OP Pohjola

Tilinpäätöstiedote

Pörssitiedote 11.2.2026 klo 9.00

OP Pohjolan tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: OP Pohjolalla jälleen vahva vuosi – liikevoitto 2 269 miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 2 269 miljoonaa euroa (2 486). Liikevoitto laski vertailukaudesta 9 % eli 217 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 554 miljoonaan euroon (538).

Korkokate laski 12 % 2 372 miljoonaan euroon (2 694). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 23 % 236 miljoonaan euroon (192), ja nettopalkkiotuotot laskivat 1 % 812 miljoonaan euroon (818). Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot laskivat yhteensä 8 % 3 419 miljoonaan euroon (3 703).

Saamisten arvonalentumisia palautui 53 miljoonaa euroa (-96). Saamisten arvonalentumiset olivat -0,05 % luotto- ja takauskannasta (0,09). Järjestämättömät saamiset laskivat ja olivat 2,1 % vastuista (2,6).

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 16 % 659 miljoonaan euroon (567).

Kulut yhteensä kasvoivat 7 % 2 424 miljoonaan euroon (2 262). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 52 % (47).

Luottokanta kasvoi 2 % 100,4 miljardiin euroon (98,9), ja talletukset kasvoivat 4 % 80,9 miljardiin euroon (77,7).

CET1-vakavaraisuus oli 21,2 % (21,5), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,9 %-yksiköllä. Vakavaraisuutta laskivat muutokset vakuuksien hallintaprosessissa. Vuoden alussa voimaan tulleilla EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3) oli vähäinen heikentävä vaikutus vakavaraisuuteen.

Osuuspankit-segmentin liikevoitto laski 31 % 912 miljoonaan euroon (1 328). Korkokate laski 17 % 1 759 miljoonaan euroon (2 113). Saamisten arvonalentumisia palautui 21 miljoonaa euroa (-95). Nettopalkkiotuotot olivat 720 miljoonaa euroa (729). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 65 % (51). Luottokanta kasvoi 1 % 71,4 miljardiin euroon (70,7), ja talletukset kasvoivat 5 % 65,9 miljardiin euroon (62,9). Hallinnoitavat varat kasvoivat 13 % 105,5 miljardiin euroon (93,3).

OP Pohjolan avainlukuja

Milj. € 1–12/2025 1–12/2024 Muutos, % Liikevoitto, milj. € 2 269 2 486 -8,7 Osuuspankit** 912 1 328 -31,3 Yrityspankki** 571 520 9,8 Vakuutus 590 578 2,1 Ryhmätoiminnot 199 19 – Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -327 -314 4,4 Tuotot yhteensä 4 639 4 844 -4,2 Kulut yhteensä -2 424 -2 262 7,2 Kulu-tuottosuhde, %* 52,2 46,7 5,5 Kulu-tuottosuhde ilman OP-bonuksia, %* 49,0 43,9 5,1 Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %* 87,7 92,3 -4,6 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 9,5 11,6 -2,0 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 10,9 13,0 -2,1 Koko pääoman tuotto (ROA), %* 1,11 1,24 -0,13 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 1,26 1,39 -0,13 31.12.2025 31.12.2024 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, %* 21,2 21,5 -0,3 Luottokanta, mrd. € 100,4 98,9 1,5 Talletukset, mrd. € 80,9 77,7 4,1 Hallinnoitavat varat, mrd. €*** 105,5 93,3 13,1 Järjestämättömät saamiset vastuista, %* 2,06 2,64 -0,58 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %* -0,05 0,09 -0,15 Omistaja-asiakkaat, 1 000 hlö 2 136 2 115 1,0

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos on ilmaistu prosenttiyksikköinä.

** OP Varainhoito Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Kiinteistösijoitus Oy tytäryhtiöineen raportoidaan osana Osuuspankit-segmenttiä 1.1.2025 lähtien. Vertailukauden 2024 tiedot on oikaistu.

