecka 11, 2026



Publiceringsdatum för de finansiella rapporterna 2026:

Delårsrapport 1.1−31.3.2026 6.5.2026 Halvårsrapport 1.1–30.6.2026 23.7.2026 Delårsrapport 1.1−30.9.2026 27.10.2026



Helsingfors 11.2.2026

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen



Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tlf 010 252 1387

Kommunikationsdirektör Piia Kumpulainen, tfn 010 252 7317



OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands största finansiella aktör OP Pohjola. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Pohjola.