*** Hallinnoitavien varojen esitystapaa on muutettu vuoden 2025 alussa. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.



OP Pohjolan pääjohtajan kommentti:

Omistaja‑asiakkaiden uusi etukokonaisuus ja nimenmuutos OP Pohjolaksi olivat vuoden 2025 merkittävimpiä uudistuksia

Vuosi 2025 oli OP Pohjolalle merkittävien uudistusten vuosi. Lokakuussa julkistimme omistaja-asiakkaidemme uuden etukokonaisuuden ja otimme käyttöön nimen OP Pohjola. Omistaja-asiakkaamme saavat OP Pohjolasta pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoidon palvelut saman katon alta sekä entistäkin paremmat ja selkeämmät edut. OP‑bonuksia kertyy aiempaa enemmän ja laajemmin sekä pankki- että vakuutusasioinnista, ja omistaja‑asiakkaalla on vapaus käyttää bonuksiaan haluamallaan tavalla ja joustavasti esimerkiksi pankkipalveluihin, vakuutusmaksuihin tai rahastosäästämiseen. Vuonna 2025 OP-bonuksia kertyi omistaja-asiakkaille kokonaisuudessaan 327 miljoonaa euroa.

Kun OP Pohjola menestyy, myös omistaja-asiakkaamme hyötyvät. Loppuvuodesta 2025 kerroimme hyvän tuloskehityksemme mahdollistavan sen, että voimme vuonna 2026 yli kymmenkertaistaa koti-, omaisuus- ja ajoneuvojen kaskovakuutuksista kertyvät bonukset, ja näin tarjota omistaja-asiakkaillemme yli 30 miljoonan euron lisähyödyn. Lisäetu koskee niin nykyisiä kuin uusiakin omistaja-asiakkaita. Keskittäminen tekee siis bonusta – nyt vielä entistä enemmän.

Vuoden 2025 toimintaympäristöä leimasi epävarmuus

Vuosi 2025 oli taloudessa kaksijakoinen. Alkuvuotta varjostivat poikkeuksellinen geopoliittinen ja kauppapoliittinen epävarmuus, mutta maailmantalous kasvoi lopulta lähes pitkän aikavälin keskivauhtia ja luottamus talouteen vahvistui loppuvuonna. Euroalueen talous kehittyi odotuksia paremmin. Bruttokansantuote kasvoi noin 1,4 prosenttia, inflaatio asettui EKP:n kahden prosentin tavoitetasolle ja korkonäkymät pysyivät vakaina.

Rahoitusmarkkinoilla alkuvuoden epävarmuus ja kauppasota näkyivät huhtikuun jyrkkänä kurssilaskuna, mutta markkinat toipuivat nopeasti ja osakekurssit nousivat loppuvuonna uusiin ennätyksiin. Esimerkiksi MSCI World -osakeindeksi oli vuoden lopussa dollarimääräisesti 19 prosenttia vuoden alkua korkeammalla, mutta dollarin heikkeneminen painoi euromääräisen tuoton viiteen prosenttiin. Euroopassa osakekurssit nousivat 21 prosenttia ja Helsingin pörssissä 30 prosenttia.

Suomen talous elpyi vuonna 2025 vain maltillisesti, mutta loppuvuonna nähtiin varovaista kasvua. Vienti kasvoi noin kolme prosenttia, hintojen nousu oli hidasta, ja inflaation odotetaan pysyvän matalana myös vuonna 2026 talouskasvun vaimeuden ja korkean työttömyyden vuoksi. Yksityinen kulutus polki paikallaan ja säästämisaste nousi. Investointien odotetaan lisääntyvän vuonna 2026, kun rakentaminen vahvistuu ja julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan puolustusmenojen myötä.

OP Pohjolalla jälleen vahva vuosi

Epävarmassa toimintaympäristössä OP Pohjola ylsi erinomaiseen tulokseen. Koko vuoden 2025 liikevoitto oli yhteensä 2 269 miljoonaa euroa, mikä on historiamme toiseksi paras tulos. Liikevoitto laski yhdeksän prosenttia ennätysvuodesta 2024. Myönteistä tuloskehitystä siivittivät erityisesti vakuutuspalvelutuloksen vahvistuminen ja sijoitustoiminnan tuottojen kasvu. Lisäksi saamisten arvonalentumisia palautui poikkeuksellisesti 53 miljoonaa euroa erityisesti asiakkaiden parantuneen taloudellisen tilanteen seurauksena, kun taas vuotta aiemmin saamisten arvonalentumisia kirjattiin 96 miljoonaa euroa.

OP Pohjolan asiakasliiketoiminnan tuotot – korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot – laskivat vuoden takaisesta yhteensä kahdeksan prosenttia 3 419 miljoonaan euroon. Korkokate pieneni 12 prosenttia markkinakorkojen laskun myötä. Vakuutuspalvelutulos kasvoi 23 prosenttia ja nettopalkkiotuotot laskivat prosentin. Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat 16 prosenttia osakesijoitusten tuoton myönteisen kehityksen ansiosta.

OP Pohjola investoi laajamittaisesti tekoälyyn ja sen kehittämiseen, ja kulut kasvoivat vuonna 2025 erityisesti ICT‑ ja kehityskulujen vuoksi seitsemän prosenttia. ICT-kehittämisessä painopisteinä olivat vuonna 2025 olleet tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen, datakyvykkyyksien kehittäminen sekä pankki- ja vakuutusliiketoiminnan perusjärjestelmien uudistaminen. OP Pohjolan kulu-tuottosuhde pysyi edelleen kilpailukykyisellä tasolla 52,2 prosentissa.

Kaikki kolme segmenttiämme menestyivät hyvin vuonna 2025. Erityisen hyvin menestyi Yrityspankki, jonka liikevoitto kasvoi 10 prosenttia 571 miljoonaan euroon. Yrityspankkiin palautui saamisten arvonalentumisia 32 miljoonaa euroa, ja kulu-tuottosuhde oli erittäin kilpailukykyisellä tasolla 35 prosenttia. Vakuutus-segmentin tulos kasvoi kaksi prosenttia 590 miljoonaan euroon. Erityisesti vakuutuspalvelutulos kehittyi myönteisesti kasvaen 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani entisestään 87,7 prosenttiin. Myös Osuuspankit-segmentin liikevoitto oli hyvällä tasolla 912 miljoonaa euroa huolimatta markkinakorkojen laskun myötä laskeneesta korkokatteesta. Segmentin liikevoittoa heikensi erityisesti markkinakorkojen laskun myötä tapahtunut korkokatteen pieneneminen.

OP Pohjolan CET1-vakavaraisuus oli joulukuun lopussa 21,2 prosenttia, mikä ylittää 6,9 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Pohjola on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa. Vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius luovat turvaa epävarmassa toimintaympäristössä.

Luottokanta ja talletukset kasvoivat – asiakkaiden lainanhoitokyky on säilynyt hyvänä

OP Pohjolan talletuskanta kasvoi vuoden aikana yli neljä prosenttia lähes 81 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuoden aikana viisi prosenttia yli 50 miljardiin euroon. OP Pohjolan markkinaosuus talletuksista on viime vuosina ollut selvässä kasvussa Suomessa ja oli vuoden päättyessä yli 40 prosenttia.

OP Pohjolan luottokanta kasvoi 1,5 prosenttia 100,4 miljardiin euroon. Luottokannan laatu pysyi poikkeuksellisen hyvänä: järjestämättömien saamisten määrä laski edelleen ja luottoriskit olivat hyvin alhaisella tasolla. Asiakkaiden lainanhoitokyky säilyi hyvänä, ja korkojen laskusykli näkyi velanhoitomenojen pienentymisenä. Asuntoluottokanta pysyi edellisvuoden tasolla, mutta asuntokauppa piristyi vuoden aikana. Uusia asuntolainoja nostettiin tammi–joulukuussa 9,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä lähes kuusi miljardia euroa. Olemme selkeä markkinajohtaja asuntolainoituksessa Suomessa.

Yritysluottokanta kasvoi lähes kolme prosenttia. OP Pohjolalla on vahva halu ja kyky rahoittaa suomalaisten yritysten kasvua, ja vuoden 2025 aikana tarkensimme luottopolitiikkaa yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Suomen suurimpana yritysrahoittajana haluamme tukea Suomen ja yritysten kasvua ja menestystä.

Varallisuudenhoidossa vuosi 2025 oli voimakkaan kasvun aikaa

Säännöllisen säästämisen suosio kasvoi edelleen asiakkaidemme keskuudessa. Uusia säännöllisen rahastosijoittamisen sopimuksia tehtiin tammi-joulukuussa ennätyksellinen 195 000 kappaletta, eli 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. OP‑sijoitusrahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi ennätystasolle lähes 1,6 miljoonaan, ja hallinnoitavien varojen määrä nousi 13 prosenttia yli 105 miljardiin euroon.

OP Pohjolassa haluamme edistää suomalaisten vaurastumista, ja kannustaa kohti pitkäaikaista, säännöllistä säästämistä ja sijoittamista. Lanseerasimme alkuvuonna OP Ensisijoituksen, eli 100 euroa OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahastoon kaikille Suomessa vuonna 2025 syntyville vauvoille. Touko-joulukuun aikana OP Ensisijoituksen vastaanotti lähes 10 500 vauvaa. Tämä tarkoittaa yli miljoonaa euroa suomalaisille vauvoille ja heidän perheilleen. Kerroimme loppuvuodesta, että OP Ensisijoitus saa jatkoa, ja myös jokainen vuonna 2026 Suomessa syntyvä vauva saa meiltä 100 euron sijoituksen rahastoon.

Varallisuudenhoito on yksi keskeisimmistä kasvualueistamme, jota vahvistamme myös strategisten kumppanuuksien avulla. Vuoden 2025 lopulla julkaisimme yhteistyön kolmen johtavan kansainvälisesti toimivan varainhoitajan, J.P. Morganin, Goldman Sachsin ja BlackRockin kanssa. Yhteistyön avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossa entistäkin laajemman ja laadukkaamman tuotevalikoiman varallisuudenhoidon palveluissa.

Panostimme vuoden aikana erityisesti tekoälyyn ja pankkiasioinnin turvallisuuteen

Teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntäminen on yksi OP Pohjolan strategian painopistealueista. Panostimme vuoden aikana määrätietoisesti tekoälyn hyödyntämiseen osana asiakkaidemme pankki- ja vakuutuspalveluja sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tekoälyavusteiset palvelut mahdollistivat entistä sujuvamman, nopeamman ja henkilökohtaisemman asioinnin. Tekoälyavusteinen OP Aina kohtasi vuoden aikana asiakkaamme yli 7,5 miljoonaa kertaa.

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa tekoälystrategiaamme. Vuoden 2025 aikana yli 80 prosenttia henkilöstöstämme osallistui tekoälykoulutuksiin, ja lähes 13 000 työntekijällämme on käytössä tekoälyavustaja. Tämä vahvistaa henkilöstömme valmiuksia hyödyntää uutta teknologiaa vastuullisesti ja asiakkaita tukien sekä parantaa samalla työntekijäkokemusta.

Tekoälyn rinnalla vahvistimme myös pankkiasioinnin turvallisuutta läpi vuoden. Panostimme kyberturvallisuuteen ja torjuimme jälleen merkittävän määrän kyberhyökkäyksiä ja huijausyrityksiä. Lanseerasimme myös uuden yhteistyömallin pankkihuijausten ehkäisemiseksi. Tiivis yhteistyö viranomaisten ja teleoperaattorien kanssa paransi kykyämme tunnistaa ja torjua huijausyrityksiä sekä tukea asiakkaitamme nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

OP Pohjola haluaa vahvistaa asemaansa finanssialan edelläkävijänä tekoälyn hyödyntämisessä, ja siihen liittyen julkistimme helmikuussa 2026 yhteistyön Qutwon kanssa uuden kvantti‑ ja tekoälytutkimusyksikön perustamiseksi. Tämä avaus on strategisesti merkittävä askel, joka rakentaa tulevaisuuden kyvykkyyksiä hyödyntämällä kvanttilaskennan ja edistyneen tekoälyn uusia mahdollisuuksia ja luo täysin uusia tapoja kehittää palveluitamme.

Osuuspankkeja oli 54 vuoden 2025 lopussa

Osuuspankkien rakennekehitys kiihtyi vuoden 2025 aikana, kun OP Pohjolaan kuuluvien osuuspankkien määrä laski 93:sta 54:ään. Suuremmat ja vahvemmat osuuspankit vahvistavat kykyämme palvella omistaja‑asiakkaitamme ja yritysasiakkaita yhä laajemmin ja monipuolisemmin eri puolilla Suomea. Yhdistymiset ja yhteisten toimintamallien kehittäminen mahdollistavat syvällisemmän asiantuntemuksen ja suuremmat rahoitusresurssit. Näiden avulla voimme vastata paikallisten yritysten investointi‑ ja kasvutarpeisiin tehokkaammin kuin aiemmin ja samalla säilyttää henkilökohtaisen asiakassuhteen ja paikallistuntemuksen, joita asiakkaamme arvostavat.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille asiakkaillemme luottamuksestanne vuoden 2025 aikana. Samalla haluan kiittää henkilöstöämme ja hallintoamme tekemästänne erinomaisesta työstä vuoden aikana. Vahvan taloudellisen asemamme myötä meillä on erinomainen perusta lähteä vuoteen 2026 luottavaisin mielin, ja jatkaa pitkäjänteistä työtä asiakkaidemme ja koko Suomen hyväksi.

Timo Ritakallio

pääjohtaja



Tammi–joulukuu

OP Pohjolan liikevoitto oli 2 269 miljoonaa euroa (2 486). Liikevoitto laski vertailukauden ennätystasosta 8,7 prosenttia. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos laskivat yhteensä 7,7 prosenttia 3 419 miljoonaan euroon (3 703). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 52,2 prosenttia (46,7). Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 4,4 prosenttia 327 miljoonaan euroon.

Korkokate laski 12,0 prosenttia 2 372 miljoonaan euroon markkinakorkojen laskettua. Osuuspankit-segmentin korkokate laski 16,8 prosenttia 1 759 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin kasvoi 7,7 prosenttia 597 miljoonaan euroon. OP Pohjolan luottokanta kasvoi 1,5 prosenttia 100,4 miljardiin euroon ja talletukset 4,1 prosenttia 80,9 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat 4,9 prosenttia 50,0 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 27,2 miljardia euroa (22,2).

Saamisten arvonalentumisia palautui 53 miljoonaa euroa erityisesti asiakkaiden parantuneen taloudellisen tilanteen seurauksena ja vastuiden poismaksujen seurauksena. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 96 miljoonaa euroa. Lopullisia luottotappioita oli 94 miljoonaa euroa (200). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 677 miljoonaa euroa (824), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 58 miljoonaa euroa (77). Järjestämättömät saamiset laskivat ja olivat 2,1 prosenttia (2,6) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat -0,05 prosenttia (0,09) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot olivat 812 miljoonaan euroa (818). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaa euroa 239 miljoonaan euroon. Asunnonvälityksen nettopalkkiotuotot laskivat 7 miljoonaa euroa 50 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 23,0 prosenttia 236 miljoonaan euroon. Vertailuvuonna sääilmiöihin liittyvät vahingot kasvattivat korvauskuluja. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 554 miljoonaa euroa (529). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 2,3 prosenttia 1 800 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen laskivat 7,9 prosenttia 1 028 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 87,7 prosenttiin (92,3).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 16,2 prosenttia 659 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoituskulut yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Pohjolan vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,9 prosenttia (7,6).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat yhteensä 1 540 miljoonaa euroa (1 975), ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -748 miljoonaa euroa (-851). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat 297 miljoonaa euroa (727).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat 160 miljoonaan euroon (146) johdannaisten arvonmuutosten seurauksena.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8 miljoonaa euroa (44). Liiketoiminnan muita tuottoja laski potilasvakuutuksen täysomavastuisten sopimusten saamisten arvostuksen oikaisu 23 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä kasvoivat 7,2 prosenttia 2 424 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 3,9 prosenttia 1 122 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu ja palkankorotukset. OP Pohjolan henkilömäärä kasvoi lähes 400 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi myynnin ja asiakaspalvelun, palvelujen kehittämisen sekä riskienhallinta- ja compliance-toimintojen tehtävissä. Lisäeläkevastuun purkaminen laski henkilöstökuluja 20 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 4,3 prosenttia 152 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,0 prosenttia 1 149 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 591 miljoonaa euroa (514). Kehittämisen kuluvaikutus oli 423 miljoonaa euroa (349), ja aktivoidut kehittämismenot olivat 53 miljoonaa euroa (58). Viranomaismaksut olivat 17 miljoonaa euroa (16). EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerännyt pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2025.

Tulokseen sisältyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille, 310 miljoonaa euroa (307), on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin 149 miljoonaa euroa (160), korkokuluihin 92 miljoonaa euroa (82), sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 53 miljoonaa euroa (48) ja vakuutuspalvelutulokseen 16 miljoonaa euroa (17).

Tuloverot olivat 462 miljoonaa euroa (499). Katsauskauden efektiivinen veroaste oli 20,4 prosenttia (20,1). Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 940 miljoonaa euroa (2 067). Käyvän arvon rahaston muutos kasvatti katsauskauden laajaa tulosta.

OP Pohjolan oma pääoma oli 19,7 miljardia euroa (18,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,1 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvoja. OP Pohjolan LCR-suhdeluku oli 186 prosenttia (193) ja NSFR-suhdeluku oli 131 prosenttia (129).



Näkymät

Taloudelliseen toimintaympäristöön kohdistuu yhä poikkeuksellisia riskejä. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta maailmantalouden perusennuste lähivuosille on vakaa, ja Suomen talouden ennakoidaan elpyvän vähitellen. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voivat kuitenkin heikentää luottamusta talouteen Suomessa ja vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin sekä OP Pohjolan ja sen asiakkaiden taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Pohjolan liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2026 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2025 liikevoitto.

OP Pohjolan tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.



Lehdistötilaisuus

OP Pohjolan tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 11.2.2026 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki. Lisätiedot: OP Pohjolan viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.



Taloudellinen informaatio

Vuoden 2025 raporttien julkaisuajankohdat:

Toimintakertomus (sis. kestävyysraportin) ja tilinpäätös 2025 Viikko 11, 2026 Selvitys OP Pohjolan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 Viikko 11, 2026 OP Pohjolan vuosikertomus 2025 Viikko 11, 2026 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 2025 Viikko 11, 2026 OP Pohjolan toimielinten palkitsemisraportti 2025 Viikko 11, 2026 OP Pohjolan toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 11, 2026

Vuoden 2026 taloudellisten raporttien julkaisuajankohdat:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026 6.5.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 23.7.2026 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026 27.10.2026 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 31.3.2026 Viikko 20 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2026 Viikko 34 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2026 Viikko 46

Helsingissä 11.2.2026

OP Osuuskunta

Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325

Viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, puh. 010 252 7317

op.fi

OP Pohjola on Suomen suurin finanssialan toimija, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 15 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Pohjolan muodostavat osuuspankit sekä OP Pohjolan keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo yli 120 vuoden ajan. www.op.fi